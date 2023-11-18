Yıllar geçti... Kilolar değişti... Hisler değişmedi: Nasıl bir aşk bu böyle!

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Bu süre içinde bir zamanlar gözünün içine baktığında nefesini kesen eşi artık sıradan biri gibi görünür insana.

Bunun sonucunda da kimi zaman bir tür bıkkınlık oluşur. Bütün bu sabit hayatın sonunda çiftler yollarını bile ayırabilir.

Ama tabii bu kesin bir kural değil. Çünkü bazen aradan geçen yıllar, eşlerin dış görünüşlerinin değişmesi, haydi dümdüz söyleyelim yaş almak, çocuk çocuk sahibi olmak, eskisinden biraz daha fazla kilolu olmak...

Kısacası her ne olursa olsun o duygular ilk günkü gibi kalır. Eşler birbirlerini gördüklerinde kalpleri yine o ilk günlerdeki gibi hızla çarpar. Böyle bir duruma denk gelen kişi de şanslıdır elbette.

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İşte gösteri dünyasında tam da böyle bir çift var. İlişkilerinin başlamasından bu yana 23 , evlendikleri günün üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala o ilk aşk heyecanını yaşıyorlar.

Öyle ki aslında aynı çatı altında yaşadıkları halde sokakta bile birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan çekinmiyorlar. Bir başka deyişle onlar da yeryüzünde gerçek aşkı bulmuş ve korumuş şanslı kişilerden.

SANKİ 20 YILDIR EVLİ DEĞİLLER

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, bir dönem rol aldığı bir sinema filmiyle hafızalara kazınan Elizabeth Berkley ile 20 yıllık kocası Greg Lauren.

51 yaşındaki Berkley ile 53 yaşındaki Lauren geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'teki bir otelin önünde objektiflere takıldılar.

Üzerlerinde artık kendileriyle özdeşleşen salaş kıyafetleri olan Elizabeth Berkley ile Greg Lauren, sokakta bir anda sarılıp birbirlerini öperek romantik anlar yaşadı. Çiftin o anları da objektiflere yakalandı.

DANS DERSİNDE TANIŞTILAR

Elizabeth Berkley ile Greg Lauren, Hollywood'un gözlerden uzak yaşayan mutlu aşıklarından biri. 1980'lerde rol aldığı Showgirls adlı filmle hafızalara kazınan Elizabeth Berkley ile ressam Greg Lauren 2000 yılında bir dans dersinde tanıştılar.

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Ondan sonra da bir daha ayrılmadılar. Belli ki evli geçirdikleri yıllar bile onların duygularını hiç değiştirmedi.

Berkley, kendisine ün kazandıranbu filmden önce kamera karşısına geçtiği Saved By The Bell adlı yapımda canlandırdığı Jessie Spano karakteriyle tanınmıştı.

TARTIŞMALI FİLMDE OYNAMIŞTI

Berkley'in rol aldığı 1995 tarihli Showgirls, döneminin en çok tartışılan filmlerinden biriydi. Bu yapımda da Tıpkı Temel İçgüdü'e olduğu gibi yönetmen Paul Verdhoeven ile senarist Joe Eszterhaz işbirilği yapmıştı.

Ama Elizabeth Berkley'i şansına film gişede büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve eleştirmenlertarafından da pek beğenilmemişti.

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Berkley bu konuda "Tabii ki filmin iyi gitmemesi hayal kırıklığı yarattı. Ama çok da haksız eleştiriler aldı. Ben de bu filmde oynadığım rol yüzünden çok zorbalığa uğradım" diye konuşmuştu.

Berkley bir oyucu olarak işini yaptığını, insanların onu neden suçladığını anlamadığını da söylemişti.

Elizabeth Berkley son olarak The Idol adlı yarışma programında kamera karşısına geçti.

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KOCASI ÜNLÜ MODACININ YEĞENİ

Bunları kısaca hatırladıktan sonra biz dönelim ünlü çifte... Bu çiftten ünlü olan sadece Elizabeth Berkley değil.

Bir ressam olan kocası Greg Lauren de ünlü biri. Soyadından da anlaşılacağı üzere ünlü bir aileden de geliyor. Moda dünyasının devlerinden Ralp Lauren, Greg'in amcası.

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Berkley ile Lauren, 1 Kasım 2003 tarihinde Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi. Berkley'in gelinliğini tasarlayan kişi ise Greg Lauren'in amcası olan ünlü modacı Ralp Lauren'di.

Dügünden sonra Berkley adına hemen kocasının soyadını da kullanmaya başladı. Fakat profesyonel yaşamında kendi aile soyadını kullanıyor ünlü oyuncu.

Çiftin 2012 doğumlu Sky adında bir oğlu bulunuyor.