YÄ±llarca dÃ¶kÃ¼len alÄ±n terinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±: En bÃ¼yÃ¼k rÃ¼yalarÄ± gerÃ§ek oldu... Onca parayÄ± tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r nakit Ã¶dediler

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Ama aralarÄ±ndan bazÄ±larÄ± var ki onlarÄ±n, hayatlarÄ±nÄ± Ã¶yle meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸamalarÄ± hiÃ§ mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Onlar ne kadar saklanÄ±rsa saklansÄ±n hayatlarÄ± da varlÄ±klarÄ± da bir ÅŸekilde konuÅŸma konusu olur.

YILLARCA YEÅžÄ°L SAHALARDA ALIN TERÄ° DÃ–KTÃœ

Bunlardan biri de David ve Victoria Beckham.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± futbol sahalarÄ±nda top peÅŸinde ter dÃ¶kerek geÃ§iren David Beckham, o sÄ±rada verdiÄŸi emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da fazlasÄ±yla alÄ±yor. DiÄŸer yandan karÄ±sÄ± Victoria da Ã¶nce kendisine ÅŸÃ¶hret getiren Spice Girls, ardÄ±ndan da moda derken kendi parasÄ±nÄ± kazanÄ±yor.

Bir dÃ¶nem Victoria'nÄ±n moda markasÄ±nÄ±n zarar ettiÄŸi, Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin bu yÃ¼zden zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulsa da onca varlÄ±k ve zaten kendine ait bir deÄŸeri olan Beckham soyadÄ± sayesinde toparlanmalarÄ± zor olmadÄ±.

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50 yaÅŸÄ±ndaki Victoria ile 49 yaÅŸÄ±ndaki David Beckham, genelde her yaptÄ±klarÄ±yla olay oluyor. Ama bu kez bunca konuÅŸulmalarÄ±nÄ±n Ã§ok haklÄ± bir sebebi var.

Beckham Ã§ifti, her ne kadar ana Ã¼sleri Londra olsa da bir ayaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Miami, Florida'da yeni bir ev satÄ±n aldÄ±.

56 MÄ°LYON STERLÄ°NÄ° NAKÄ°T Ã–DEDÄ°KLERÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Ä°ngiliz ve ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yanlara bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin kasasÄ±ndan bu yeni yatÄ±rÄ±m iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 56 milyon sterlin Ã§Ä±ktÄ±.

Hatta basÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Beckham Ã§ifti, bu evi satÄ±n almak iÃ§in kredi almak ya da baÅŸka bir mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ satmak zorunda da kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazananlarÄ± arasÄ±nda yer alan Victoria ve David yeni lÃ¼ks evlerinin parasÄ±nÄ± nakit Ã¶dedi!

David Beckham, Ã¶nceki gÃ¼n de Florida'da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yeni evinin Ã§evresinde bir yandan gezinip diÄŸer yandan da memnuniyetle gÃ¼lÃ¼mserken objektiflere takÄ±ldÄ±.

Beckham Ã§iftinin Florida'daki okyanus manzaralÄ± bu yeni mÃ¼lkleri iÃ§in anlaÅŸmayÄ± bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda, 3 Ekim'de sonuÃ§landÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

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Bu arada yeri gelmiÅŸken hala aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸan Victoria ve David'in toplam servetinin 450 milyon sterlin olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°kisi de henÃ¼z emekliye ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan bu servet giderek daha da artacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.





"BU ONLAR Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R RÃœYA EV"

Beckham Ã§iftine yakÄ±n bir kaynak Victoria ile David'in yeni satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu mÃ¼lke, kelimenin tam anlamÄ±yla bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve orada mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunCa fazla zaman geÃ§irmek istediklerini sÃ¶yledi.

AynÄ± kaynak "Bu, Victdoria ve David'in hayalindeki mÃ¼lk ve yÄ±llarca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri bÃ¼tÃ¼n sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n doruk noktasÄ±" diye konuÅŸtu.

