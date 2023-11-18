Dedesi yaşındaki ünlü çapkınla aşk yaşamıştı: Kendi vücudumdan nefret ettim

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MALİKANENİN KAPISINI AÇAN ANAHTAR

Bir zamanlar milyon dolarlık bir malikanenin kapısından içeri girmenin anahtarıydı bu görünüme sahip olmak.

Çünkü orada gösteri dünyasının en renkli ve aynı zamanda en tartışmalı hayatına adım atmanın da ilk basamağı olarak görülen yaşlı adam oturuyordu. Sonradan kendi kanatlarıyla uçan nice yıldıza da verdiği destekle biliniyordu o yaşlı adam.

Adı 'efsane çapkın' olarak anılar bu adamın yanında kendisinde yaşça genç birbirinden güzel ve hepsi "bir tornadan çıkmış gibi" görünen genç kadınlar eksik olmadı hiç.

Yıllar önce karısı tarafından aldatıldıktan sonra hayat görüşü değişen bu adam, aynı anda yanındaki bu genç kadınlardan biriyle değil birkaçıyla gönül ilişkisi yaşamakta da sakınca görmüyordu.

O malikanenin kapısından içeri girmek isteyen genç kızların da bir hayali vardı. Orayı bir "geçit" olarak kullanıp gösteri dünyasına yani o ışıltılı dünyaya adım atmak ve spot ışıklarının altında yaşamak.

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Ama tabii aralarından pek azı bu hayalini gerçekleştirdi. Üstelik kapısından içeri girmenin öyle kolay da olmadığı malikanede yaşamanın da bir değil birçok bedeli vardı. Hem de en ağırından.

'KENDİMİ YETERİNCE GÜZEL HİSSETMİYORDUM'

İşte o genç kadınlardan biri o malikanede geçirdiği yıllar hakkında samimi açıklamalar yaptı. Orada geçirdiği sürenin kendisini nasıl da olumsuz etkilediğini anlattı.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü malikane,bir zamanlar birçok yıldızın gösteri dünyasına adım atmasını sağlayan Playboy dergisinin de kurucusu olan Hugh Hefner'in malikanesi.

Hefner'in kurduğu derginin adıyla anılan o malikanenin eski sakinlerinden biri, orada yaşadığı deneyimi ve kendi dış görünüşüyle ilgili yaşadığı travmayı anlattı.

Aslında bunu ilk kez de yapmıyordu. Ama belli ki öylesine etkilenmiş ki yaşadıklarından hafızasından silip atmayı bir türlü başaramıyor.

Hugh Hefner ile 2001 ve 2008 arasında sevgili olan Holly Madison bugün 43 yaşında bir yetişkin. Hefner'in radarına girip de o malikaneye adım attığında ise henüz 21 yaşında genç bir kızdı.

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Yaşı bu kadar genç olduğu için de orada yaşadığı bazı deneyimler onun için bir tür travmaya dönüştü. Özellikle de kendi bedeniyle ilgili.

SÜREKLİ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ İNCELENİYORDU

Holly Madison, dış görünüşünün sürekli incelendiğini ve bunun da kendisinde bir travma yarattığını söyledi.

Madison "Kesinlikle söyleyebilirim ki o malikanede yaşamak bende bedensel dismorfi yarattı. Çünkü sürekli olarak 'Bende nasıl bir sorun var?' diye soruyordum kendime" dedi.

People dergisine konuşan Holly Madison, malikanenin sahibi Hugh Hefner'i kast ederek şunları söyledi: "Bana sürekli yeterince güzel olmadığını hissettiriyordu. Çevremdeki herkese bakıp sürekli 'Onların hangi özelliği bu kadar farklı? Neden bu kadar iyiler?' diye düşünüyordum."

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Holly Madison, kafasının içinde hiç durmadan dış görünüşünü nasıl değiştirebileceğini, ne yaparsa daha iyi görünebileceğini düşündüğünü itiraf etti.

Bu yüzden de zihninin bulandığını saklamadı. Madison bu düşünce yüzünden burun estetiği, göğüs büyütme gibi bazı estetik operasyonlar geçirdiğini de sözlerine ekledi.

