Servetinin tek kuruşunu güzelleşmek için harcamıyor: Kimse onu böyle gördüğüne şaşırmadı

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ÜNLÜ BİR AİLEDE DOĞAN HERKES MERCEK ALTINDA

Elbette böyle bir zorunlulukları yok bu ünlü kişilerin. Ama beklenti bu yönde. Özellikle de kadınlar söz konusu olduğunda!

Bir tek gün bile saçlarını boyatmadan ya da makyaj yapmadan halk arasına karışmaya hakları yokmuş gibi davranılır.

Büyük olasılıkla bu noktaya kadar gösteri dünyasının ünlülerinden söz ettiğimizi düşündünüz. Onlar için geçerli bu durum elbette.

Ama ünlü deyince aklınıza sadece spot ışıklarının altında yaşayanlar gelmesin. Çünkü başka ünlüler de var. İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de bunlar arasında.

O, sahip olduğu maddi olanakların hiçbirini fiziksel görünümü değiştirmek ya da yıllara meydan okumak için kullanmıyor.

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Dünyanın en göz önünde kraliyet ailesi üyesi olarak bilinen İspanya ve Danimarka'daki mevkidaşları da istisna değil.

Bazıları görev ve konumları gereği mecburen bu kadar göz önünde olmak zorunda. Bazıları da hayatlarını kapalı kapılar ardında yaşamak amacını taşıyor.

Ama sırf öyle bir ailede dünyaya geldikleri için onlar da bunca ilgiden ve uzaktan izlenmekten kurtulamıyorlar.

İşte bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Londra'da objektiflere takıldı. Alışverişe giden bu aile üyesi yine her zamanki gibi en sade haliyle görüntülendi.

Zaten özel günlerde bile makyaj yapmayan, neredeyse saçını bile çok gerekmedikçe boyatmayan bu kişi yine her zamanki gibiydi.

NE MAKYAJ YAPIYOR NE ESTETİK DOKUNUŞLAR DENİYOR

Böyle uzun uzun anlattığımız kişi geçen yıl hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tek kız kardeşi olan Prenses Margaret'in kızı Lady Sarah Chatto. Yani müteveffa Kraliçe'nin iki yeğeninden biri.

Margaret'in Antony Armstrong-Jones ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan küçüğü olan 59 yaşındaki Sarah Chatto, önceki gün Londra'da alışveriş ederken görüntülendi.

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Hiç makyaj yapmaması ve ailenin geri kalan üyelerinin çoğu gibi gösterişli giyinmemesi ile tanınan Sarah Chatto o gün de hr zamanki halini gözler önüne serdi.

Satın aldıklarını lüks aracının bagajına yerleştiren Lady Sarah Chatto, görüntülenmekten rahatsız olsa da işlerini hızlıca bitirdi. Sonra da direksiyona geçip evinin yolunu tuttu.

Lady Sarah Chatto'yu herkes İngiliz kraliyet ailesinin en sakin üyesi olarak tanıyor. Aynı zamanda Kraliçe'nin en çok sevdiği yeğeni.

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Sarah Chatto, ailenin ilk sırada gelen üyelerinden biri. Yıllarca fırtınalar estiren bir anneni kızı olan Sarah, onun tam tersine sakin ve meraklı gözlerden uzak bir hayat sürdürdü hep ve hiçbir şey onu değiştirmedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kardeşi Prenses Margaret'in kızı... Yani 2. Elizabeth'in yeğeni. Hem de sadece kağıt üzerinde değil.

Kraliçe 2. Elizabeth, yeğeniyle gayet iyi geçiniyordu ve kapalı kapılar ardında birçok özel anlar da paylaştılar.

Lady Sarah Chatto ya da evlilik öncesi adıyla Lady Sarah Armstrong Jones, çok fazla kamera karşısına çıkmasa da Kraliçe ile yakın bir ilişkisi vardı. İkilinin buluşup birlikte zaman geçirdiği biliniyor.

Teyze ile yeğenin dışarıdan bakıldığında dikkat çeken ciddi görüntülerinin de bu buluşma zamanlarında yerini bol esprili sohbetlere ve şakalara bıraktığı da söyleniyor.

Kraliçe'nin Lady Sarah Chatto'ya karşı hissettiği bu yakınlığın özel bir nedeni de vardı. Yeğeni Sarah ona kaybettiği kız kardeşi Margaret'i hatırlatmasıydı.

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DÜĞÜNÜ BİLE DİĞERLERİNDEN FARKLIYDI

Lady Sarah Chatto, ailenin en gözler önünde olmayan üyesi olma özelliğini hayatının her döneminde sürdürdü. Eğer isteseydi bunun tam tersini yapabilirdi. Ama bunu seçmedi.

Hatta o güne tanık olanların yıllar geçse de asla unutamadığı bir şekilde evlendi. Bu arada hemen söyleyelim ki Sarah'nın düğünü öyle ailenin diğer üyelerinin düğünleri gibi gösterişli olmadı.

Bu ailenin üyesi olduğu için elbette özenle hazırlanmıştı. Ama öncesinde de sonrasında da düzenlenen törenlerle uzaktan yakından ilgisi yoktu.

