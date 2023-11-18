AÅŸkla yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik onun felaketi oldu: GÃ¶zlerindeki acÄ±yÄ± gÃ¶rmÃ¼yor musunuz

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TRAJÄ°K BÄ°R Ã–YKÃœNÃœN KAHRAMANI OLDU

Kimi zaman durum, bu Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in bir tÃ¼r kabusa bile dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r. Bir an iÃ§in tatilde bile rahat hareket edemediÄŸinizi, peÅŸinizde dolanan kameralar ve objektifler yÃ¼zÃ¼nden bir kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettiÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

Ä°lk anda gÃ¼zel gibi gÃ¶rÃ¼nse de hiÃ§ de Ã¶zenilecek bir durum deÄŸil bu. BÃ¶ylesine boÄŸucu bir ilgi, gÃ¶zde ve Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiler iÃ§in doÄŸal.

Ama o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n merkezi sayÄ±lan Los Angeles'ta Ã¶yle bir var ki bÃ¼tÃ¼n bu anlatÄ±larÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda.

Bir zamanlar Ã¶yle gÃ¼zel, geleceÄŸi parlak, rahat ve zengin bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde bile gÃ¶rmediÄŸi ilgiyi ÅŸimdiki halinde gÃ¶rÃ¼yor.

Åžimdi ki hali nasÄ±l mÄ±?

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ÃœnlÃ¼ olmasÄ±na yine Ã¼nlÃ¼ herkes onu tanÄ±yor. Ama eskisi gibi bakÄ±mlÄ± deÄŸil, marka kÄ±yafetler giymiyor, hatta bÄ±rakÄ±n Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli malikanelerde yaÅŸamayÄ± baÅŸÄ±nÄ± sokacak bir evi bile yok.

Yine de bÄ±kmadan usanmadan paparazzi ordusu dolaÅŸÄ±yor peÅŸinde. AÄŸzÄ±ndan iki kelime almaya, onun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor hepsi.

BÄ°R ZAMANLAR HAYATI Ã‡OK FARKLIYDI

Bunun nedeni ise ibret verici bir Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± olmasÄ±. Ãœstelik Ã§ok trajik bir Ã¶ykÃ¼ bu... Bir zamanlar geleceÄŸi parlak bir model olan Loni Willison'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼....

BÃ¼tÃ¼n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸu bir market arabasÄ±, Ã¼zerinde oradan buradan bulduÄŸu kÄ±yafetler, Ã§Ã¶pten topladÄ±ÄŸÄ± yiyecekler, hatta kimi zaman Ã§iÃ§eklerle Los Angeles sokaklarÄ±nda dolaÅŸan 40 yaÅŸÄ±ndaki Willison, gerÃ§ekten de pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n en trajik Ã¶ykÃ¼lerinden birinin kahramanÄ±.

Willison, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yine sokaklarda Ã¼nlÃ¼ market arabasÄ±yla dolaÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu kez Ã¼zerinde beyaz Ã¼zerine siyah ince Ã§izgili askÄ±lÄ± bir elbise vardÄ±. SolmuÅŸ siyah bir kot pantolon, aynÄ± renk Ã§oraplar ve parmak arasÄ± terlikleriyle yine sokaklarda bir ÅŸeyler arÄ±yordu.

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Bir paparazzinin ona verdiÄŸi bir kutu yoÄŸurdu yedi. KarÅŸÄ±sÄ±ndaki fotoÄŸrafÃ§Ä± durmadan deklanÅŸÃ¶re basarken gÃ¶zlerini ondan ayÄ±rmadÄ± ama tek kelime de etmedi bu kez. Tabii yine manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

'BU YARALI RUHU RAHAT BIRAKIN'

Ä°ÅŸte bu durum da bir kez daha sosyal medya platformlarÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu yapÄ±ldÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi belli ki hayatÄ±n girdabÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Willison'Ä±n artÄ±k rahat bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nen kullanÄ±cÄ±lardan biri "Neden bu, zaten yaralanmÄ±ÅŸ ruhu biraz daha incitiyorsunuz? GÃ¶zlerindeki acÄ±yÄ± gÃ¶rmÃ¼yor musunuz?" diye yazarak Willison'Ä± sÃ¼rekli takip eden paparazzi ordusunu eleÅŸtirdi.

