Haftada en az üç gün abur- cubur: Sanki mutfakta tencere kaynamıyor

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Her ne kadar haklarında öyle sanıldığı gibi iyi geçinemediklerine dair söylentiler varsa da onlar her dakika bunun tam tersini kanıtlıyorlar.

Gerçi bazen otomobillerinde tartıştıkları görüldü, hatta evlerinde de belirli bir gerilim yaşandığı iddiaları basına yansıyor. Ama görünüşe göre bütün bunlar eğer doğruysa bile her ailede, her çift arasında olabilecek durumlar.

Bu ünlü çift ile ilgili olarak son dönemde çok konuşulan bir ayrıntı daha var: Bu ünlü çift, haftanın en az üç günü abur cubur yiyecek satın alırken objektiflere takılıyor.

Tabii bu da çiftin her zaman fiziğini koruyan kadın tarafının nasıl olup da genç kız gibi kaldığı konusundaki merakları da artırıyor.

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HAFTADA ÜÇ GÜN ABUR- CUBUR YİYORLAR

Uzun uzun sözünü ettiğimiz bu ünlü çift Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Yıllar önce yarım kalan aşklarını geçen yıl evlilikle mutlu sona ulaştıran Bennifer çiftiyle ilgili söylenen birçok şey var. Aralarının iyi olmadığı, evliliğin kötü gittiği, evde kapalı kapılar ardında sık sık tartıştıkları gibi...

Ama görünüşe göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in öyle sanıldığı gibi çözülmez sorunlar yok. Belli ki onlar da her çiftin yaşadığı sorunları yaşıyorlar.

Durum böyle... Öte yandan Lopez ile Affleck ile ilgili çok başka bir konu var. Malum Lopez 54 yaşında ve çok da genç sayılmayacak bir yaşta iki tane çocuk sahibi oldu. Ama hiçbir zaman ünlü fiziği bozulmadı.

51 yaşındaki kocası Ben Affleck de tıpkı onun gibi... Fiziksel görünüş olarak genç hemcinslerini bile kıskandıracak durumda. İşte Bennifer çiftini gündeme taşıyan da bu ayrıntı.

Ünlü çift, haftanın en az üç günü aslında sağlığa zararlı olan ve kilo almaya yol açtığı bilinen abur cubur yiyecekler tüketiyor.

Lopez ile Affleck, sık sık hamburger alırken görüntüleniyorlar. Üstelik, evlerine gitmeyi bile beklemeden otomobillerinin içinde hemen yemeğe de başlıyorlar.

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HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA BUNU TARTIŞIYOR

Bu durum da çiftin hayranları arasında bazı tartışmalara neden oluyor. Bunca sağlıksız olduğu bilinmesine rağmen Lopez ile Affleck'in bu yedikleri hamburgere bağımlı hale geldiğini ileri sürenler de var.

Bu arada bazı yorumlara göre Jennifer Lopez, yoğun iş programı nedeniyle mutfağa girip yemek yapmaya fırsat bulamıyor.

Aslına bakılırsa çiftin evlerinde çalışanlar da var. Mutlaka mutfakta görevli biri de olmalı. Buna rağmen ünlü çiftin neden haftanın en az üç günü abur cubur alırken görüntülendiği merak konusu.

İşte bu durum da ünlü çiftin buna rağmen formlarını nasıl koruduğu konusunu gündeme getirdi. İşin aslı birçok kişi bunun sırrını da merak ediyor.

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Abur cubur yiyecekleri genellikle Ben Affleck gidip alıyor. Lopez ise o sırada kocasını otomobilde bekliyor. Sonra da çift evlerine bile gitmeden hemen yemeye başlıyorlar.





JLO NASIL OLUP DA KİLO ALMIYOR

Ünlü çiftin özellikle de Lopez'in tatilde bile spor yapmayı bırakmadığı biliniyor. Kimi zaman lüks yatlarda bile egzersiz programını hiç aksatmıyor.

Ben Affleck'in katıldığı bir programda söylediğine göre Lopez bu açıdan biraz da şanslı. Afflect'in anlattığına göre ne yerse yesin fiziksel görüntüsü asla bozulmuyor.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sunduğu programa katılan Affleck, iki çocuk annesi karısı JLo'nun aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu anlattı.

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Affleck de Barrymore'u çok şaşırtan bir yanıt verdi: "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim. Jennifer, canı ne isterse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi" dedi.

Buna çok şaşıran Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. Affleck'in buna yanıtı da şöyle oldu: " Evet egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum. Ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?"

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Bir grup hayrana göre de çiftin bu abur cubur yiyeceklere bağımlı olan tarafı Ben Affleck. Bu gruptakiler Affleck'in zaman içinde bu kötü alışkanlığını eşine de geçirdiği görüşünde.