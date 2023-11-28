Hiçbir kadınla evlenmeyi bu kadar çok arzulamamıştım: Skandalla başladı skandalla bitti

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SETTE İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDULAR

Birbirleriyle göz göze geldiklerinde ikisi de aniden Eros'un okları tarafından tam kalpten vuruldu. Daha o gece setten birlikte çıktılar. Soluğu da bir otel odasında aldılar. İkisinin gözü de evli oldukları kişileri görmedi.

Zaten ilk anda aşka düştükten ve o geceyi birlikte geçirdikten sonra eşlerinden boşanıp birbirleriyle evlendiler.

Ama ilişkileri öylesine büyük bir skandala neden olmuştu ki öyle ünlüler dünyasında sık görüldüğü gibi gösterişli bir törenle evlenmediler. Bunun yerine "kaçarak" gözlerden uzak bir şekilde hayatlarını birleştirdiler.

Özetlemek gerekirse ünlü çiftin evliliği 2006 yılında işte böyle bir skandalla başladı. O arada beş çocuk sahibi oldular. Ama her şey başladığı gibi büyülü bir şekilde gitmedi.

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Evlilikleri tam da başladığı gibi skandal bir sona ulaştı. Görünüşe göre daha uzun süre de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor bu ünlü çift.

Konuyu başından beri takip edenler, Hollywood'un son dönemlerde en çok konuşulan ünlü çifti Tori Spelling ile Dean McDermott'tan söz ettiğimizi anladı zaten.

SOLUĞU OTEL ODASINDA ALDILAR

2005 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Mind Over Matter adlı yapımın setinde tanıştı 50 yaşındaki Tori Spelling ile 57 yaşındaki Dean McDermott.

O sırada Spelling, ilk eşi Charlie Shanian ile daha bir yıl önce evlenmişti. McDermott ise Mary Jo Eustace ile tam 12 yıldır evliydi.

Ama ikisinin de gözleri eşlerini görmedi. Tori Spelling'in 2009 yılında yayınlanan ve anılarını topladığı sTORI Telling adlı kitabında anlattığı gibi "aralarında aniden bir iletişim oluştu." Daha tanışıp göz göze geldikleri o ilk geceyi de bir otel odasında birlikte geçirdiler.

Hollywood tarihinin birçok unutulmaz dizisinin yapımcısı olarak tanınan Aaron Spelling'in kızı olan Tori, o anları anı kitabında şöyle satırlara dökmüştü. " İlk görüşte aşktı. Sonra parmağındaki evlilik yüzüğünü gördüm. Kendi kendime dedim ki 'Ah tamam... Benim de bir kocam var."

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Tori Spelling'in anlattığına göre sonradan evlendiği ve olaylı bir şekilde ayrıldığı Dean McDermott ile flört etmek çok eğlenceliydi.

Daha o gün setten çıkıp bir bara gittiler Spelling'in kitabında anlattığına göre. Oradan sonra da soluğu bir otel odasında aldılar.

SABAH ONUN YANINDA UYANDI... İHANET ETTİ AMA PİŞMAN OLMADI

Tori Spelling, daha bir yıllık evli olmasına rağmen eşi Shanian'ı aldattı başka bir deyişle. Tabii ki Dean McDermott da kendi eşini.

Fakat bu durum Spelling'in kitabında anlattığına göre onun canını çok da sıkmadı: " Ertesi gün Dean'in yanında uyandım. Hiçbir pişmanlığım yoktu. Zaten evliliğimde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı."

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Bu olay ve aniden başlayan aşk elbette gizli kalmadı uzun süre. Tori Spelling, gerçekten de bir süredir evlilik terapistine gidiyorlardı. Ama üstüne bir de Dean MCDermott aşkı gelince bu evlilik hemen bitti.

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ALDATILAN EŞ: KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM'

Öte yandan da McDermott da 2005 yılında karısı Mary Jo Eustace'e boşanma davası açtı. Eustace o dönemde People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı duygularını: "Küçük düşürülmüştüm. Bu bildiğim her şeyin ötesindeydi."

Spelling o sırada henüz çocuk sahibi olmamıştı. Ama kendisi uğruna yuvası dağılan McDermott'ın eski eşiyle birlikte şu anda 25 yaşında olan Jack adında bir oğulları vardı.

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Ayrıca artık 18 yaşına gelen Lola adlı bir kız çocuğunu da evlat edinmek üzereydiler. Yani çiftin iki çocuğu vardı özetlersek.

