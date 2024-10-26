ABD'ye taşınmak onu çok değiştirdi: Yuvadan uçtu, manken gibi oldu

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Üstelik artık bu ailelerin yeni kuşakları çıkıyor birer birer sahneye. Onlar geçmiştekinden daha farklı, çok daha modern.

Durum böyle olunca da monarşi aileleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Her ne kadar bu konuda başı İngiliz kraliyet ailesi çekse de son dönemde gördükleri ilgiyi artıran "taçlı aileler" de var.

Bunlardan biri İspanyol kraliyet ailesi. Diğeri Hollanda'da bir diğeri de Belçika'da. Ortak noktaları da bütün bu ilgiyi genç kuşaklarına borçlu olmaları.

DÜNYA SAHNESİNDE BABASINDAN DAHA POPÜLER

İşte bunlardan biri Belçika kraliyet ailesi.

Aslında ülkenin kralı Philippe dünya sahnesinde baskın bir kişilik olmasa da karısı Kraliçe Mathilde güzelliğiyle bu aileye ilgi yönelmesini sağlıyor.

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Ama Belçika kraliyet ailesinin son dönemdeki en popüler üyesi, 51 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuyan Mathilde değil...

Çiftin en büyük çocuğu ve tahtın gelecekteki sahibi Prenses Elisabeth.

Tahtı babasından devralacağı için genç kuşağın "gerçek" kraliçelerinden biri olarak nitelendiriliyor Elisabeth.

Bu arada tıpkı onun gibi Hollanda'da Catharina Amalia, İspanya'da Leonor, İsveç'te Victoria, Norveç'te Ingrid Alexandra da geleceğin gerçek kraliçeleri olarak dikkat çekiyor. Bu genç prenseslerin bu unvanı taşımasının nedeni de tahtı evlilik yoluyla değil babalarından devir yoluyla alacak olmaları.

Bu konuyu özetledikten sonra gelelim Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth'e.

Elisabeth'in annesi Kraliçe Mathilde. 51 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.





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ÜLKESİNDE PRENSES, ABD'DE SIRADAN BİR ÖĞRENCİ

23 yaşındaki Elisabeth, gelecekteki görevlerine de en iyi şekilde hazırlanmak için elinden geleni yapıyor.

Her ne kadar kendine bir iş bulup çalışması gerekmeyecek olsa da genç prenses, geleceğine donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Önce İngiltere'de Oxford'u bitiren Elisabeth sonra da soluğu ABD'de Harvard Üniversitesi'nde aldı.

Görünüşe göre ABD'deki yaşamı da onu epey değiştirdi. Orada sıradan bir öğrenci olan Elisabeth, protokol kuralları olmadığı için de daha rahat ve kaygısız bir hayat sürdürüyor.

Bunun son örneği de Elisabeth'in doğum günü pozu oldu.

25 Ekim'de yeni yaşına giren Prenses Elisabeth'in bir portresi Belçika kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabından yayınlandı.

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O karede Elisabeth, üzerinde sonbahar renklerini yansıtan çizgili bir elbiseyle sokakta yürürken görülüyor. İşin ilginç yanı ise o pozun ünlü bir fotoğrafçının değil Elisabeth'in sınıf arkadaşı Max Bueno'nun çekmiş olması.

Tabii ki Elisabeth o karede de okuduğu Harvard Üniversitesi'nin bahçesinde yürüyor.

İNGİLTERE'DEKİ OKULDAN MEZUN OLDU... ŞİMDİ ABD'DE OKUYOR

İşte gelecekte babasının yerine tahta geçecek olan prenseslerden biri de Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth.

Belçika Kralı Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu olan Elisabeh geçtiğimiz temmuz ayında Oxford Üniversitesinden mezun odu.

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Cüppe giyip kep atan genç kızı o gün annesi, babası ve kardeşleri Prenses Eleonore ile Prens Emmanuel de yalnız bırakmadı. Elisabeth'in diğer erkek kardeşi Prens Gabriel ise askeri eğitimini sürdürdüğünden o törende yer alamadı.

O ARTIK HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth, Oxford'da tarih ve politika konusunda eğitim gördü. Fakat o mezuniyetin ardından Elisabeth'in eğitimi bitmedi.

Şimdi de öğrenimini ABD'de sürdürecek.

Genç kız orada da Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapacak.

Belçika kraliyet ailesi bu mutlu haberi resmi Instagram hesabından duyurdu.

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Paylaşımda Elisabeth'in günlük giysileri içinde okuyacağı binanın önünde çekilen pozlarına yer verildi.