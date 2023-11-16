Şimdi yine dedikodu çıkacak... Kapı önünde sarmaş dolaş oldular

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Yanındaki genç adamla akşam yemeğine çıkan güzel oyuncu, gözlerden uzak olduğunu sandığı bir anda onunla sarmaş dolaş oldu.

Ama bir anda patlayan paparazzi flaşlarını fark edince de biraz utandığından biraz da gözleri rahatsız olduğu için yüzünü elleriyle kapattı.

BÜTÜN İLİŞKİLERİ ÇOK KONUŞULDU

Bu ünlü, iki çocuk sahibi olduğu uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncusuyla da aşk yaşayan Olivia Wilde.

39 yaşındaki Wilde, önceki akşam Batı Hollywood'da gittiği bir akşam yemeğinden çıkarken görüntülendi.

Eski nişanlısı Jason Sudeikis ile ilişkisinden iki çocuk sahibi olan Olivia Wilde, yönetmenliğini yaptığı Don't Worry Darling filmindeki çalışma arkadaşı Harry Styles ile de çok konuşulan bir ilişki yaşamıştı.

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O zamandan bu yana farklı farklı kişilerle görüntülenen ve hepsinde de adı aşk söylentilerine karışan Wilde, yine benzer bir durumda kaldı.

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AYRILIRKEN SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR

Güzel yıldız, önceki akşam yazar, yönetmen, oyuncu ve gazeteci Clancy Chassay ile birlikte objektiflere yakalandı. İkisi de spor giysiler içinde olan Wilde ve Clancy Chassay, önce bir restoranda yemek yediler.

Sonra da çıkışta birbirilerine sımsıkı sarıldılar. Tam da o anda karşılarında patlayan flaşları ve kendilerine yönelen kameraları gördüler.

Birbirlerine sarıldıktan sonra Oliva Wilde bir ara patlayan flaşlardan rahatsız olup yüzünü elleriyle kapattı. Sonra da hızla aracına yöneldi.

Bu sıcak anların yakalanmasından sonra Clancy Chassay, kaskını giyerek motosikletinin yanına gitti.Sonuçta ikili, restorandan kendi araçlarıyla ayrıldı.

Olivia Wilde ile Clancy Chassay'nin gerçekten romantik bir ilişki mi yaşadığı yoksa sadece samimi arkadaş mı olduğu şu anda bilinmiyor. Bir olasılık da ikilinin bir proje hakkında konuşmak için bir araya gelmiş olması.

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GÖNÜL İLİŞKİLERİ HER ZAMAN MERAK KONUSU OLDU

Olivia Wilde, gönül ilişkileri her zaman merak uyandıran bir ünlü. 2002 ile 2011 arasında film yapımcısı, fotoğrafçı ve müzisyen Tao Ruspoli ile bir evlilik yaptı.

Ondan ayrıldıktan sonra da bu kez Jason Sudeikis ile uzun bir ilişki yaşadı. Nişanlanan çift, 2020'de yedi yıllık birlikteliklerini bitirdi. Wilde ile Sudeikis'in bu beraberlikten iki tane çocukları dünyaya geldi.

Olivia Wilde daha sonra da hem yönetmenliğini üstlendiği hem de rol aldığı Don't Worry Darling adlı filmdeki çalışma arkadaşı Harry Styles ile bir ilişki yaşadı. Wilde ile kendisinden 10 yaş genç olan Styles'ın ilişkisi de çok uzun ömürlü olmadı.

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YENİ AŞK MI YOKSA DOSTLUK MU ŞU AN BELLİ DEĞİL

Olivia Wilde'ın birlikte görüntülendiği İngiliz Clancy Chassay ise yazar, oyuncu, yönetmen ve gazeteci olarak biliniyor.

43 yaşındaki Clancy Chassay en çok da önde gelen İngiliz basın kuruluşları için savaş bölgelerinden yaptığı yayınlarla biliniyor.

Varlıklı bir ailenin oğlu olan Clancy Chassay, Derek Jarman'ın yönettiği iki filmde kamera karşısına geçti. Gençlik yıllarında bazı TV kanalları için içerik üretti.

Sussex Üniversitesi'nde felsefe ve uluslararası ilişkiler eğitimi alan Clancy Chassay üniversite yıllarında bir dönem modellik de yaptı.

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Üniversiteyi bitirdikten sonra Arapça öğrenmek için Lübnan'a giden Clancy Chassay, orada bir gazetede çalıştı.

Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden İngiliz yayın kuruluşlarına haber üretmesi de o dönemde oldu. Bir süre Lübnan'da yaşadıktan sonra ABD'ye taşınan Clancy Chassay, senaryo yazmaya başladı.

Olivia Wilde'ın birlikte görüntülendiği Clancy Chassay işte böyle zengin bir geçmişe sahip. İkilinin yeni bir proje için mi bir araya geldiği yoksa aralarında romantik bir ilişki mi yaşandığını ise zaman gösterecek.

Olivia Wilde'ın özel hayatı her zaman büyük merak konusu oluyor.

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Olivia Wilde'ın eski nişanlısı Jason Sudeikis'ten iki tane çocuğu bulunuyor.