Sarah, 14 Temmuz 1994 günü, Londra'daki St Stephen Walbrook Kilisesi'nde Daniel Chatto ile hayatını birleştirdi.

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Tabii ki bu özel günde öyle sıradan bir gelinlik giymedi. Hem kendi en özel kıyafeti hem de nedimeliğini yapacak genç kızların o gün giyeceği elbiseler için döneminin en gözde tasarımcılarından biri olan Jasper Conan'ın kapısını çaldı.

Sarah'nın nedimeleri de ailenin gözde üyeleriydi. Prenses Anne'in kızı Zara Tindall, üvey kız kardeşi Lady Frances Armstrong Jones ve arkadaşı Tara Noble Singh.

Sarah'nın uzun kollu gelinliği ilk bakışta sade görünüyordu ama çok büyük bir emeğin ürünüydü ve elbette avuç dolusu paraya mal olmuştu.

Sadece kendi zamanında değil tarihin herhangi bir döneminde de rahatlıkla giyilecek olan bu gelinlik, uzun kolluydu ve fildişi rengi jorjet bir kumaştan yapılmıştı.

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ÖZEL YAPIM TACINDA ANNE VE BABASININ İZLERİ VARDI

Geleneksel olarak ailenin evlenen genç kızlarına ya da ailesinden bir erkekle hayatını birleştiren gelinlere, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından, koleksiyondaki taçlardan biri ödünç verilir.

Kate Middleton'ın, Meghan Markle'ın, torunları Eugenie ve Beatrice'in düğünlerinde kullandığı taçlar, İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundandı.

İşte Sarah Chatto bu konuda geleneği bozdu. Teyzesinden ödünç taç almak yerine kendisi düğünü için özel olarak yapılan bir tacı kullandı. Wartski tarafından tasarlanan bu gelin tacına yaprak dokunuşları eklendi.

Her ne kadar yeni olsa da tacın Chatto'nun ailesiyle bağlantısı vardı. Yani annesi Margaret ve babası Antony Armstrong-Jones ile...

Çünkü o taç, evlendikleri 1960 yılında babası tarafından annesine hediye edilen çiçek şeklindeki elmas broşlar kullanılarak yapılmıştı. İşte o broşlar anne ve babasının düğününden 34 yıl sonra Sarah'nın gelin tacında kullanılmak üzere eritildi ve yeniden şekillendirildi.

Aslında Sarah'nın düğünü için böyle bir seçim yapması aile için alışıldık bir durum değil. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi ailenin gelinleri ya da dışarıdan gelin aileden biriyle evlenen genç kızlar hep Kraliçe'den ödünç aldıkları taçları kullanır.

Üstelik bu seçimi gelinler kendileri değil, onlar adına Kraliçe yapardı. Yani onun kendilerine verdiği taçlarla gelinliklerini tamamlarlar.

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KRALİYET AİLESİNDEN AMA FİLM SETİNDE ÇALIŞIYORDU

Bu hatırlatmaların ardından Sara Chatto'nun düğününe geri dönelim. O tören sadece 30 dakika sündü.

Hatta kilise töreninden sonra onları resepsiyona götürecek olan şoför zamanı ayarlamayıp gecikince Sarah Chatto ile çiçeği burnunda eşi bir süre onu beklemek sorunda kaldılar.

Bu arada aile üyelerinin tarihi kiliselerde ya da katedrallerde yapılan evlilik törenlerinin genellikle 2 saat sürdüğünü hatırlatalım. Ardından gelin ile damat, o sırada hayatta olan Ana Kraliçe'nin Clarence House'daki rezidansında verilen resepsiyona gitti.

Sarah Chatto ile kocası 1983 yılında Heat and Dust adlı filmin setinde çalışırken tanıştılar. Üç yıl sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlişkileri ilk olarak 1986 yılında ortaya çıktı. Sonra da 1994'te nişanlarını ilan edip aynı yıl içinde evlendiler.

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SARAYDA DÜNYAYA GELEN SON BEBEK

Bir dönem Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un da fiziksel olarak benzetildiği Lady Sarah Chatto, 1964 yılında Kensington Sarayı'nda dünyaya geldi. Onun bu alandaki en önemli özelliği hastane yerine Kensington'da doğan son bebek olmasıydı.

Lady Sarah ya da tam adıyla Lady Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones, 1994 yılında Daniel Chatto ile evlendi. Bu evlilikten Arthur Robert Nathaniel ve Samuel adında iki tane oğlu dünyaya geldi.

Evliliğinden iki çocuk sahibi olan Lady Sarah Chatto, gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Son olarak geçen yıl eylül ayında teyzesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde kameralar karşısına çıktı.

Nadir olarak böyle kamuoyu karşısına çıktığı için de o bir dizi törenin en çok dikkat çeken kişilerinden biri oldu. Chatto'ya o törenlerde eşi ve iki çocuğu eşlik etti.

Prens William ile Kate Middleton'ın tek kızı Charlotte daha küçükken Sarah Chatto'ya benzetiliyordu. Fakat sonradan babasına daha çok benzemeye başladı.