Artık ne parası var, ne sağlığı ne de dostu...Eski çalışanı ünlü sunucuyu anlattı: Başına gelenleri izleyince çok ağladım

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Pırıltılı dünyada kazanılan şöhret beraberinde büyük bir maddi kazancı da getiriyor kuşkusuz... Ama ne şöhret ne de para durduğu yerde kalmıyor. Bazen yaşanan talihsizlikler sonucu bütün o kazanımlar uçup gidebiliyor.

Bir zamanlar milyonlarca kişinin sevgiyle hayranlıkla haykırdığı o isimler, insanların bir anda "kazanan taraftan kaybeden tarafa" geçtiği pırıltılı dünyanın karanlık boşluğunda kaybolup gidiyor...

İşte son birkaç aydır tam da böyle bir ekran ünlüsünün hayatı gündemin ilk sıralarında. Zaten nasıl olmasın ki!

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Bir dönem ekranda fırtına gibi esen, bu sırada milyonların evine ekran aracılığıyla konuk olan, dudak uçuklatan paralar kazanan bu ünlü önce sağlığını, sonra da sırayla maddi varlığını ve dostlarını kaybetti.

Şimdi kelimenin tam anlamıyla kamera karşısında içini döktüğü bir belgesel aracılığıyla eskisi kadar olmasa da hayata ve o pırıltılı dünyaya tutunmaya çalışıyor.

Bu sözünü ettiğimiz kişinin öyküsü sizin için de tanıdık büyük olasılıkla.

Çünkü hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını yitirip ortadan kaybolduktan sonra yeniden kamera karşısına geçtiği bir belgeselde ağlayarak "Ne param kaldı ne arkadaşım" dediği anlar hafızalardan silinecek gibi değil.

DEMANS TEŞHİSİ ALDI... AMA BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI DA VAR

Wendy Williams bu sözünü ettiğimiz kişi....

Bir dönem ekranda sunduğu programla yıldızlaşan Williams, bu yılın ilk aylarından beri ise başına gelen trajediyle gündemde.

Önce lenfödem ardından da tıpkı ünlü oyuncu Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi alan Wililams'ın ruh sağlığı da çok yerinde değil. Bir yandan maddi sıkıntıları da var ünlü sunucunun.

Kariyeri ve tüm hayatı allak bullak olan Willams, son olarak Where is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgesel aracılığıyla biraz toparlanmaya çalıştı.

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Amacı ise bir yandan yaşadıklarını anlatmak diğer yandan da maddi kaybını biraz da olsa yerine koyabilmekti. Ama bu planı da istediği gibi yürümedi.

ESKİ ÇALIŞANI BELGESELİ İZLEYİNCE ÇOK ÜZÜLDÜ

Diğer yandan belgeseli gerçekten ses getirdi, onun nereye kaybolduğunu merak edenlere hakkında bilgi verdi.

Bir başka ayrıntı daha var...

Geçmişte Williams'ın kariyerinin en parlak döneminde genç bir televizyoncu olarak onunla birlikte çalışan genç bir kadını da büyük bir üzüntüye boğdu. Hatta gözyaşlarıyla ağlattı.

2009 yılında tanıştığı Wendy Williams ile onun programında tam 12 yıl boyunca çalışan Yazmin Ramos bu kişi.

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Ramos, bir süre önce Business Insider için kaleme aldığı makalede eski patronunun yaşadıklarını anlatan o belgeseli izlediğinde neler hissettiğini, neler düşündüğünü satırlara döktü.

Yazdıkları arasında en çarpıcısı da Wendy Williams belgeselinin, kalbini kırdığı ve kendisini gözyaşları içinde bıraktığı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN EN PARLAK GÜNLERİNE TANIKLIK ETTİ

Onun anlattıklarını özetlemek gerekirse, en parlak dönemine şahit olduğu Williams'ın bugünkü durumu kendi deyimiyle eski çalışanı Ramos'u derinden sarstı.

Yazmin Ramos, ünlü sunucu Williams ile tanıştığı günü şöyle anlattı: "Onunla ilk kez 2009 yılının eylül ayında programının stüdyosunda tanıştım. Asla unutmayacağım. O sırada sadece 24 yaşındaydım ve programda işe alınmıştım. Yapımcı bir gün programdan sonra beni Wendy ile tanıştırdı. O ünlü mor sandalyesinde oturuyordu. Büyürken onun en büyük hayranlarından biriydim. Ayrıca çok satan biyografisini de okumuştum."

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Yazmin Ramos'un anlattığına göre Wendy Williams, o sırada gencecik bir çalışan olan Ramos'a gülümsedi ve "Peruğunu sevdim" dedi.

Yazmin ona saçının peruk olmadığını söyledi. Kendisi peruk kullanan Williams da o gür saçların köklerinden biraz kendisine verip veremeyeceğini sordu. Sonra da uzun uzun güldüler.

Genç televizyoncunun anlattığına göre Wendy Williams o sırada hem kendisi eğlenen hem etrafını eğlendiren, gün ortasında güç toplamak için arada kestiren ve başından peruğunu eksik etmeyen biriydi.

