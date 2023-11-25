O gece bütün gözler onun üzerindeydi: Ünlü tacı da kafasına göre takmış

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NEREDEYSE BİR ASIR SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Koreli pop müzik grubu Black Pink üyelerinin de davetli olduğu o yemekte herkesi gölgede bırakan biri vardı: Ailenin gelini, Prens William'ın eşi ve tabii ki geleceğin kraliçesi Kate Middleton.

Aslında karşılama törenine de belki bilerek belki de bilmeden yaptığı "bacak şovuyla" damgasını vuran Kate'in akşam yemeğinde bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni ise başına taktığı taçtı. Çünkü o taç 1930'lu yıllardan bu yana hiçbir aile üyesi tarafından kullanılmamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in adını da aldığı annesi, Ana Kraliçe'nin düğününde de taktığı o taç, neredeyse bir asra yakın süredir sadece bir kez bir sergide gün ışığına çıkmış sonra yine ortadan kaybolmuştu.

Elmaslarla süslü ve zarif işçiliğiyle dikkat çeken Strathmore Rose Tiara yani Strathmore Gül Tacı, bunca zaman sonra Kate'in başını süslüyordu.

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Aslına bakılırsa hayranları da çok uzun zamandır bu tacı Galler Prensesi'nin başında görmeyi bekliyordu. Sonunda Güney Kore Devlet Başkanı onuruna verilen o yemekte bu hayal gerçekleşti.

TACI YANLIŞ MI KULLANIYOR?

Ama bu işin meraklılarının dikkatini çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Kate tacı başının üzerine yerleştirmişti.

Oysa tacın asıl sahibi Ana Kraliçe Elizabeth, yani herkesin bildiği İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in annesi bu tacı alnına takıyordu. Tıpkı Kate'in daha önce de kullandığı Lotus Çiçeği Tacı'nı kullandığı gibi.

Bu durum da işin meraklıları arasında "Acaba Kate bu iki tacı da yanlış mı takıyor?" tartışmalarını başlattı. Bu konu o kadar büyüdü ki, sonunda İngiliz basını bu soruyu işin uzmanına sordu.

Bu konunun uzmanı, If Jewels Talk (Eğer Mücevherler Konuşursa) adlı podcast'in sunucusu Carol Woolton bu konudaki merakı giderdi.

Onun anlattığına göre bu taçlar dışarıdan bakıldığında çok güzel görünse de başında taşıyan için sorun yaratabiliyor.

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O TACI TAŞIMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

Çünkü baş ağrısı da yaratan ağır malzemelerle üretilmiş. Yani o tacın üzerinde pırıl pırıl parlayan elmaslar bir araya geldiğinde taşıması zor bir ağrılık oluşturabiliyor.

Bu Strathmore Gül Tacı, asıl sahibi olan ana Kraliçe'ye 1923 yılında düğün hediyesi olarak ailesi tarafından verildi.

Woolton'a göre bunun tek nedeni tacı başın üzerinde taşımanın zor olması değil. Aynı zamanda tacı alna takarak kullanmak dönemin modasını da yansıtıyordu.

ONU DA KATE BAŞINA TAKTI

Yine Ana Kraliçe kendisine ait olan Lotus Çiçeği Tacı'nı da alnına takarak kullanıyordu. Kate yıllar sonra o tacı başının üzerine yerleştirerek kullanmıştı.

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Kate'in aile büyüklerine ait olan ve yıllar sonra kendisinin farklı şekilde kullandığı bir başka takı var ki o da yeniden ortaya çıktığında büyük yankı yaratmıştı.

O da Diana'nın bir zamanlar alnına taktığı aslında gerdanlık olan bir parçaydı.

O ÜNLÜ TAKIYI DA BÖYLE KULLANDI

Kate geçen yıl Boston'da yapılan Earthsot ödül töreninde bu tacı boynuna tasma kolye şeklinde takmıştı.

O törende de geçmişte William'ın annesi Diana'nın, hem kolye hem de saç bandı olarak kullandığı k art deko tarzındaki bu gerdanlığın değerinin 15 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu gösterişli gerdanlığın 2. Elizabeth'e büyükannesi Kraliçe Mary'den miras kaldığını da ekleyelim.

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Prenses Diana, hiç tanıyamadığı gelini Kate'in kullandığı bu gösterişli gerdanlığı katıldığı birçok davette çeşitli şekillerde kullandı.

1993 yılında Londra'da bir davette tıpkı Kate gibi yeşil bir elbise giydi ve bu gerdanlığı taktı. O etkinlikte Diana'nın başında, aileye ait bir taç bulunuyordu.

Ama bu gerdanlık, asıl şöhretini Diana'nın o sırada evli olduğu Prens Charles ile birlikte çıktığı Avustralya gezisine borçlu. Daha doğrusu Diana'nın onu kullanma biçimine.

O GECE BOYNU YERİNE ALNINA TAKTI

Gezi sırasında Charles ile Diana, Melbourne'da bir geceye katıldı. O dönemde henüz 4 yıllık evli olan çift, bir ara piste çıkıp dans etti. İşte o davette Diana bu değerli takıyı kullanıyordu. Ama boynuna değil, alnına takmıştı.

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Milyon dolarlık gerdanlık Diana'nın bu kullanım tarzıyla hafızalara kazındı. Büyük yankı uyandıran o görüntünün bir tesadüf sonucu oluştuğu da sonradan ortaya çıktı.

Buna göre Diana geceye hazırlanırken gerdanlığı başının üzerinden geçirip boynuna indirmek istedi. Ama bu konuda başarılı olamadı. Ortaya çıkan görüntüyü beğenince de o şekilde kullanmaya karar verdi.

Melbourne'daki Southern Cross Otel'de düzenlenen etkinlikte bulunan Kanadalı diplomat Victor Chapman, Diana'ya gerdanlığı bu şekilde kullanmanın onun gibi genç ve eğlenceli bir kadın için daha uygun olduğunu söyledi.

İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki bu takıyı da Diana üne kavuşturdu.