Adamlar 79 yaşında baba oluyor... Ben 55 yaşında hamile kalınca herkes bana parmak salladı

Haberin Devamı

Ama aynı durumda bir kadın ünlü olduğu zaman bundan daha fazla dikkat çekiyor. Hatta kimi zaman ağır eleştirilere de konu oluyor bu durum. Böylesine bir eleştiri bombardımanına tutulan ünlülerden biri de Brigitte Nielsen.

Bir dönem Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle konuşulan Danimarkalı model ve oyuncu, Nielsen şu anda 60 yaşında.

En küçük bebeğini bundan beş yıl önce yani 55 yaşında dünyaya getiren Nielsen, bu yüzden eleştirildiğini söyledi.

Üstelik anlattığına göre eleştirildiği tek konu bu da değil. Nielsen'ın kocası da kendisinden 15 yaş genç. Bu durum da onun deyimiyle kendisine dünya tarafından parmak sallanmasına neden oldu.

Haberin Devamı

Bu arada hemen hatırlatalım Brigitte Nielsen ve kocası Mattia Dessi tam 13 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gördüler. Sonunda bundan 5 yıl önce çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi.

Eski evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen dört yetişkin oğlu da dahil birçok kişi onun ileri yaşta hamile kalmasını çok da benimsemedi.

Nielsen, anlattığına göre evlendikleri zaman da kocasıyla arasındaki yaş farkı yine bu şekilde konuşulmalarına neden oldu O dönemde Nielsen 41, bir model olan İtalyan eşi de 25 yaşındaydı.

Nielsen bu konuda şunları söyledi: " İnsanlar bana 'Bu çok komik.. Bu kadın kim olduğunu sanıyor ki' dediler. İyi bir evlilik, bunu heyecanlı hale getirmek birbirini kabul etmek ve saygı duymakla ilgili. Aşık olduğunuz insanı değiştirmeye çalışmamalısınız. Onların nasılsa öyle kalmalarına izin vermelisiniz.

Nielsen, aralarındaki yaş farkı yüzünden kendilerine gülenlerin çoktan boşandığını ama kendisiyle kocasının hala birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

En küçük kızına 55 yaşında hamile kalan Brigitte Nielsen her ne kadar tüp bebek tedavisi 13 yıl sürse de hamileliğinin gayet rahat geçtiğini anlattı. "Doktorlar beni dikkatli olmam konusunda uyardı. Hamile alman için yüzde 50 şans verilmişti. Sonunda oldu ve bu gerçekten harikaydı" dedi.

55 yaşında hamile kaldığı için de genç yaşta hamile kalanlara göre daha fazla risk taşıdığını Brigitte Nielsen de biliyodu. Ama yine de hamile kaldıktan sonrası kolaydı. Bu durumu da " Belki de daha önce dört kez hamile kaldığım içindir" sözleriyle anlattı.

Frida adlı kızının doğumunun da gayet kolay olduğunu anlattı Brigitte Nielsen.

Gözden Kaçmasın Dedesi yaşındaki ünlü çapkınla aşk yaşamıştı: Kendi vücudumdan nefret ettim Haberi görüntüle

Haberin Devamı

People dergisine konuşan Brigitte Nielsen, ileri yaşta anne olduğu için kendisine yöneltilen eleştirilerden de söz etti. Yıldız "60 ya da 70'li yaşlarında hatta 80'de çocuk sahibi olan adamlara bir şey söylemiyoruz. Bakın Robert De Niro'ya 79 yaşında ve 7 aylık bir bebeği var" dedi.

Nielsen ileri yaşta bebek sahibi olduğu için daha iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekledi. "Ben daha genç bir anneyken hep yalnız kalmaya çalışıyordum. Uçakta ya da film setindeb Ama şimdi Frida her şeyden önce geliyor."

Brigitte Nielsen, ayrıca şaşırtıcı bir şekilde ileri yaşta anne olmanın kendisi içi daha az yorucu olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Brigitte Nielsen'in ilk evliliğini yaptığı Kasper Winding'den dünyaya gelen 39 yaşında Julian adında bir oğlu var.

Mark Gastineau'dan 33 yaşında Killian adında bir oğlu daha buunuor.

Brigitte Nielsen'in eski eşi Raoul Meyer ile evliliğinden 30 yaşında Aaron, 28 yaşında Raoul Jr adında iki tane oğlu daha bulunuyor.

Brigitte Nielsen ilk evliliğini 1983 ile 84 arasında Kasper Winding ile yaptı. Ardırdan 1987 ile 1987 arasında Sylvester Stallone ile evli kaldı. 1990 ile 92 arasında da Sebastian Copeland ile evliydi. Raoul Meyer ile yaptığı dördüncü evliliği 1993 ile 2005 arasında devam eden Nielsen Mattia Dessi ile beşinci evliliğini yaptı.

Haberin Devamı

Nielsen'in söylediğine göre Mattia Dessi ile aralarındaki 15 yaş fark da birçok kişi tarafından eleştirildi.