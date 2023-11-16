SonuÃ§ta akrabasÄ±... Belki de eÅŸine ihanet etmek bir aile geleneÄŸi

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ÅžÄ°MDÄ° DE YASAK Ä°LÄ°ÅžKÄ° SKANDALI

Kopenhag'daki Amalienburg SarayÄ±'nÄ±n kalÄ±n duvarlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nce KraliÃ§e Margrethe'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Frederik'in karÄ±sÄ± Mary'ye karÅŸÄ± yasak bir aÅŸk duyduÄŸu iddiasÄ± yayÄ±ldÄ±.

Hemen ardÄ±ndan bunu unutturacak baÅŸka bir adÄ±m geldi... Bu kez de "dÃ¼nyanÄ±n tek gerÃ§ek kraliÃ§esi" unvanÄ±nÄ± elinde tutan KraliÃ§e Margrethe, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in eski ve yeni eÅŸlerinden dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ±nÄ±n unvanlarÄ±nÄ± ellerinden aldÄ±. Tabii ki o sÄ±rada kopan gÃ¼rÃ¼ltÃ¼, yasak aÅŸk sÃ¶ylentilerini bir anda yel gibi sÃ¼pÃ¼rÃ¼p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Fakat ÅŸimdi KraliÃ§e Margrethe'nin bile uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸsa da silemeyeceÄŸi, kolay unutturamayacaÄŸÄ± baÅŸka bir sÃ¶ylenti var. Daha doÄŸrusu yine bir yasak aÅŸk skandalÄ±.Â

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SKANDALIN KAHRAMANI UYSAL AÄ°LE BABASI OLARAK BÄ°LÄ°NÄ°YORDU

Bunun kolayca unutulmayacak olmasÄ±nÄ±n nedeni ise kahramanlarÄ±ndan birinin Veliaht Prens Frederik olmasÄ±. Yani bugÃ¼ne kadar uysal ve sevgi dolu, gÃ¶zÃ¼ karÄ±sÄ±ndan baÅŸkasÄ±nÄ± gÃ¶rmeyen aile babasÄ± olarak bilinen Frederik.

AvustralyalÄ± Mary Donaldson ile evli olan dÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± Frederik'in, tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve gurme gezisi bahanesiyle gittiÄŸi Ä°spanya'da, Meksika asÄ±llÄ± sosyetik ve TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Genoveva Casanova ile kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu "ileri sÃ¼rÃ¼lme"ninbir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kanÄ±tlayacak fotoÄŸraflar da Ä°spanyol Lecturas dergisi tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±. Hatta Frederik ile Genoveva'nÄ±n birlikte Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ± dergiye kapak bile oldu.Â

Tam da Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n Danimarka'ya yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ± bu fotoÄŸraflar Ã¼stelik.

Ä°lk hamle Frederik'in kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Genoveva Casanova'dan geldi. Hola dergisine bir aÃ§Ä±klama gÃ¶nderen sosyetik gÃ¼zel,bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli bir yalan olduÄŸunu savundu. Hemen ardÄ±ndan da cep telefonunu kapatÄ±p sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â





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SKANDALIN YANKILARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Fakat bu yasak aÅŸk skandalÄ± bÃ¶yle kapanmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸin iÃ§ine Danimarka halkÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±. Prens Frederik'i suÃ§layan birÃ§ok kiÅŸi Danimarka kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlara aÄŸÄ±r yorumlar yapmaya baÅŸladÄ±.Â



Bu noktada dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± da var elbette. AslÄ±nda Danimarka'da bile dÃ¼nyaya gelmeyen, Ã¼lkenin dilini sonradan Ã¶ÄŸrenen AvustralyalÄ± Prenses Mary, yani ihanet skandalÄ±nÄ±n kahramanÄ± Prens Frederik'in eÅŸi halkÄ± kalbinde Ã§oktan yer edinmiÅŸ bile.



Ã‡Ã¼nkÃ¼ Danimarka kraliyet ailesinin sosyal medya hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlara hep Mary'yi savunan ve ona saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren yorumlar yazÄ±ldÄ±.

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Danimarka halkÄ± gelecekte kraliÃ§eleri olacak Mary'yi Ã¶ylesine baÄŸÄ±rlarÄ±na basmÄ±ÅŸ ki onu savunurken kimi zaman Ã¶fkelerine hakim da olamamÄ±ÅŸlar bu yorumlara bakÄ±lÄ±rsa.





'KENDÄ°NDEN UTANMALISIN FREDERÄ°K'

Bir kullanÄ±cÄ± Prenses Mary'ye saygÄ± ve hayranlÄ±k duyduÄŸunu belirtip Prens Frederik'e de MeksikalÄ± sosyetik ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kaÃ§amak iliÅŸkiden dolayÄ± kendinden utanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.



Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± bu olayÄ±n Danimarka kraliyet ailesinin birliÄŸine ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar verdiÄŸini savundu.



Mary'yi savunan bir baÅŸka sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da onun gÃ¶revlerini bÃ¼yÃ¼k bir haysiyet, coÅŸku ve saÄŸduyuyla yerine getirdiÄŸini belirterek "Mary, kraliyet ailesine dÃ¼nyanÄ±n her yerinde daha belirgin bir saygÄ±nlÄ±k kazandÄ±rdÄ±" diye yazdÄ±.