YENİ İŞE BAŞLARKEN DE EN BÜYÜK DESTEĞİ ONDAN BULDU

Onun en parlak günlerini bildiği için de Where is Wendy Williams (Wendy Williams Nerede) adlı belgeseli izleyince kendine hakim olamadı. O güçlü, neşeli kadının son durumu onu da çok ağlattı.

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Hatta söylediğine göre Williams, lenfödem yüzünden şişen ayaklarını bile kameralardan saklamadığı zaman da yüreğinden bir şeyler koptu.

Yazmin, 2021 yılında Wendy Williams'ın programından ayrılmaya karar verdiğinde de onunla konuştu. Ünlü sunucudan da en büyük desteği aldı. Hatta bunu bir sabah erken saatlerde Ramos'u arayarak yaptı. Ona "Senin için mutluyum. Yeni işindekiler seninle çalışacakları için şanslı. Git kendini göster ve harika biri ol" dedi.

Yazmin Ramos bu konuda hissettiklerini şöyle anlattı: "Dünyanın Wendy'yi bu haliyle görmesi kalbimi kırdı. Bu yüzden de onun geçmişte nasıl biri olduğunu, nasıl göründüğünü anlatmak istedim."

SAĞLIĞI BOZULDU... ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

Aslında Wendy Williams'ın başına gelenler sadece onu yakından tanıyan eski çalışanını değil, ünlü sunucuyu sadece ekranda görenleri bile ağlatacak türden.

59 yaşındaki Williams, tam da şöhretinin zirvesindeyken 2021 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Sonra bunun nedeni ortaya çıktı. Önce hareket yeteneğini kısıtlayan Grave hastalığına yakalanan Williams, lenf ödem ve hipertiroidi ile boğuşmaya başladı.

Onun ardından daha büyük bir felaketle karşılaştı. Tıpkı ünlü oyuncu Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi aldı.

Bu arada vesayet altına alındığı için parasını da kendisi kontrol edemez oldu. Ki zaten birikimlerinin büyük bir bölümü sağlık sorunlarıyla mücadelesi sırasında harcandı.

Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.

Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.

VESAYETİNİ ELİNDE TUTAN KİŞİ DAVA AÇTI

Bu durum da yeni bir dava konusu oldu. Wendy Williams'ın vasisi olan Sabrina Morrissey, belgeselin ünlü sunucunun bunama hastalığını istismar ettiğini ileri sürerek dava açtı. Morrissey, söz konusu belgeselin Williams'ı aşağıladığını ve onu halka gülünç bir şekilde gösterdiğini ileri sürdü.

Wendy Williams'ın vesayetini elinde bulunduran Morrissey, geçen şubat ayında da belgeselin yayınlanmasını önlemek için yasal yollara başvurdu ancak bu konuda başarılı olamadı.

Sonuç olarak hem hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, hem kendini anlatmak hem de para kazanmak amacıyla kamera karşısına geçmeyi kabul ettiği belgesel Williams, için bir tür felakete dönüştü.

Williams'ın başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı. 1999 yılında hayatını birleştirdiği ve 2020'ye kadar evli kaldığı eski kocası Kevin Hunter, mahkemeye başvurup boşanmanın iptalini istedi. Amacı ise Williams'ın kendisinden sakladığını ileri sürdüğü 48 milyon doları ele geçirmek.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ YILDIZIYDI

Yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan The Wendy Williams Show adlı programı yapan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Williams, en son 2021 yılında kamera karşısına çıktı.

Sonra yaşadığı sağlık sorunlarını öne sürerek programını da bitirdi, ortadan da kayboldu.

Bu ayın başlarında kendisi için hazırlanan bir belgesele konuk olduğunda çok da iyi görünmüyordu. Maddi sorunlar yaşayan, kötü alışkanlıkları nedeniyle vesayet hakkı ailesine verilen Williams, o programda gözyaşları içinde ne parası ne de arkadaşı olduğunu söyledi. Artık bir trajedinin kahramanı olan ünlü sunucu " Bakın bu bana olduysa size de olabilir" diye seslendi.

En son kamera karşısına çıktığı 2021 yılında da, söz konusu belgeselde de Williams'ın ayakta kolay duramadığı, kontrol dışı hareketler sergilediği görüldü.

RADYODAN EKRANA GEÇTİ

Gerçekç adı Wendy Joan Williams olan ünlü sunucu, kariyerine 2008 yılında başladı. Önce radyo sunuculuğu yaptıktan sonra ekrana geçti. Bu arada Williams'ın, ünlü oyuncu Bill Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayanlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Wililams'ın gündüz kuşağında hazırladığı sohbet programı kısa sürede o kadar büyük ilgi gördü ki çok sayıda Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi.

Fakat 10 yıl sonra Graves hastalığı ve hipertiroidi semptomları nedeniyle programına ara vermek zorunda kaldı önce. Sonra da hastaneye kaldırıldı. Oğlu programının belirsiz bir süre ekranda olmayacağını açıkladı.

Wendy Williams, son olarak 2021 yılında kamera karşısına geçmişti. Fakat şöhret ile birlikte bazı kötü alışkanlıklara katıldığı da biliniyor ünlü sunucunun.