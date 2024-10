Torun sevme çağına bile geldiler... 40 yıl sonra nihayet evlenmeye hazırlanıyorlardı ki kötü haber geldi!

Haberin Devamı

İşte şimdi böyle bir çiftin öyküsünü anlatacağız size...

Onlar da tam 41 yıldır birlikteler. Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, ortak çocukları hatta torunları derken kelimenin tam anlamıyla büyük ve karma bir aile oldular.

Bu süre içinde de evlenmeyi akıllarının köşesinden bile geçirmediler.

Sonra bir anda "artık evlenelim" diye düşündüler. Hatta bunun için hazırlıklara bile başlandı. Fakat onlar nikahsız birlikteliğe o kadar alışmışlar ki son anda bundan vazgeçtiler.

Bu durum da aileleri için kelimenin tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı oldu.

YİNE EVLENMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİLER

Büyük olasılıkla anladınız, Hollywood'un "altın çifti" Goldie Hawn ile Kurt Russell'dan söz ettiğimizi.



Sinemanın iki emektar oyuncusu, 40 yıldan fazla bir süredir hayatı paylaşıyor. Gençlikleri ve orta yaşlarını birlikte geçirdiler. Hatta artık olgun yaşlarında da birbirlerinden ayrılmaya, düzenlerini bozmaya hiç niyetleri yok.

Bunca zaman sonra Hawn ile Russell, "artık evlenelim" diye düşünüp harekete geçtiler iddialara göre. Bu haber de çiftin geniş ailesini sevince boğdu.

Ama internetteki Radar Online adlı sitenin ileri sürdüğüne göre Goldie Hawn ve Kurt Russell, bu evlilik fikrini sonra yine rafa kaldırdı. Tabii onların bunca yıldır süren kararsızlığı aileyi de çileden çıkardı.

'EVLİLİK SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEYİ BOZAR' KORKUSU

Hawn ve Russell'a yakın kaynaklardan biri Radar Online'a yaptığı açıklamada "Goldie ve Kurt sonunda gerçekten aynı fikirde gibi görünüyorlardı. Ancak daha sonra yine birden evlilikten soğudular" diye konuştu.

Bu kaynağın söylediğine göre Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın ailesi de artık onların bu kararsızlığından kurtulmasını istiyor.

Ya da artık bu evlilik konusunu tamamen kapatmaktan yana diğer üyeler.

Peki ünlü çift bunca yıldır hayatı paylaşmalarına, kocaman bir aile olmalarına ve artık çoluk çocuğa karışmak bir yana torun sevme çağına gelmelerine rağmen neden evliliğe bu kadar soğuk bakıyor?

Radar'a konuşan kaynağa bakılırsa özellikle de Goldie Hawn'ın bu konuda çekinceleri var.

Bunu da şöyle anlattı söz konusu kaynak: "Goldie evlenmenin sahip oldukları her şeyi bozacağından ve hatta bu yaşlarına rağmen yolunda giden özel hayatlarına zarar vereceğinden endişe ediyor."

BİRBİRLERİNİ İLK KEZ GÖRDÜKTEN YEDİ YIL SONRA AŞK BAŞLADI

Sinema dünyasının "altın çifti" Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın, aşkların ve evliliklerin saman alevi gibi sönüp gittiği Hollywood'da nasıl bu kadar başarılı bir ilişki sürdürdüğü hep merak konusu oldu. Onlar da zaman zaman bunun nedenini anlatıyorlar.

Goldie Hawn, birkaç ay önce katıldığı Conan O'Brien Needs a Friend (Conan O'Brien'ın Arkadaşa İhtiyacı var) adlı podcast yayınında bu konudaki sırlarını paylaştı.

Orada 41 yıllık hayat arkadaşı Kurt Russell ile nasıl tanıştıklarını ve aralarındaki aşkın nasıl doğduğunu, Russell'ın en çok hangi özelliğinden etkilendiğini anlattı.

