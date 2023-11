Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdiğine neredeyse sevinecek... Ölüm kapıyı çaldı, hayatı değişti... Artık ne isterse onu yapıyor

Haberin Devamı

BİR AN GELİR İÇİNDEN YÜKSELEN SESİ DİNLEMEK İSTER İNSAN

Ama sonra bir an gelir, aslında yıllar boyunca nasıl da kendini ihmal ettiğini fark eder. O "an" da genellikle olumsuz bir gelişmedir.

Ya beklenmedik bir kayıp, ya ani bir kaza... Belki de yaşadığı ölümle sonuçlanabilecek bir sağlık sorunu...

İşte o "an" genellikle bunu yaşayanlar için bir dönüm noktası olur. Ondan sonra özellikle de söz konusu kişi belli bir yaşın üzerindeyse hayat tarzını değiştirir.

İşte böyle bir deneyim yaşayan ünlü bir oyuncu var. Bundan altı yıl önce geçirdiği kalp krizinden sonra o güne kadar sahip olduğu her şeyi, günlük hayatın koşturmacasını bir yana bıraktı ve gerçekten yapmak istediği işe yöneldi.

GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını değiştiren bu ünlü bir dönemin en yakışıklı oyuncularından biri olan Antonio Banderas.

63 yaşındaki Banderas, 2017 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizinin kendisine, hayata farklı bir bakış açısı sağladığını ve gelecek planlarını değiştirdiğini ifade etti.

Yaşadığı bu ciddi sağlık sorununun kendisi için bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Antonio Banderas "Çok daha kötüsü de olabilirdi" dedi.

Antonio Banderas bu konuda şunları söyledi: "Eğer biri bana kalp krizinin nasıl bir şey olduğunu sorarsa bunu bilemem. Ben sadece kendi yaşadığımı anlatabilirim" diye konuştu.

KALBİNE ÜÇ TANE STENT TAKILDI

Banderas kalp krizi geçirdiğini ama bunun ciddi bir durum olmadığını ve kendisinde hasar bırakmadığını ilk kez Malaga Film Festivali'nde açıklamıştı.Bu arada hatırlatalım Malaga İspanyol oyuncunun ana vatan zaten.

Her ne kadar çok ciddi bir sonucu olmasa da Banderas bin operasyon geçirdiğini ve kalbine üç tane stent takıldığını sözlerine ekledi

Banderas, geçirdiği kalp krizinin çok ağır olmasa da kendisine hayatta ikinci bir şansı olmadığını gösterdiğini gizlemedi.

"Bazı insanlar var kalp krizi geçirdiklerini anlamıyorlar bile. Bazen bu uykudayken oluyor. Neler olduğunu fark etmiyorlar. Sonra ertesi gün kendilerini bir tuhaf hissediyorlar " diye konuştu ünlü oyuncu.

BOŞANDIKTAN SONRA AŞIRI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Banderas " Benim durumumda bu kalp krizi benim için hayata farklı bir açıdan bakmam gerektiğini gösteren bir deneyimdi" dedi. Ünlü oyuncu yaşadığı sağlık sorununun ardından yanlış yolda olduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi.

Antonia Banderas, 20 yıllık eşi Melanie Griffith'ten boşandıktan iki yıl sonra kalp krizi geçirdi. Anlattığına göre o süreçte ayrılıkla başa çıkabilmek için kendini tamamen işine verdi.

"Birçok şey yapıyordum. Çalışmayı bir tür sığınak olarak görüyordum. Birbiri ardına filmler yapıyordum. Ama sonra kalbim bana bu kadar adrenalinin bana fazla olduğunu söyledi. Bu bir yol değildi. Kalbim bana "ne yapmak istiyorsan onu yap" mesajını verdi" diye anlattı.

HER ŞEYE BAŞTAN BAŞLADI

Bu deneyimin ardından Banderas hayatına sıfırdan başlamaya karar verdi. İçinden yükselen ses onu memleketi olan İspanya'nın Malaga kentine götürdü.

Sonra bir tiyatro satın aldı. Şimdi de aslında ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Kendini de son derece sağlıklı hissediyor söylediğine göre.

Kalp krizinden iki yıl sonra bir tiyatro satın alan Antonio Banderas, Malaga'da bir müzikal grubu kurdu. Bu grupla birlikte üç tane müzikal sahneledi aradan geçen zaman içinde.

Antonio Banderas şu sıralarda Journey to Bethlehem adlı yapımda rol alıyor.

'YAŞADIĞIMIZ HAYAT KARMAŞIK VE AĞIR.... BU FİLM İSE RAHATLATICI'

Yıllar önce geçirdiği kalp krizini bu şekilde hatırlatmasının nedeni de bu zaten. Çünkü bu projede tam da istediği gibi bir karakteri canlandırdığını anlattı Banderas. Üstelik anlattığına göre bu proje seyirciyi de günlük hayatın dertlerinden uzaklaştırma konusunda iddialı.

Kendisine gönderilen senaryoyu ilk kez okuduğunda hem müzik hem de mizah içeren bir filmde insanları güldüren bir kötü kahramanı canlandırma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Antonio Banderas'ın kalp krizi geçirdikten sonra yeniden şekillenen hayatına da uygun bir proje bu söylediğine göre. "İnsanları, güzel bir şekilde ele alınan bir hikayeyi anlatmaya ve rahatlamaya davet ediyoruz. Yaşadığımız dünyada her şey çok ağır ve karmaşık" diye konuştu bu konuda.

Yönetmenliğini Adam Anders'ın üstlendiği Journey to Bethlehem, bir yeni yıl filmi. Live action tarzındaki filmde Antonio Banderas'ın yanı sıra Fiona Palomo, Geno Segers, Milo Manheim, Amicia Borrachero gibi oyuncular rol alıyor.

Antonio Banderas, bir süredir Nicole Kimpel ile birlikte.