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ÃœnlÃ¼ Ã§ift bu evi, David'in yÃ¶neticisi olduÄŸu Inter Miami'deki futbol takÄ±mÄ±na yakÄ±n olmak iÃ§in satÄ±n aldÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen mÃ¼lkÃ¼n Biscayne KÃ¶rfezi'ne hakim bir manzarasÄ± var. Evde dokuz tane yatak odasÄ±, dÃ¶rt buÃ§uk banyo ve bir ÅŸef mutfaÄŸÄ± bulunuyor. Ki bu ayrÄ±ntÄ±, Ã¶zellikle dÃ¼nya mutfaÄŸÄ±ndan yemekler piÅŸirmeyi seven David iÃ§in bulunmaz bir nimet.

Bu yeni mÃ¼lklerinde ailenin kendilerine Ã¶zel sinema ve spor salonlarÄ± ve spa merkezi de bulunuyor. Elbette bu tÃ¼r gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lklerin olmazsa olmazÄ± yÃ¼zme havuzu da Beckham Ã§iftinin kullanÄ±mÄ±nÄ± bekliyor.

Kendine ait bir rÄ±htÄ±mÄ± bulunan mÃ¼lkÃ¼n bir aÃ§Ä±k hava mutfaÄŸÄ± ve Ã§atÄ±sÄ±nda bir eÄŸlence alanÄ± da bulunuyor.

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Beckham Ã§iftinin mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ Ã§evreleyen aÄŸaÃ§lar, mahremiyet saÄŸlÄ±yor. DiÄŸer yanda ise Biscayne KÃ¶rfezi'nin nefes kesen manzarasÄ± yer alÄ±yor.

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AYNI BÃ–LGEDE BÄ°R REZÄ°DANSTA TERAS KATI DAÄ°RELERÄ° DE VAR: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Beckham Ã§iftinin Miami'de 2020 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±klarÄ± bir Ã§atÄ± katÄ± daireleri de var. David ve Victoria Beckham, bir rezidansta bulunan bu daireyi 20 milyon dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.





'BECKINGHAM SARAYI' AÄ°LENÄ°N ANA ÃœSSÃœ: Tabii ki Victoria ve David Beckham'Ä±n Ä°ngiltere'de de pahalÄ± konutlarÄ± var. Ailenin ana merkezi Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "Ã¼sssÃ¼" Buckingham SarayÄ±'na gÃ¶nderme yaparak Beckingham SarayÄ± olarak anÄ±lan Londra'daki evleri. Ã–zellikle Victoria bu evlerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. BurayÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda 28 milyon dolara satÄ±n alan Beckham Ã§ifti, istedikleri ÅŸekle sokmak iÃ§in de 40.7 milyon dolar harcadÄ±.

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KIR EVÄ°NDE BÄ°R DE Ã‡Ä°FTLÄ°K KURDU: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin bir de yine Ã¼lkedeki zenginlerin mÃ¼lklerinin bulunduÄŸu Ä°ngiltere Cotswolds'ta bir kÄ±r evleri bulunuyor. 8 milyon dolar deÄŸerindeki bu ev de ailenin tatil gÃ¼nleri ya da Ã¶zel gÃ¼nlerdeki buluÅŸma noktalarÄ±ndan biri. AyrÄ±ca bu mÃ¼lkÃ¼n, David Beckham tarafÄ±ndan Ã§iftlik haline getirilen geniÅŸ bir arazisi de bulunuyor.





Beckham Ã§iftine yakÄ±n bir kaynaÄŸa gÃ¶re burasÄ± Victoria ve David iÃ§in yÄ±llarca sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonunda kazandÄ±klarÄ±nÄ±n doruk noktasÄ±.

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Beckham Ã§iftinin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yeni evin Ã¶mre bedel bir manzarasÄ± var.Â

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