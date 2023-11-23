Rol arkadaşı gerçeği daha fazla saklamadı: Ben onu hep kıskandım

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YILLAR GEÇTİ AMA O FİLM UNUTULMADI

Başrolde, o filmden daha birkaç yıl önce çok tartışılan başka bir yapımda rol alan ve güzelliğiyle kelimenin tam anlamıyla soluk kesen gencecik bir yıldız vardı. Karşısında da ondan birkaç yaş büyük yakışıklı bir genç.

O film gösterime gireli tam 43 yıl geçti. Bir başka deyişle neredeyse yarım asra yakın bir süre. Ama ne o filmle ilgili konuşulanlar bitti ne de o filmin yıldızlarının kamera arkasına dair anlattıkları.

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Gelin bir bakalım.

Mavi Göl (Blue Lagoon) dediğimizde bugün yaşları 40'larda ve 50'lerde olanlar şöyle bir derin iç çekeceklerdir kuşkusuz.

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Çünkü o kuşağın gençlik dönemine denk gelen Mavi Göl, gerçekten de o yıllara damga vurmuş bir yapım oldu.

Elbette cinselliği fazla ön plana çıkarmakla eleştirildi ama aynı zamanda sinema dünyasına da güzeller güzeli bir yıldız armağan etmeye yardımcı oldu.

Daha çocukken rol aldığı Pretty Baby filminden sonra Mavi Göl'de de güzelliğini sergileyen Brooke Shields, o filmde kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşındaydı. Karşısında ise ondan sadece 4 yaş büyük olan Christopher Aatkins vardı.

Yönetmenliğini Randal Kleiser'ın üstlendiği Mavi Göl, bir gemi kazasından kurtulup ıssız adaya düşen iki gencin öyküsü üzerine kuruluydu. İki genç bir başlarına kaldıkları o ıssız adada cinsel uyanışlarını gerçekleştiriyordu.

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'ONUN KARİYERİNİ KISKANDIM'

İşte o filmde başrollerden birini üstlenen Brooke Shields, bugün 58 yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin. Üstelik aradan geçen yıllara rağmen kariyerine devam ediyor.

Mavi Göl'deki rol arkadaşı 62 yaşındaki Christopher Atkins ise kariyer konusunda onun kadar şanslı olamadı. Birçok yapımda oynasa da Brooke Shields kadar ses getiren yapımlarda kamera karşısına geçemedi bir türlü.

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Hatta bu konuda hissettiklerini de konuk olduğu Behind The Velvet Rose adlı podcast yayınında dile getirdi.

Samimi bir şekilde Mavi Göl'deki rol arkadaşı Brooke Shields'ın kariyerini kıskandığını saklamadı Atkins.

Bir ara yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Christopher Atkins "Kesinlikle onu kıskanıyordum" yanıtını verdi bir soru üzerine. İyi izlenen kaliteli bir filmde oynamayı o zaman da istediğini şimdi de istediğini anlattı Atkins.

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KENDİ FİLMİNİ YAPMAK İSTİYOR

Kariyerini hala sürdüren Atkins, yine de tıpkı Mavi Göl gibi çok izlenen bir filmde oynama hayalini bir kenara bırakmadığını sözlerine ekledi.

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Oyuncu " Kendimi bir oyuncu olarak gördüğüm için 43 yıldır bu işi yapıyorum. Bu benim işim. Hala böyle çok izlenen bir filmde oynamayı istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Aslında Christopher Atkins'in hayali sadece iyi bir filmde oynamak değil kendi filmini yapmak. Bunu da "Artık kendi filmimi yapmak istiyorum. Küçük projelerden büyük yapımlara kadar hep başkalarının filmlerinde oynadım. Artık kendi filmimi yapmak istiyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım bir proje var" sözleriyle anlattı Atkins.





ÇIPLAK SAHNELER İÇİN TUHAF ÖNLEMLER ALINDI

Unutulmaz Mavi Göl filminin yıldızları Brooke Shields ile Christopher Atkins geçen sene de konuk oldukları bir programda Mavi Göl filmiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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Atkins, filmin çekimlerinden sonra normal hayatına döndüğünde giysilerini giymekte zorlandığını söylemişti. Bunun nedenini de senaryo gereği film boyunca üstsüz gezmesine bağlamıştı.

Brooke Shields ve Christopher Atkins, sohbette kamera arkasıyla ilgili bazı komik olayları hatırlattı birbirlerine.

Filmin tamamen çıplak göründüğü sahnelerinde dublör kullanan Shields, çekimler sırasında uygulanan bir küçük "hileyi" de anlattı. Shields, üstsüz gezdiği sahnelerde uzun saçlarının göğüsleri üzerine bantlandığını ve bu şekilde olumsuz durumların engellediğini söyledi.





HERKES ONLARIN AŞIK OLMASINI BEKLEMİŞ

Shields, Mavi Göl'ün kamera arkası ekibinin kendisi ve Christopher Atkins ile ilgili olarak çok büyük bir beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi: "Filmin yapım ekibi, umutsuzca bizim birbirimize gerçekten aşık olmamızı bekledi. Ama şöyle bir durum var ki ben daha kimseyle öpüşmemiştim."

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Onun bu sözlerine karşılık Christopher Atkins "Bu, film için harika olurdu. Çünkü film tamamen iki gencin aşkıyla ilgiliydi. Aramızdaki kimyanın gerçekten mükemmel olduğunu kabul etmelisin. Filmde birçok harika an vardı. Bence filmin bu kadar ilgi çekmesini sağlayan da filmde hissedilen masumiyetti."





KARIŞIK ELEŞTİRİLER ALDI AMA GİŞEDE İYİ KAZANDI

Mavi Göl, Henry De Vere Stacpoole'un 1908 yılında yayınlanan romanından uyarlandı. Bazıları iyi bazıları kötü eleştiriler alsa da küresel çapta 58, 8 milyon dolar gişe yaptı.

Filmdeki performansları hem Christopher Atkins hem de Brooke Shields'in kariyeri için önemli bir dönüm noktası oldu. Atkins, bu filmle yılın yeni aktörü dalında Altın Küre adaylığı aldı.

Mavi Göl'den sonraki yıllar Brooke Shields için kariyer açısından başarılı geçti. Fakat Chlristopher Atkins'in hayatı bir sallantı geçirdi. Genç yaşta elde ettiği şöhreti kaldıramayan Atkins, bazı kötü alışkanlıklara yöneldi. Bunlardan kurtulabilmek için de uzun süre çabaladı.





DEVAMI DA ÇEKİLDİ

Madem Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminden söz ettik bir başka "efsaneyi" de hatırlayalım. Her ne kadar bu yapım, karışık eleştiriler alsa da 1991 yılında devamı çekildi.

Return to the Blue Lagoon (Mavi Göle Dönüş) adlı filmde kamera karşısında dönemin yükselen yıldızı Milla Jovovich ile Brian Krause vardı.

Yönetmen koltuğunda ise Leslie Stevens oturuyordu. Bu filmin de Milla Jovovich'in dikkat çekmesinde büyük payı olduğunu hatırlatalım.