Bu arada kısa bir not. Goldie Hawn ile Kurt Russell, ilk olarak 1966 tarihli The One and Only, Genuine, Original Family Band'in setinde bir araya geldiler. Ama o dönemde hemen ilişkileri başlamadı. İkisi de kendi hayatlarına döndüler. Ta ki 1983 yılında birlikte oynadıkları Swing Shift adlı filmin setinde yeniden buluşana kadar. Yıllar sonra tekrar karşılaştılar ve bu kez aşk onları buldu.

'SENİ TEKRAR GÖRMEK İSTERİM'

Goldie Hawn, programda o filmin setinde bir süre yan yana oturduklarını anlattı konuk olduğu programda. Söylediğine göre Kurt Russell kalkıp gitti.

Ama sonra odanın karşı tarafına gidince arkasına döndü ve Goldie Hawn'a "Bu rolü almasam da sorun değil ama seni yeniden görmek isterim" dedi. O an Hawn'a göre son derece romantikti.

Elbette Hawn da o dönemde genç olan Kurt Russell'ın yakışıklılığından etkilenmişti. Zaten Russell bir süre sonra Goldie Hawn'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla yaşadığı eve ziyarete gitti.

Gelin gerisini Hawn'dan dinleyelim: " İki küçük çocuğum vardı. Oliver 6, Katie de 4 yaşındaydı. Kurt, onların uyuduğu yatak odasına gitti ve ikisini de uzun uzun seyretti."

'AÇIKLAYAMAM AMA O BENİM ARADIĞIM ADAMDI'

Russell'ın aile hayatına bu kadar ilgili olması da Hawn'ı çok etkiledi. İçinden onun ne kadar harika bir adam olduğunu geçirdi.

O anlar hakkında şöyle konuştu Goldie Hawn: "Tam bir aile adamıydı... Onlara uzun uzun baktı, onları hissetti. Sonra biz diğer odaya gittik ve orada sohbet ettik."

O gece öyle geçti Goldie Hawn'un anlattığına göre. Bir gün çocukları Kate ve Oliver onu sette ziyarete gitti.

İşte o anda iki çocuğunun Kurt Russell ile kurduğu iletişim de ünlü oyuncunun çok hoşuna gitti. O an hissettiklerini şöyle ifade etti Goldie Hawn: "Açıklayamam ama o benim aradığım adamdı."

'BENİ BAŞTAN ÇIKARAN AYRINTI ÇOCUKLARIMA OLAN BAĞLILIĞIMI HİSSETMESİYDİ'

Hawn'un söylediğine göre 41 yıllık sevgilisine o ilk dönemde kendisini çeken şey sadece onun yakışıklılığı olmadı. Onu asıl baştan çıkaran ayrıntı Kurt Russell'ın, bir anne olarak çocuklarına olan bağlılığını anlayıp hissetmesiydi.

Goldie Hawn ile Kurt Russell, tam 41 yıldır ilişkilerini sürdürüyorlar. Hiç evlenmemiş olsalar da bu onlar için bir sorun değil.

Hawn bu konuyu "Evlenmeden de mükemmel şekilde bu ilişkiyi sürdürüyoruz" diye anlattı.

BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK VE ŞEFKAT: Bu konuda daha önce konuk olduğu bir programda da şunları söylemişti Goldie Hawn: "Kendimi zaten ona adamış hissediyorum. Evlilikten beklenen de zaten bu değil mi? Bağlılık, dürüstlük, şefkat ve sevgi olduğu sürece sorun yok. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirdik, bu konuda iyi iş çıkardık. Bütün bunlar için de evlenmeye gerek yoktu zaten." Goldie Hawn, her sabah uyandığında sevgilisini yanında görmenin hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.





Goldie Hawn ve Kurt Russell bu uzun ilişkilerinden Wyatt adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Hawn'ın eski kocası Bill Hudson'dan Kate ve Oliver adında iki oğlu bulunuyor. Kurt Russell ise eski karısı Season Hubley'den Boston adında bir erkek çocuk sahibi.