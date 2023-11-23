Yeni görüntüsüyle kış ortasında Bodrum tatili... 'Artık diyet yapmayı bıraktım... Ben böyle mutluyum'

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İşte gençlik yıllarında bütün bu sorunlarla boğuşan bir ünlü, 40 yaşına gelince tam anlamıyla "kendini buldu" anlattığı kadarıyla.

Zayıf olma baskısını üzerinden attığını söyleyen bu TV ünlüsü, artık hem mutlu olduğu forma kavuşmuş durumda hem de kendisini fiziksel ve ruhsal olarak kötü etkileyen diyetlerden kurtuldu.

Ellison, rol aldığı Greatest Days adlı müzikalin turnesini tamamladıktan sonra dinlenmek için Bodrum'u seçti.



40 yaşına geldiğinde birçok meslektaşı gibi üzerinde hissettiği zayıf olma baskısını bir kenara atan bu ünlü Jennifer Ellison.

Bir dönem sürekli zayıflayıp şişmanlayan Ellison, çoktan diyet yapmayı bir kenara bıraktı ve şu an bulunduğu kilodan da gayet memnun.

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Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Ellison, New! adlı dergiye verdiği röportajda "Ben hiçbir zaman fiziksel olarak çok zayıf değildim. Ama şu anda olduğum gibi mutluyum. Bikini de giysem elbise de giysem kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Şu anda 63 kilo olduğunu söyleyen Jennifer Ellison, "Mutluyum ve kendime güvenim tam. Artık kendimi harika görünmek ya da bu konuda bir yarışa girmek zorunda hissetmiyorum. Diyet yapmayı bıraktım" diye sürdürdü sözlerini.

Artık zayıf olmak için çaba harcamayan Ellison "Bikini de giysem elbise de kendimi gayet mutlu ve iyi hissediyorum" diye konuştu.

Sürekli denediği moda diyetlerin bir işe yaramadığını anlatan Jennifer Ellison "Bu yüzden pes ettim. Yıllar geçtikçe öyle çok kilo alıp verdim ki artık sağlıklı beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Ellison daha önce de kilo aldığı dönemde hissettiklerini anlatmıştı. Yani bugünkü ruh haline ulaşması hiç kolay olmadı. Bir ara çok kilo aldığında kendine güvenini tamamen kaybettiğini gizlemedi.

O dönemde menajeri kendisine oyuncu seçmelerine katılmasını söylediğinde sırf kendine güvenmediği için hep onu reddettiğini sözlerine ekledi.

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Jennifer Ellison, bir dönem kilo aldığında kendine güvenini de tam olarak kaybettiğini anlatmıştı daha önce.

"Ben mesleğime geri dönebileceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü birilerinin beni oyuncu olarak isteyeceğine inanmıyordum "diyen Ellison, "O dergilere poz veren sanki ben değildim" diye hissettiklerini anlattı.

Bir dönem kamera karşısına geçtiği Loose Women adlı yapımda oynarken de anksiyete yaşadığını itiraf etti Ellison " İnsanlar benim geçmişteki halimi görecek ve bana bakıp 'ne oldu sana böyle!' sorusunu soracaklar diye korkuyordum" diye anlattı.

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Ellison, kilosundan memnun olmadığı dönemde kıvrımlarını bol kıyafetler altında gizliyordu.

İngiliz oyuncu Jennifer Ellison 2009 yılından bu yana Rob Tickle ile evli. Bu evlilikten 9 yaşında Bobby, 4 yaşında Harry ve 3 yaşında Charlie adında üç tane oğlu var.