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BirÃ§ok kiÅŸi, Loni Willison'Ä±n artÄ±k rahat bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu. Onun sokaklarda yaÅŸasa da kimseyi rahatsÄ±z etmeden hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da Loni Willison'Ä±n kendisinin paparazzileri Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onlarÄ±n zaten zor bir hayatÄ± olan eski modeli bu ÅŸekilde taciz ettiÄŸini savundu.

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°, HAYATINI MAHVETTÄ°

Willison'Ä±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 1983 yÄ±lÄ±nda California, Hemet'te baÅŸladÄ±. Elbette bir anne ve babasÄ± vardÄ±. Ama onlarÄ±n ÅŸu an nerede olduklarÄ±nÄ±, hayatta olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±, kardeÅŸleri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisinden baÅŸka kimse bilmiyor.

Belli ki eÄŸer aile Ã¼yelerinden hayatta kalan birileri varsa bile Willison'Ä±n onlarla herhangi bir ilgisi kalmÄ±ÅŸ deÄŸil.

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Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Jeremy Jackson'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi olarak tanÄ±yor ama Loni Willson'Ä±n kÄ±sa bir oyunculuk geÃ§miÅŸi de var.

2005 yÄ±lÄ±nda bir korku dizisi olan Expose'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Orada eski eÅŸi Jeremy Jackson da rol alÄ±yordu. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hem bir fitnes modeli olarak yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± yÃ¼kseltiyor hem de bir estetik kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

HAYATI, DIÅžARIDAN GÃ–RÃœNDÃœÄžÃœ GÄ°BÄ° DEÄžÄ°LDÄ°

2012 yÄ±lÄ±nda Jeremy Jackson'la birbirlerine aÅŸÄ±k olup evlendiler. GÃ¼len yÃ¼zlerine bakÄ±lÄ±rsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'Ä± bugÃ¼ne getiren yolun taÅŸlarÄ± da o dÃ¶nemde dÃ¶ÅŸenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bile.

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Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden Ã¶nce ve evlendiÄŸi sÄ±ralarda birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ dergiye kapak pozlarÄ± da veriyordu.

Willison ve Jackson'Ä±n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu gibi gÃ¶rÃ¼nen evliliÄŸi pek de Ã¶yle deÄŸildi sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

EVLENDÄ°ÄžÄ° ADAMDAN ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœ

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda onunla mutluluk tablosu sergileyen eski eÅŸi evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ÅŸiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yÄ±lÄ±nda da sona erdi. BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Loni Willison, biten evliliÄŸi ve eski eÅŸi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Eski eÅŸi o sÄ±rada bir yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve oradaki kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan birine ÅŸiddet gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca diskalifiye edildi.

O sÄ±rada Loni Willison, sÃ¶z konusu kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± Jeremy Jackson aleyhine yasal iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± iÃ§in teÅŸvik etti. Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "KeÅŸke vaktinde bana ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nda ben de bunu yapsaydÄ±m:"

Loni Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evlilikleri sÄ±rasÄ±nda bir keresinde Jackson kendisini boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bira ÅŸiÅŸeleriyle TV ekranÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Elinde bunlarÄ± kanÄ±tlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olduÄŸunu da sÃ¶yledi Willison. Zaten onun bu iddiasÄ±nÄ± Los Angeles polis kayÄ±tlarÄ± da doÄŸruladÄ±.

Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o itiÅŸme sÄ±rasÄ±nda iki tane kaburgasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, boynu incindi, vÃ¼cudunda ve yÃ¼zÃ¼nde bereler meydana geldi. Ama Willison dava aÃ§madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olay kapandÄ±. Jackson bÃ¼tÃ¼n bu yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ceza almadÄ±.

'KORKTUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLMADIM'

Loni Willison, 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz The Sun gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te "Ondan ÅŸikayeÃ§i olmadÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ korktum. Duygusal olarak kÃ¶tÃ¼ bir noktadaydÄ±m ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuÅŸtu.

