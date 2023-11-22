Kırmızılı Kate rüzgar gibi esti, geçti... Kimsenin gözü Camilla'yı görmedi

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Sık sık pantolon ceket takım giyen ya da tercih ettiği etek boyu yüzünden eleştirilen Kate Middleton bu kez aileye ilk katıldığı dönemdeki günlerini hatırlattı.

Tabii bunu bilerek yapmadı ama onun fazla iddiasız ve sönük görünen giyim tarzından sıkılan hayranlarını biraz da olsa heyecanlandırdı.

TEPEDEN TIRNAGA KIRMIZI GİYDİ

Gelin bunun nasıl olduğuna bir bakalım... Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi

Kim Keon Hee resmi bir ziyaret için Londra'ya gitti.

Güney Kore'yi temsil eden çift için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Törende asıl ev sahipliğini Kral Charles ise eşi Kraliçe Camilla yapıyordu.

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Ancak o törende Kral'a bu tür karşılamalarda olduğu gibi oğlu Prens William ile Kate Middleton da eşlik etti.

İşte o törende herkesten rol çalan kişi ise tepeden tırnağa kırmızılar giyen Kate Middleton oldu. 41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, epey uzun sayılacak bir süre sonunda dikkat çeken giyimi ile göz doldurdu.

Galler Prensesi o karşılama için çok sevdiği modacı Catherine Walker'ın imzasını taşıyan bir manto elbise tercih etti.

Üzerine de yine aynı renkte bir pelerin giyen Kate Middleton karşılama töreni sırasında saçlarını topladı ve elbiseyle aynı renkte bir şapka kullandı. Bu arada Kate'in çantası ve ayakkabıları da kırmızıydı.

Parmağındaki ünlü nişan yüzüğü dışında fazla takı kullanmayan Kate Middleton, kulaklarına da yine bir zamanlar kayınvalidesi Prenses Diana tarafından kullanılan küpeleri taktı.

HAYRANLARI ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLADI

Kate Middleton aileye ilk katıldığı dönemlerde mini etekler giymeyi tercih ediyordu. Birkaç kez giydiği kıyafet yüzünden rüzgarlı havalarda sorun yaşayıp magazin basınının manşetlerine çıkınca Kraliçe 2. Elizabeth duruma el koydu.

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Gardırobu baştan aşağıya yenilenen Kate Middleton artık o tarz mini etekler giymeyi bir kenara bıraktı.

Genellikle elbiselerinin etekleri dizlerinden aşağıya hatta ayak bileğine kadar uzanan Kate Middleton bu kurala uymaya özen gösterdi.

Fakat Güney Kore Devlet Başkanı'nı karşılama töreninde birkaç kez yine giydiği kırmızı elbisenin azizliğine uğradı.

Kumaş nedeniyle otomobilden inerken elbisenin eteğini yeterince düzeltmeye fırsat bulamadı Kate. O sırada da ortaya hayranlarına "Acaba yine eskisi gibi mini mi giydi?" dedirtti. Fakat sonradan durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Bazı sosyal medya sayfalarında da Prenses Kate'in giyimini yöneltilen eleştirilerden haberdar olduğu,otomobilden inerken bilerek böyle bir görüntü verdiği iddiaları da yer aldı.

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PRENSES KATE HERKESTEN ROL ÇALDI

Middleton karşılamanın ardından Buckingham Sarayı'na geçildiğinde ise üzerindeki pelerini çıkarıp sadece manto elbiseyle kaldı. O anlarda şapkasını çıkarıp saçlarını açtığı da görüldü.

Tören sırasında Kate Middleton ile kocası Prens William'ın birbirlerine sıcacık bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada Kate Middleton onu stil ikonu olarak görenlerin kendisine verdiği "takıntılı prenses" unvanını da elden bırakmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırmızılar içindeki Kate, Kraliçe Camilla'yı da konuk devlet başkanının eşini de gölgede bıraktı.

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FİYONK DA TANIDIK MANTO ELBİSE DE

Middleton'ın giydiğı kıyafetin önündeki kocaman fiyonk bir yerlerden tanıdıktı çünkü. Middleton Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in cenaze töreninde de önünde aynı fiyonkun yer aldığı siyah bir manto elbise tercih etmişti.

Prenses Kate, sevdiği modacıların benzer tasarımlarının farklı renklerini giymesiyle biliniyor. Tabii ki üzerine aldığı pelerin dışında bu kuralı yine bozmadı.

Kate Middleton, üzerindeki kırmızı pelerini çıkardığında daha görünür hale gelen manto elbiseyi de 2021 yılındaki Noel konseri sırasında giymişti.

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Middleton ile Prens William'ın karşılama sırasında birbirlerine sıcak bakışlar atması da dikkatlerden kaçmadı.





Middleton, karşılama töreninden sonra Buckingam'a geçildiğinde şapkasını ve pelerinini çıkardı. Saçlarını da açtı.