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Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ°N 'VÄ°TRÄ°N YÃœZÃœ'

Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri kelimenin tam anlamÄ±yla hiÃ§ falso vermedi Kate. Zaten basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re de gelecekteki gÃ¶revine kendini tamamen adadÄ±.

AksanÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in bile Ã¶zel dersler aldÄ± Middleton, kÄ±sa sÃ¼rede bazÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden itibarÄ±nÄ± yitirmeye baÅŸlayan ailenin "vitrin yÃ¼zÃ¼" oldu.

Kusursuz duruÅŸu, duru gÃ¼zelliÄŸi, belli ki saÄŸlam sinirleriyle sanki doÄŸuÅŸtan kraliyet ailesi Ã¼yesi gibi davranan Kate, neredeyse kayÄ±nvalidesi Diana'nÄ±n "gÃ¶nÃ¼llerin kralicesi" unvanÄ±nÄ± da almak Ã¼zere.

Bu arada... Bunu da boÅŸuna sÃ¶ylemedik... KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyice bozulduÄŸu hayatÄ±nÄ±n son yÄ±llarÄ±nda bÃ¶yle bir beklenti de vardÄ±.

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Bir grup insan, Charles'Ä±n, tahtÄ± oÄŸlu William'a bÄ±rakmasÄ±nÄ± umuyordu. Bunun ailenin, halkta giderek azalan desteÄŸini artÄ±racaÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yordu.

Tabii ki yÄ±llarca taht sÄ±rasÄ±nÄ± bekleyen Charles bÃ¶yle yapmadÄ± ve kral oldu.

Ã‡OKTAN GÃ–NÃœLLERÄ°N KRALÄ°Ã‡ESÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana Kate Middleton ile ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var. Her ne kadar Prens Harry'nin karÄ±sÄ± yani eltisi Meghan Markle ile acÄ±masÄ±zca kÄ±yaslansa da belli ki aile iÃ§inde farklÄ± bir konumu da var.

Toplum iÃ§inde Kral Charles ile iletiÅŸimi dikkat Ã§ekecek kadar iyi. AynÄ± ÅŸekilde William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ±yla iyi geÃ§indiÄŸi birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde Ã¶zellikle KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nen sonra Kate Middleton, sanki biraz daha Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor gibi. Bir baÅŸka deyiÅŸle gelecekteki gÃ¶revine hazÄ±rlanÄ±yor. Bunun son Ã¶rneÄŸi de dÃ¼n gece yaÅŸandÄ±.

Kate Middleton, Londra'ya resmi bir ziyarette bulunun GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Yoon Suk Yeo ve First Lady Kim Keon Hee'nin karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ±. Ama bu kadarla kalmadÄ±.

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Kral Charles'Ä±n konuklarÄ± iÃ§in Buckingham SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi resmi yemekte de bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler Kate'in Ã¼zerindeydi. Kol kÄ±sÄ±mlarÄ± iÅŸlemeli beyaz elbisesi, aynÄ± renk eldivenleri ile tÄ±pkÄ± bir gelin gibi salÄ±ndÄ± Kate.

1930'LARDAN BU YANA Ä°LK KEZ

Ama onun o gece bu kadar ilgi Ã§ekmesinin tek nedeni bu deÄŸildi. BakÄ±ÅŸlar, Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taca takÄ±ldÄ±. KÃ¼peleri ve niÅŸanlarÄ± da ilgi Ã§ekiyordu elbette. Yine de asÄ±l odak noktasÄ± baÅŸÄ±ndaki taÃ§tÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Strathmore Rose adlÄ± o taÃ§, 1930'lu yÄ±llardan beri ilk kez bÃ¶yle bir etkinlikte ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YÄ±llarca ailenin koleksiyonunda kendi halinde duran o taÃ§ Kate sayesinde gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rdÃ¼.

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Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki o taÃ§ aslÄ±nda KraliÃ§e'nin annesi Ana KraliÃ§e Elizabeth'e aitti. Herkesin bÃ¼yÃ¼k bir merakla kimin baÅŸÄ±nda gÃ¶receÄŸini beklediÄŸi o taÃ§ son olarak 2002 yÄ±lÄ±nda bir sergide yer almÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da hep kilit altÄ±nda tutuldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa hayranlarÄ± da o tacÄ± Kate'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rmek istiyordu. Galler Prensesi'nin, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±nÄ±n o hayali de sonunda gerÃ§ek oldu.

Ä°LK SAHÄ°BÄ° ALNINA TAKIYORDU

Ana KraliÃ§e'nin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda, baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine deÄŸil alnÄ±na takarak kullandÄ±ÄŸÄ± bu taÃ§ Ä°ngiliz kraliyet ailesinin sahip olduÄŸu en ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± taÃ§lardan biri olarak biliniyor.

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TacÄ±n Ã¼zerindeki Ã§iÃ§ek motifleri, yerinden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p tekrar takÄ±labiliyor. Bu da tacÄ±n parÃ§alarÄ±nÄ±n gerektiÄŸinde broÅŸ olarak kullanÄ±labileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, altÄ±n ve elmaslarla sÃ¼slÃ¼ bu tacÄ±n KraliÃ§e 2. Elizabeth'in favorilerinden biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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ONU DA Ä°LK KEZ KATE GÃœN YÃœZÃœNE Ã‡IKARDI

Biraz geriye dÃ¶nersek Strathmore Rose adlÄ± bu taÃ§, yÄ±llarca kilit altÄ±nda tutulduktan sonra Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan ilk taÃ§ deÄŸil.

Prenses, daha DÃ¼ÅŸes unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda bÃ¶yle uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutulan bir baÅŸka tacÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±: Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi TacÄ±. Ana KraliÃ§e, bu tacÄ± 1923'te dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak aldÄ±ÄŸÄ± elmas ve incilerden oluÅŸan bir kolyeden hazÄ±rlattÄ±.

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DÃ¶nemin modasÄ±na gÃ¶re de bu tacÄ± baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine deÄŸil alnÄ±na yerleÅŸtiriyordu. 1959 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e'nin kardeÅŸi Prenses Margaret bu tacÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak aldÄ±.

Daha sonra da onun oÄŸluyla evlenen Serena Stanpone bu tacÄ± kullandÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda Margaret'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra hiÃ§ ortalarda gÃ¶rÃ¼nmeyen bu taÃ§, 2013'te Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KAYINVALÄ°DESÄ°NÄ°N TACI

Kate Middleton ilk kez taÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±nda ise tercihi kayÄ±nvalidesi Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen Cambridge Lovers' Knot idi. O dÃ¶nemde Kate'in hayranlarÄ± Ã¼nlÃ¼ tacÄ± onun baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duymuÅŸtu.

AÄ°LE KOLEKSÄ°YONUNDAN Ä°LK TAÃ‡

Kate, ilk tacÄ±nÄ± Prens William ile evlenirken taktÄ± bu arada. O gÃ¼n KraliÃ§e'nin babasÄ± Kral 6. Georgeun eÅŸine hediye ettiÄŸi 1936 yapÄ±mÄ± bu tacÄ± kullandÄ±. TacÄ±n Ã¼zerinde tam bin tane elmas bulunuyor.