Her iki evlilik de bitti ve bütün bu olayların üstüne hem de aynı yıl Spelling ile McDermott, nişanlarını ilan ettiler. Bunu da bir yıl sonra yani 2006'da Fiji'de evlenmeleri izledi. İkisi de boşanmaları resmen tamamlandıktan sonra fazla beklemeden hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

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Tori Spelling evlenmek için acele etmelerini o dönemde People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. " Evlenmek için bir gün sonrasını bile beklemek istemedik."

Dean McDermott da ondan aşağı kalır duygular içinde değildi. Bir de onun bu konudaki sözlerini hatırlayalım: " Bir kadınla evlenmek için hiç bu kadar büyük bir arzu duymamıştım. Bu çok yoğun bir duyguydu. Biz ruh eşiydik."

Sonra sıra sıra çocukları dünyaya geldi çiftin. Tam beş tane çocukları oldu. Ama evlilikleri öyle başladığı gibi gitmedi.

2013 yılında Spelling, kocasının kendisini aldattığını ileri sürerek boşanmaya kalkıştı. Aktörün; Chopped Canada adlı şovun tanıtımları sırasında Emily Goodhand ile kısa bir ilişki yaşadığı iddiaları yansıdı basına.

Hatta Goodhand bunu doğruladı ve "Dean bana Tori ile cinsellik içermeyen bir evlilik sürdürdüklerini söyledi. Ben de ona inandım" dedi. Sonra da yaptığının bir hata olduğunu, bu aileyi üzdüğü için özür dilediğini söyleyip aradan çekildi.

BEŞİNCİ ÇOCUK DA EVLİLİĞİ KURTARAMADI

Bu çalkantının ardından Tori ile Dean evliliklerine geri döndüler. Ama sorunları bitmedi. Bütün bunlara maddi sorunlar da eklendi. O sırada dünyaya gelen beşinci çocuklarını ilişkilerinin tamir edildiğinin bir sembolü olarak gördüler. Ama yine olmadı.

Sonuç olarak o da evliliği kurtarmaya yetmedi. Çift arasındaki uçurum giderek açıldı. Tori'nin çocuklarını da alıp evdeki küfü bahane ederek bir ucuz motele taşınmasına kadar uzandı. Spelling daha sonra da beş çocuğuyla birlikte bir karavan parkında görüntülendi.

Bu arada Spelling'in Hollywood'un en nüfuzlu yapımcılarından biri olan babasından kalan ama annesi Candy'nin kontrolüne bırakılan milyon dolarlık serveti bir kez daha gündeme geldi.

Çünkü Tori; bunca zengin bir babanın kızı olmasına rağmen o servetten çok ama çok az bir pay almıştı.

BİRBİRLERİNİN HAYATINDAN ÇIKTILAR

Bu arada Dean McDermott da erkek arkadaşlarıyla birlikte kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Ama aşka da küsmedi. Lily Calo adlı bir genç kadınla el ele görüntülendi.

Artık bir araya gelmesinin mümkün olmadığı eşi Tori de tıpkı kendisine benzeyen bir adamla sokaklarda öpüşürken görüntülendi.

McDermott, kısa süre önce verdiği bir röportajda evliliklerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de kaçamak yaşadığı Goodhand'in söyledilerini doğrular nitelikteydi.

İleri sürdüğüne göre artık ev arkadaşı gibi olmuşlardı. Hatta Tori yatak odasında onun yerine evde beslediği hayvanlarla birlikte kalmayı tercih ediyordu.

McDermott evliliğin bu noktaya gelmesinde kendi kötü alışkanlıklarının da etkili olduğunu saklamadı.

SKANDALLA BAŞLADI SKANDALLA BİTTİ

Görünüşe göre birkaç yıl önce Spelling ve McDermott'ı uzaktan tanıyanların onlarla ilgili "evlilikleri yıkılıyor" haberlerine "Onlar hala birlikte mi ki?" diye şaşkınlıkla yanıt vermesinin nedenleri de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Kısaca Tori Spelling ile Dean McDermott'un ihanet skandalıyla başlayan evlilikleri yine bir dizi skandalla sona geldi.

Tori Spelling, şu an boşanmak üzere olduğu Dean McDermott uğruna, 2004 yılında evlendiği Charlie Shanian'a ihanet etti.





Dean McDermott'un aldattığı eski eşi Mary Jo Eustace, bu durumun kendisini küçük düşürdüğünü söylemişti.