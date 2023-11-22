Herkes otomobilden inişine takıldı... Meğer o kıyafetin bir nedeni varmış

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Eğer bir ülkenin temsilcisiyseniz ve yurt dışından önemli bir misafir gelecekse bu hazırlık ikiye hatta üçe katlanır.

Kimin nerede kimin yanında duracağı, kimin önce kimin elini sıkacağı gibi ayrıntılar önceden bellidir zaten. Tabii bir de kıyafet meselesi var bu konuda da.

Bir ülkenin temsilcisi olarak başka bir ülkeden gelen konuğunuzu karşılayacaksanız üzerinizdeki giysilerin de özenli olması gerekir.

Tıpkı dün Güney Kore Devlet Başkanı'nı ve eşini Londra'da karşılayan İngiltere Kralı 3. Charles ve ailesi gibi.

Ailesi derken... Eşi Kraliçe Camilla, oğlu ve veliahtı Prens William ile gelini Kate Middleton... Bir de ekipte yer alan resmi görevliler.

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Dün gerçekleşen karşılama törenine Kate Middleton'ın otomobilden inerken sergilediği bu görüntü damgasını vurdu. Toplum içinde çok dikkatli davranan Kate'in nasıl olup da böyle bir görüntü sergilediği merak konusu oldu.

Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi gerçekten de gösterişli bir törenle karşılandı Londra'da. Atlı arabalar bile vardı. Ama bizim ilgi alanımız bunlar değil.

Bizim ilgi alanımız o törende giydiği kıyafet ve onu taşıma biçimiyle bütün dünyanın bakışlarını üzerinde toplayan Galler Prensesi Kate Middleton. Hemen ardından da Kraliçe Camilla. Tabii ki ikisinin giysileriyle verdiği mesaj.

Herkesin bildiği gibi Kate o törende şapkasından ayakkabısına kırmızılara büründü. Aslında 2021 yılındaki Noel konserinde giydiği önü büyük bir fiyonkla süslü kırmızı manto elbisesini yine kullandı karşılama için Kate.

Ama üzerine attığı bir pelerin ve kullandığı geniş kenarlı şapkayla onu bambaşka bir havaya büründürdü.

Middleton'ın rüzgarda uçuşan eteklerine Kraliçe hayattayken çeşitli çözümler bulmuştu. Etek boylarını uzatıp uçlarına küçük ağırlıklar dikmek gibi. Fakat Kraliçe'nin ölümünden sonra ailede giyim konusunda gelen bir rahatlama görüldü. Hatta Kate, bir etkinliğe tırnaklarına koyu kırmızı oje sürerek katıldı.

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Kate Middleton'ın kıyafeti kadar ilgi çeken bir başka ayrıntı da vardı o törende. Karşılamanın yapılacağı yere Kraliçe'nin de bir zamanlar bindiği otomobille giden Kate, araçtan inerken genellikle uzak durduğu bir görüntü sergiledi.

Araçtan inerken giydiği manto elbisenin etekleri bir mini etek boyutuna kadar kısaldı. Bu gibi durumlara her zaman dikkat eden, bunların önüne geçen Kate, 41 yaşında olmasına ve üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruduğu bacaklarıyla dikkat çekti.

Birçok kişi Kate'in, artık kurallara uymak zorunda olmadığı için istediği gibi kısa şortlar giyen eltisi Meghan Markle'ı kıskandığı için bunu yaptığını ileri sürdü.

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Bir başka görüşe göre de hakkında konuşulan "çok sıkıcı oldu, yaşlandı" gibi söylentilere inat otomobilden inerken böyle bir görüntü verdi. Bunun nedenini Kate'ten iyi kimse bilemez ama bizim konumuz bambaşka.

KORE BAYRAĞINIDAKİ SEMBOLÜM RENKLERİNDE GİYİNDİLER

Bizim konumuz Kate'in o üzerindeki kıyafetiyle verdiği politik mesaj. Hatta bu konuda bir işbirlikçisi de vardı: Kayınvalidesi Kraliçe Camilla. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi Kate ile Camilla'nın kıyafetlerinin rengi asla tesadüf değildi.

Kate'in üzerine pelerin giyerek daha gösterişli hale getirdiği kıyafeti ile Camilla'nın giydiği kıyafet Güney Kore Devlet Başkanı ve eşine bir mesajdı aslında.

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Kate'in kıyafetinin rengiyle Camilla'nın giydiği mantonun rengi Güney Kore bayrağında yer alan taegeuk sembolünün renklerini temsil ediyor.

Yani gelin ile kayınvalide giysilerinin renkleriyle konuklarına böyle sıcak bir mesaj verdi. Bu arada yeri gelmişken belirtelim Güney Kore bayrağının üzerindeki taegeuk evrendeki dengeyi temsil ediyor.

UZMANA GÖRE ŞAPKA VE PELERİN İLE KENDİNİ KORUMAYA ALDI

Renk uzmanı Jules Standish, Kate ile Camilla'nın bu renk seçimini "Güçlü bir selamlama ifadesi, böyle bir karşılama için harika bir renk uyumu" diye nitelendirdi.

Standish, Camilla'nın kıyafetinin sekinleştirici rengiyle Kate'in enerjik ve şenlikli görünümü arasında hoş bir kontrast olduğunu savundu.

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Uzman Standish'e göre Kate pelerini ve geniş kenarlı şapkasıyla kendini bir tür korumaya aldı aynı zamanda.

"Genellikle yaptığımız gibi Kate'in saçına ya da bedenine bakmadık. Bunların hiçbiri dikkatimizi dağıtmadı. Kate'in duruşunda gerçek bir denge var" diyerek özetledi durumu.