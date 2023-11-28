Ne çok kırdılar güzel kalbini! İhaneti bile çoktan unuttu... Eski aşkına kıyamadı

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İkisinden biri başrol paylaştığı filmin setinde bir başkasına aşık oldu. Onun uğruna yuvasını yıktı, kendisini onca seven karısını bile gözü görmedi.

Aradan yıllar geçti. O güzel oyuncunun gözyaşları üstüne kurulan yuva da yıkıldı.

Bir dönem bütün dünyanın konuştuğu bu aşk üçgeninden geriye ne mi kaldı? Her ne olursa olsun, kendisine ihanet etmiş bile olsa zor gününde bir zamanlar evli olduğu adamın arkasında duran bir kadın. Tıpkı onun gibi geçmişte çok ağlatsa da artık onu yakın dostu gibi gören bir adam.

Jennifer Aniston çok uzun süre 'aldatılan en ünlü kadın' olarak anıldı. Durum öyle bir hale geldi ki bundan kendisi bile bıktı.

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Zaten 'dünyanın en ünlü aşk üçgeni' dediğimiz zaman herkesin aklına üç ünlü isim geldi büyük olasılıkla... Jennifer Aniston, Angelina Jolie ve Brad Pitt.

Evet, doğru... Herkesin bildiğini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Brad Pitt, 2000 yılında evlendiği Jennifer Aniston'ı, Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanıştığı Angelina Jolie uğruna terk etti.

Sonra da Jolie ile aşk yaşayıp evlendi. Hatta bu arada üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuk babası oldu. Ama Aniston'ın kırık kalbi üzerine kurulan bu yuva uzun ömürlü olmadı.

Bu evlilikten kalan ise bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çift arasındaki bitmeyen kavga oldu.

Hatta son zamanlarda bu kavgaya çiftin evlatlık çocukları da karıştı. Biri Pitt'in soyadını reddetti, diğerinin de yıllar önce özel sosyal medya sayfasında Brad Pitt'i 'dünya çapında bir pislik' diye tanımladığı ortaya çıktı.

Bir zamanlar dünyanın en aşık çifti olarak tanınan Brad Pitt ile Angelina Jolie, boşanma kararından sonra birbirleriyle kanlı bıçaklı hale geldi.

Kısacası durum böyle. 60 yaşına bir tek adımı kalmasına rağmen hala dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendirilen Brad Pitt, eski eşi ve çocukları yüzünden tatsız bir dönemden geçiyor.

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Ama çok fazla insanın belki de olasılık vermediği gibi Pitt için endişe duyuyor. Bu kişi de ünlü oyuncunun eski eşi Jennifer Aniston.

İddialara göre 2000 ile 2005 arasında Brad Pitt'le evli olan Aniston, bu son gelişmeler üzerine eski eşi için endişe duyuyor. Bu iddiayı ortaya atan da OK! dergisi.

Dergiye konuşan bir kaynak "Jennifer'ın ilk düşüncesi Brad'in ne kadar üzgün olduğu. Jennifer, böylesine sevdiği ve değer verdiği insanların saldırısına uğramanın Brad'in kalbini ne kadar kırdığını düşünüyor" dedi.

Başka bir kaynak da "Herkes onların boşandıktan sonra birbirlerinin hayatından tamamen çıktığını sanıyor. Ama Jennifer ile Brad yıllardır iletişim halinde. Jennifer her zaman Brad için sırtını yaslayacağı bir kaya" diye konuştu.

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OK! dergisine konuşan kaynaklar eski eşi Jennifer Aniston'ın, Brad Pitt için endişelendiğini söyledi. Onlara göre Pitt'in çocuklarından gelen bu darbeler yüzünden çok üzüldüğünü düşünüyor Aniston.

OK! dergisine konuşan bu kaynaklar, özellikle de Jennifer Aniston'ın, ihanete uğradığı için yaşadığı kalp kırıklığına rağmen Pitt ile iyi arkadaş olduğunu ve onu çok umursadığını anlattılar.

Brad Pitt'in de eski eşi Jennifer Aniston için aynı duyguları taşıdığını da sözlerine ekledi bu kaynaklar.

Brad Pitt, Angelina Jolie ile evliliği sırasında üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuk babası oldu: 22 yaşındaki Maddox, 19 yaşındaki Pax Thien ve 18 yaşındaki Zahara eski çiftin evlatlık çocukları. 17 yaşındaki Shiloh ile 15 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox da Brangelina'nın biyolojik çocukları.

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Jolie'nin daha Brad Pitt ile evlenmeden evlat edindiği Maddox'ın zaten yıllardır Brad Pitt ile arası değil. Hatta boşanma sürecindeki tartışmalar sırasında annesi Angelina'nın yanında yer aldığı biliniyor.

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Kaynaklar Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in boşandıktan sonra iletişimlerini tamamen koparmadığını söyledi. Onlara göre ikisi de birbirlerine insan olarak değer veriyor.

Zahara ise geçtiğimiz hafta okulunda düzenlenen bir törende kendini "Zahara Marley Jolie" olarak tanıtınca babası Pitt'in soyadını artık istemediği iddiaları ortaya atıldı.

Ama bu üç evlatlık çocuk arasından en sert darbe Pax Thien'den geldi. Delikanlının gizli Instagram hesabında birkaç yıl önce Brad Pitt aleyhinde yaptığı paylaşım geçen hafta ortaya çıktı.

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Vietnamlı Pax'ın 2020 yılında yaptığı paylaşımda babasından "Dünya çapında bir pislik" diye söz etmesi dikkat çekti.

Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."

Jolie ile Pitt'in Etiyopyalı kızı Zahara, geçen hafta okulundaki bir etkinlikle kendini "Zahara Marley Jolie" adıyla tanıttı. Yasal olarak taşıdığı babasının soyadını kullanmamayı tercih etti.

Vietnamlı Pax Thien'in 2020 yılında Brad Pitt aleyhine yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.