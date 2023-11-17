Onu kollarında büyütmüştü: Ünlü oyuncu Brad Pitt'e kızından beklenmedik darbe

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Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu evlilik kimsenin beklemediği bir anda gelen kara bulutlar nedeniyle darmadağın oldu. Yollarını ayırdılar.

Ama yaşadıkları,bunu tek kelimeyle anlatmak kadar kolay değildi. Öyle ki eski çiftin arasındaki gerilim ve hesaplaşma hala bitmiş değil.

GERİLİM ÇOCUKLARINA DA YANSIDI

Daha da ilginci onların olaylı ayrılıkları sırasında işin içine çocukları da karıştı. Özellikle de büyük çocukları.

Angelina Jolie'nin ilk evlatlık oğlu Maddox, açık açık annesinin tarafında yer aldığını ilan etti bu gerilim sırasında.

Hatta Brad Pitt'in bir uçak yolculuğu sırasında Maddox'a şiddet uyguladığı iddiası bile geldi Angelina Jolie'den.

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Bir ara da Shiloh ile ilgili söylentiler vardı. Buna göre çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, annesiyle değil babasıyla yaşamak istiyordu. Bu durum bir söylenti olarak kaldı.





ZAHARA ARTIK BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Ama Brad Pitt'e bir darbe de önceki gün diğer kızı Zahara'dan geldi. Pitt ile birlikte olduğu sırada Jolie'nin Etiyopya'dan evlat edindiği 18 yaşındaki Zahara da tıpkı ağabeyi Madddox gibi annesinin tarafında yer aldığını Brad Pitt için kırıcı olacak bir biçimde ifade etti...

Zahara, babasından aldığı Pitt soyadını hayatından çıkardığını kalabalık bir grup önünde ilan etti.

Olaya şöyle bir bakalım...

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin altı çocuğundan biri olan Zahara Marley, Atlanta'da bulunan Spelman College'da öğrenim görüyor. Genç kız, önceki gün de kendisi için çok önemli bir adım attı.

Zahara, tarihteki ilk üniversiteli Afro- Amerikan kız öğrenci birliği olarak bilinen Alpha Kappa Alpha'ya katıldı.

1908 yılında Washington'daki Howard Üniversitesinde öğrenci olan Ethel Hedgemon Lyle tarafından yanındaki 15 üyeyle kurulan bu birlik varlığını hala sürdürüyor.

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'BENİM ADIM ZAHARA MARLEY JOLIE'

Afro- Amerikan kökenli kız öğrencilerin dayanışmasını amaçlayan bu birliğin yeni üyelerinden biri de Zahara Marley artık.

İşte genç kızın babası Brad Pitt'i üzecek adımı da bu gruba katıldığı tören sırasında kendisini tanıtırken yaşandı.

Zahara, gruba katılma töreninde kendisini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie" dedi... Bu durum da kimsenin dikkatinden kaçmadı ve Zahara'nın artık Brad Pitt'in soyadını istemediği şeklinde yorumlandı.

Bu arada hemen hatırlatalım Pitt ile Jolie'nin çocukları her iki ünlünün de soyadını taşıyor. Yani hepsi Jolie Pitt soyadıyla biliniyor. En azından böyle biliniyordu.

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Zahara'nın bu 'soyadı hamlesi' herkesi şaşırttı. Brad Pitt'in ise bu duruma nasıl tepki verdiği henüz bilinmiyor. Pitt'in, Jolie'nin ilk evlatlık çocuğu Maddox ile arasının iyi olmadığı çiftin boşanma sürecinde sık sık gündeme gelmişti.





2000 YILINDA EVLAT EDİNDİ

Angelina Jolie, kızı Zahara Marley'i 200 yılında evlat edindi. Onun öyküsü diğer kardeşlerinden biraz daha trajik.

O evlat edinildiğinde hem öksüzdü hem de AIDS'liydi. Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı.

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Güzel yıldız, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı.

Gözden Kaçmasın Böyle bir sorun olduğunun farkında bile değilmiş: Kızıma giydirecek kıyafet bulamıyorum Haberi görüntüle





GERÇEK ANNESİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREN BİRİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın, çocuğuyla yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olan Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum" diye konuştu.

Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.

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Angelina Jolie ise bütün bunların üzerine Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını savunmuştu.

Zahara Marley, artık Angelina Jolie'nin boyuna yetişen bir genç kız. Zaman zaman daha önce annesi tarafından giyilen pırıltılı kıyafetleri giyen genç kızın ileride moda tasarımcısı olmayı planladığı belirtiliyor.