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Belli ki Prens'e Ã¶fkeli olan bu kullanÄ±cÄ± "UmarÄ±m Frederik bunu bozmaz. Bir koca, baba ve tahtÄ±n varisi olarak rolÃ¼nÃ¼ bilgelik ve anlayÄ±ÅŸla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

AdÄ± Frederik ile yasak aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸan MeksikalÄ± sosyetik Genoveva Casanova, bu konudaki iddialarÄ± yalanladÄ±ktan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Genoveva'nÄ±n, bir dÃ¶nem dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olarak bilinen Ä°spanyol Alba DÃ¼ÅŸesi'nin eski gelini olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.Â





'ARTIK EL ELE BÄ°LE TUTUÅžMUYORLAR'

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da aslÄ±nda toplum iÃ§inde sergiledikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakÄ±lÄ±rsa Prens Frederik ile Mary'nin arasÄ±nda bir ÅŸeyler olduÄŸunu savundu.



Ona gÃ¶re artÄ±k Mary ile Frederik eskisi gibi el ele tutuÅŸmuyorlar.Bu kullanÄ±cÄ± "AslÄ±nda evlilik Ã§ok uzun zaman Ã¶nce kÄ±rÄ±ldÄ±. Åžimdi de bunu gÃ¶steriyorlar" diye yazdÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼.



Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri de Frederik ile Mary'nin uzun sÃ¼redir yorgun gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NDEN BASINA: AÄžZINIZI KAPALI TUTUN: Danimarka kraliyet ailesi ise Ã¼lke basÄ±nÄ±na bu konu hakkÄ±nda aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± kapatmalarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ãœlkede yayÄ±nlanan B.T'ye Danimarka sarayÄ±ndan "dedikodular ve imalar hakkÄ±nda yorum yapmayÄ±n" denildi.





Frederik'in Ä°spanya'da yaÅŸayan MeksikalÄ± sosyetik Genoveva Casanova ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ±yÄ± da gÃ¼ndeme getirdi.Tabii ki bu durum da yine spekÃ¼lasyonlarahata bazÄ± ÅŸakalara neden oldu.ÂBuna biz de bir bakalÄ±m. BilindiÄŸi gibi geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Danimarka KraliÃ§esi 2. Margrethe, 'gerÃ§ek kraliÃ§e"unvanÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na elinde tutmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.ÂÃ‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±pkÄ± Elizabeth gibi o da kraliyet soyundan gelen yani kan baÄŸÄ± sayesinde tahta geÃ§en bir kraliÃ§e. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bunun Ã¶rneklerine eskisi kadar Ã§ok rastlanmÄ±yor. Ä°ngiltere kraliÃ§esi Camilla da Ä°spanya kraliÃ§esi Letizia da "gerÃ§ek kraliÃ§e" deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu unvanÄ± evlilik yoluyla elde ettiler.Bu arada Margrethe ile Elizabeth de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dereceden akraba. Her ikisinin de bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Victoria. Yani her iki kraliÃ§e Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dereceden kuzen.Â

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Anneleri akraba olunca Ä°ngiltere KralÄ± Charles ile Danimarka Veliaht Prensi Frederik de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dereceden kuzen oluyor. Ä°ÅŸte bu ayrÄ±ntÄ± bir baÅŸka ilginÃ§ noktayÄ± da gÃ¼ndeme getirdi.

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi Charles, ilk karÄ±sÄ± Diana'yÄ± yÄ±llar boyunca Ã¼stelik dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde ÅŸu anda evli olduÄŸu Camilla ile aldatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte bu durum uzaktan kuzen olan Charles ile Frederik'in eÅŸlerine ihanet etme konusunda da ortak noktalarÄ± olduÄŸunu gÃ¼ndeme getirdi.

Hatta sosyal medyada bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan "Demek ihanet de soyluluk gibi kan baÄŸÄ±yla geÃ§iyor" tarzÄ± ÅŸakalar bile yapÄ±ldÄ±.





AÅžKI UÄžRUNA ÃœLKESÄ°NÄ° BÄ°LE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Prens Frederik karÄ±sÄ± Mary ile 2004 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Sidney Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda Mary'nin memleketi Avustralya'da tanÄ±ÅŸan Ã§iftin aÅŸkÄ±na sÄ±nÄ±rlar ve kilometreler bile engel olamadÄ±.Â



Mary, saray hayatÄ±na uyum saÄŸlamak ve protokol kurallarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in uzun sÃ¼re Ã¶zel dersler aldÄ±. Hatta ana dili olmayan Danca'yÄ± da sonradan Ã¶ÄŸrendi.Â



Aldatma iddialarÄ±ndan sonra Danimarka kraliyet ailesinin sosyal medya hesabÄ±na gelen yorumlara bakÄ±lÄ±rsa halk da Mary'nin bu Ã§abasÄ±nÄ± takdir etti ve baÄŸrÄ±na bastÄ±. Ã–yle ki bu son skandalda birÃ§ok kiÅŸi onun yanÄ±nda yer aldÄ±.Â

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Prens Frederik ile Prenses Mary, 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡ift, Sidney Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Mary o sÄ±rada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± gencin Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ± olduÄŸundan habersizdi.