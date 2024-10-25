Yine kimseye kendini beÄŸendiremedi... GÃ¼zelliÄŸine diyecek sÃ¶z yok ama keÅŸke o eteÄŸi giymeseydin

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YÄ±llardÄ±r spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n ve meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±n altÄ±nda bulunanlar zaten bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bilir. Genel olarak da fazla aldÄ±rmazlar...

Ama bir de bÃ¼tÃ¼n o kameralarÄ±n, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±na daha yeni yeni alÄ±ÅŸanlar var... Ä°ÅŸte onlar iÃ§in durum biraz daha zor.

HAYRANLARI TAM ANLAMIYLA 'Ã‡ILGIN GÄ°BÄ°'

Son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r sadece Ã¼lkesinde deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k yaratan Ä°spanya tahtÄ±nÄ±n veliahdÄ± Prenses Leonor da bunlardan biri.

GeÃ§en yÄ±l Ã¼lkesinde dÃ¼zenlenen Ã¶zel bir tÃ¶renle 18 yaÅŸÄ±na giren Leonor, ondan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de kara kuvvetlerinde askeri eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l da deniz kuvvetlerine geÃ§ti.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen Leonor, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda.

Ama yaÅŸÄ± ilerleyip serpildikÃ§e daha fazla ilgi Ã§eker hale geldi. Ãœlkesinin geleceÄŸini omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Leonor, ailece gittikleri her yerde babasÄ± Kral Felipe ve KraliÃ§e Letizia'dan da rol Ã§almaya baÅŸladÄ±.

TAM KADRO KONSERE GÄ°TTÄ°LER

Bunun son Ã¶rneÄŸi de dÃ¼n gece yaÅŸandÄ±. Ä°spanyol kraliyet ailesi tam kadro olarak Oviedo kentinde dÃ¼zenlenen bir konsere katÄ±ldÄ±.

Geleneksel Asturias Ã–dÃ¼lleri Ã¶ncesi, Kral Felipe'nin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan salonda dÃ¼zenlenen konserde yine bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler ailenin ama Ã¶zellikle de Leonor'un Ã¼zerindeydi.

Ä°spanyol kraliyet ailesi o gece iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlandÄ±.

Kral Felipe yine her zamanki gibi takÄ±m elbisesi iÃ§inde gayet ÅŸÄ±ktÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen karÄ±sÄ± KraliÃ§e Letizia ile mavi renkli bir elbise seÃ§ti.

AyaklarÄ±ndaki saÄŸlÄ±k sorunu nedeniyle de son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi altÄ±n rengi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼z topuklu ayakkabÄ±lar giydi.

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Ä°KÄ° KARDEÅž YAN YANAÂ

Felipe ile Letizia'nÄ±n 17 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia, siyah bir elbise tercih etti. Zaten uzun boylu olduÄŸu iÃ§in de buna uygun ÅŸekilde siyah topuksuz ayakkabÄ± ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.

Gelelim en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸi olan Leonor'aâ€¦.

18 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, beyaz Ã¼zerine siyah desenli pileli ve uÃ§uÅŸan bir etek giydi. Ãœzerine de siyah uzun kollu bir bluz tercih etti. AynÄ± renk ayakkabÄ±larÄ± ise hafif topukluydu.

AslÄ±nda genÃ§ kÄ±z olup halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana giyimi kuÅŸamÄ±yla eleÅŸtiri konusu olan Leonor yine bu durumdan kurtulamadÄ±.

Ã–zellikle de Ã¼zerindeki etek, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki takipÃ§ileri tarafÄ±ndan Ã§ok da beÄŸenilmedi.

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'ACABA ANNESÄ°NÄ°N ETEÄžÄ°NÄ° MÄ° GÄ°YDÄ°?'

Sosyal medyada genÃ§ Prenses'in giyim kuÅŸam konusunda ya annesinden destek almasÄ± ya da bir stil danÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼ren yorumlar yapÄ±ldÄ±.

Hatta bazÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± "Leonor o eteÄŸi annenin dolabÄ±ndan mÄ± aldÄ±n?" diye sordu.

Bu kÄ±yafetin 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ kÄ±z iÃ§in hiÃ§ uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Leonor'un Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¼zelliÄŸini bu ÅŸekilde giyinerek iyi deÄŸerlendiremediÄŸini ileri sÃ¼renler de Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medyada Ã¼zerinde birleÅŸilen bir konu daha vardÄ±: GÃ¼zel Prenses'in askeri eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda giydiÄŸi Ã¼niformalar iÃ§inde Ã§ok daha kusursuz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼.

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Prenses Leonor, bugÃ¼ne kadar Ã¶nce kilolarÄ± sonra da giyim tarzÄ±yla eleÅŸtirildi.

Genelde bu eleÅŸtiriler de hep aynÄ± noktada toplanÄ±yordu. Bunlara gÃ¶re Leonor, hiÃ§bir zaman yaÅŸÄ±na uygun giyinmiyor.

Ama diÄŸer yandan bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olduÄŸu ve geleceÄŸin kraliÃ§esi olmanÄ±n sorumluluÄŸunu da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Leonor'un yaÅŸÄ±tlarÄ± kadar fazlaca Ã¶zgÃ¼r giyinme ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Ã–zellikle de bu tÃ¼r etkinliklerde.

'YEDEK PRENSES'Ä°N GÄ°YÄ°MÄ° DAHA FAZLA BEÄžENÄ°LÄ°YORÂ

Bir baÅŸka not daha... Leonor'un kardeÅŸi "yedek prenses" olarak anÄ±lan Sofia, giyim konusunda genellikle ablasÄ±ndan daha iyi not alÄ±yor.

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1.97 santimlik boyuyla Avrupa'nÄ±n en uzun boylu kralÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan babasÄ±na yetiÅŸen Sofia, ablasÄ± Leonor'dan daha uzun.

Belki bu yÃ¼zden belki de hiyerarÅŸik olarak kendisinden daha Ã¼st dÃ¼zeyde olan ablasÄ±nÄ± gÃ¶lgede bÄ±rakmak istemediÄŸinden de genellikle dÃ¼z topuklu hatta topuksuz ayakkabÄ±lar giyiyor Sofia.

Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle giyim tercihi olarak her zaman Leonor'dan daha yÃ¼ksek puan alÄ±yor.

Ki bu kural dÃ¼n gece ailece katÄ±ldÄ±klarÄ± konserde de deÄŸiÅŸmedi. Sofia'nÄ±n dÃ¼mdÃ¼z siyah elbisesi, ablasÄ±nÄ±n iki renkli giyiminden daha fazla beÄŸenildi.

Prenses Leonor, gÃ¼zelliÄŸiyle beÄŸeni topluyor. Ama giyim tarzÄ±, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ± tarafÄ±ndan genelde aÄŸÄ±r ÅŸekilde eleÅŸtiriliyor. Prenses, genellikle yaÅŸÄ±ndan daha olgun giyinmekle eleÅŸtiriliyor.Â

HayranlarÄ±na gÃ¶re Leonor, giydiÄŸi askeri Ã¼niformalarÄ± ile gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±yor.

Leonor'un 17 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Sofia'nÄ±n giyimi ablasÄ±ndan daha fazla beÄŸeniliyor.

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