SARI SAÇLAR, BÜYÜK GÖĞÜSLER

Tipik bir Playboy kızına baktığında sarı saçlar ve büyük göğüsler gördüğünü anlatan Madison "Ben de hep öyle görünmek istedim" diye konuştu.

Hugh Hefner ona kendini yeterince güzel değilmiş gibi hissettirdiği için bedensel dismorfi geliştirdiğini saklamayan Madison " Şu anda bir estetik operasyon faciası gibi görünebilirdim. Çünkü sürekli beni sorunumun ne olduğunu düşünüyordum" diyerek kendi bedenine nasıl küstüğünü ifade etti.

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GÜNÜN BİRİNDE EŞYALARINI TOPLAYIP ORADAN AYRILDI

Söylediğine göre onu kurtaran da günün birinde eşyalarını toplayıp büyük heveslerle kapısından girdiği o malikaneyi yani aşk ilişkisi yaşadığı Hugh Hefner'i terk etmek oldu.

Oradan ayrıldıktan sonra da kendine başka bir hayat kurdu Madison.

Holly Madison şu sıralarda kendisi gibi bir zamanlar Playboy malikanesinde yaşayan Bridget Marquardt ile birlikte Girls Next Level adlı bir podcast yayını hazırlıyor.

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Holly Madison,2016'da yayınlanan Down the Rabbit Hole adlı anı kitabında Playboy malikanesinde yaşadıklarını anlatmıştı. Madison orada yaşadığı süre boyunca hem fiziksel hem de sözlü tacize uğradığını saklamamıştı.

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Madison, bundan iki yıl önce kendisinden 60 yaş büyük olan Hefner ile yaşadıklarını bu konuda hazırlanan bir belgeselde anlattı. Hefner ile bir gece kulübünde tanıştıklarını ve bir anda kendini onun yatak odasında bulduğunu söyleyen Madison "kendimi rezil olmuş hissettim" demişti.





Holly Madison'ın sözünü ettiği bedensel dismorfi, fiziksel bir kusur olsa da olmasa da kişinin sürekli dış görünüşüne takıntılı olması, görünüşünü bir türlü beğenmemesi diye kısaca özetlenebilir.

Hugh Marston Hefner, ya da yakınlarının ona seslendiği adıyla Hef, 1926 yılında dünyaya gözlerini açtı. Üniversitede psikoloji, yaratıcı yazarlık ve sanat dallarında eğitim gören Hefner, bir dönem de sosyoloji ve ABD'de cinsellikle ilgili yasalar üzerine lisans yaptı.

İş hayatına Esquire dergisinde metin yazarlığı yaparak başladı. 1952 yılında bu işten ayrıldı. Bir yıl sonra kısa zamanda efsane haline gelen Playboy dergisini çıkardı. Dergi de Marilyn Monroe'nun 1949 yılında çekilen efsanevi takvim pozu da yer alıyordu.



Hefner, ilk evliliğini 23 yaşındayken üniversite öğrencisi Mildred Williams ile yaptı. Çiftin iki çocuğu oldu: Christie ve David.

Fakat Hefner sevdiği kadın ile evlenmek üzereyken tam da düğün arifesinde Mildred'ın itirafı ona kendi deyimiyle "hayatının en yıkıcı dakikalarını" yaşattı.

Mildred, Hugh Hefner askerdeyken onu bir başka erkekle aldatmıştı. Büyük bir sarsıntıyla başlayan bu evlilik ancak 10 yıl dayanabildi. Çiftin evliliği, 1959 yılında sona erdi.

Bu arada Hefner, yayıncılık kariyerinde de hızlı adımlarla ilerliyordu. Hugh Hefner, 1989 yılında kendi dergisinin kapak güzellerinden Kimberley Conrad ile evlendi. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Bundan sonra da bu tür evlilikler ve ilişkiler onun hayatında sıradan olaylar haline geldi.

MEZARINI ÖLMEDEN ÖNCE SATIN ALMIŞTI: Hefner'ın ilginçlikleri bu kadarla da sınırlı değil. Hefner, Monroe'nun mezarının yanında bulunan boş mezarı yıllar önce satın aldı.. Hefner, 2017 yılında hayata veda etti.