Ama sonra Jackson, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada rakibi olan kadÄ±na da ÅŸiddet uygulayÄ±nca onu ÅŸikayetÃ§i olmasÄ± iÃ§in teÅŸvik ettiÄŸini bÃ¶ylece eski eÅŸinin bu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bir ceza almasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Loni Willison'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eski eÅŸi boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±p kendisini boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan bir gÃ¼n Ã¶nce bir elektronik posta gÃ¶nderdi. Oradaki rap ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde "Jackson'Ä±n Willison'Ä± Ã¶ldÃ¼rmek istediÄŸine" dair sÃ¶zler yer alÄ±yordu.

Willison, eski eÅŸi Jeremy Jackson hakkÄ±ndaki bu ÅŸoke eden aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla ortadan kayboldu. Ta ki Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bir market arabasÄ±na doldurduÄŸu eÅŸyalarÄ±yla Los Angeles'Ä±n arka sokaklarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kana kadar.

Onu o ÅŸekilde gÃ¶renler bir kere daha ÅŸoke oldu: Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski halinden eser yoktu. Pislik iÃ§indeydi, Ã§Ã¶pten beleniyordu ve en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de evsizdi!

RUH SAÄžLIÄžI BOZULDU, Ä°ÅžÄ°NÄ° KAYBETTÄ° VE EVSÄ°Z KALDI

AslÄ±nda onu o noktaya getiren, kocasÄ±ndan boÅŸanmasÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ± sadece. 2016 yÄ±lÄ±na kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Bir ara emlakÃ§Ä±lÄ±k da yaptÄ±. Fakat usul usul ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamÄ±yla onu esir aldÄ±. Ãœstelik kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar da bir yandan. Sonunda da 2016 yÄ±lÄ±nda tamamen Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ geldi.

Sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartman dairesine girdiÄŸinde kendisine elektrikle iÅŸkence ediliyor gibi hissediyordu. Bunu da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara baÄŸlÄ±yordu Willison.

"Evimde iÅŸkenceye uÄŸruyordum. YalnÄ±z yaÅŸÄ±yordum ama sanki evime girince biri bana elektrik veriyodu" diye anlattÄ±. Bu durumu da "GerÃ§ekten son derece korkunÃ§tu" diye tanÄ±mladÄ±.

Belli ki o sÄ±rada gerÃ§eklerle baÄŸÄ± tamamen kopmamÄ±ÅŸtÄ± Willison'Ä±n. O dÃ¶neme dair anlattÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± var ki o da eski modelin ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor: " Bir gÃ¼n ensemde kÄ±rmÄ±zÄ± bir iz fark ettim. Bunun bana verilen elektrikten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

Ä°ÅŸte o noktadan sonra da iÅŸini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in sokaÄŸa atÄ±ldÄ±. ArtÄ±k sokaklarda yaÅŸayan bir evsizdi!Â

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'BEN KÄ°MSENÄ°N UMURUMDA DEÄžÄ°LÄ°M'

Peki ya kimse Loni Willison'a yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor mu? Elbette bunun iÃ§in uÄŸraÅŸanlar var. Ama o her seferinde bÃ¼tÃ¼n bu yardÄ±m Ã¶nerilerini geri Ã§eviriyor. SÃ¶yledikleri iÅŸe ÅŸÃ¶yle: "Ben kendi baÅŸÄ±ma yaÅŸayabiliyorum. Ä°htiyacÄ±m olan her ÅŸey burada."

Loni Willison, yiyecek iÃ§ecek konusunu nasÄ±l Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle ifade etti bir keresinde: "Orada burada param var. MaÄŸazalarÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki Ã§Ã¶p kutularÄ±nda da yiyecek var. Oralarda her ÅŸeyi bulabilirsiniz."

Sonra da duyanÄ±n iÃ§ini sÄ±zlatan ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ konuÅŸmasÄ±nÄ± "Ben kimsenin umurunda deÄŸilim. OnlarÄ± gÃ¶rmek istemiyorum, onlar da beni gÃ¶rmek istemiyorlar. "

Â Willison baÅŸÄ±nÄ± sokacak bir evi olmayan sokaklarda yaÅŸasa da market arabasÄ±nÄ± kimi zaman Ã§Ã¶pten bulduÄŸu Ã§iÃ§eklerle renklendiriyor.Â

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