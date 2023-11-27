Kocası bile taciz etmişti... Aşktan yana bir türlü yüzü gülmedi: Artık yatağımda yalnız uyuma zamanı... Yanımda hiç kimsenin nefes sesini duymak istemiyorum

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Bir dönem moda dünyasında fırtınalar estiren bu ünlü, ilerleyen yaşına rağmen yine de yarı yaşındaki birçok hemcinsini kıskandıracak bir görünüme sahip. Bütün bunlara ek olarak hatırı sayılır bir servetin de sahibi.

Böyle bakıldığında bu ünlünün peşinde koşan hatta onun kalbiniz çalmak için çaba harcayan birçok kişi olduğunu söylemek hiç de yanlış değil.

Bir kez evlenip boşanan, çok konuşulan ilişkiler yaşayan bu ünlü uzun süredir de yalnız üstelik. Ama söylediğine göre kalbini yeniden aşka açmayı hiç ama hiç düşünmüyor.

EVLİLİĞİNDE DE AŞKLARINDA DA MUTLULUĞU BULAMADI

"Bir daha herhangi biriyle flört etmeyi hiç istemiyorum. Bu konuyla ilgilenmiyorum. Yanımda birinin nefes aldığını duymayı istemiyorum" diyen ünlü bir dönemin ünlü modeli Linda Evangelista.

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Bugün 58 yaşında olan Linda Evangelista, The Sunday Times gazetesine verdiği demeçte birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eski ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi olan, başkalarını ve kendisini taciz eden eski eşinden de güç bela boşanan Evangelista, bir daha romantik bir ilişki yaşamakla hiç ilgilenmediğini söyledi.

'YANIMDA BAŞKA BİRİNİN NEFES ALDIĞINI DUYMAK İSTEMİYORUM'

1980'li ve 90'lı yıllarda moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Evangelista "Yanımda başka birinin nefes aldığını duymak istemiyorum" sözleriyle aşk defterini kapattığını ifade etti.

Evangelista hayatı boyunca bir tek evlilik yaptı. Aslına bakılırsa o sırada da yüzünün güldüğünü söylemek doğru olmaz.

Model ajansı sahibi Gerald Marie ile çok genç yaşında evlenen Evangelista 1987 ile 1993 arasında bu evliliği sürdürdü. Başlangıçta aralarındaki 15 yaş fark onların bir çift olmasını engellemedi.

Ama sonra kocasının bilinmeyen bir yüzünü gördü. Çok sayıda kadın Gerald Marie hakkında cinsel taciz suçlamasında bulundu. Bu da onun kocasına karşı olan duygularını olumsuz etkiledi.

Evangelista o dönem hakkında şunları söyledi: " Bilgisizdim... Gerçekten çok bilgisizdim:"

Evangelista daha önce başka bir röportajında da kocası Gerard Marie'nin evli oldukları sırada kendisini de taciz ettiğini anlatmıştı.

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Anlattığına göre o dönemde tamamen yanlış bir ilişki içinde olduğunu düşünmeye başlamıştı.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET DE GÖRDÜ

Evangelista yıllar sonra kocasının tacizine uğradığını da itiraf etti. Bu konuda en büyük cesareti de Marie'yi bu suçlamaları yönelten kadınlardan aldığını gizlemedi.

Evangelista kocasının kendisine şiddet uyguladığını ama yüzüne asla dokunmadığını da itiraf etti. Bu durumu da "Çünkü yüzüm sayesinde para kazandığımın farkındaydı" diye anlattı.

Linda Evangelista, Marie ile evlendiğinde 22 yaşındaydı. Sorunlu evlilik bittiğinde ise artık 27 yaşına gelmişti.

Zor da olsa kocasından boşandı ve yeni bir hayata başladı ünlü model. O andan sonra hissettiklerini de "Kocam sonunda beni serbest bıraktı. Artık özgürlüğüme kavuşmuştum ve güvendeydim" diye anlattı.

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BİR DÜŞÜKTEN SONRA ANNE OLDU

Linda Evangelista çok genç yaşta yaptığı bu evlilik bittikten sonra bir süre oyuncu kayle MacLachlan ile nişanlı kaldı. 1995 yılında başlayan bu ilişki sadece üç yıl sonra bitti.

Ardından 2002 yılına kadar eski futbolcu Fabien Barthez ile bir romantik ilişki yaşadı. 1999 yılında bir aile kurmaya yani evlenmeye karar verseler de bu hiç gerçekleşmedi. Evangelista, Barthez'den hamile kaldı. Ama bir düşükle bebeğini kaybetti.

Sonra şu anda Salma Hayek'in eşi olarak bilinen ünlü iş insanı François Henri Pinault ile bir ilişki yaşadı. Şu anda 17 yaşında olan oılu Augustin bu ilişkiden dünyaya geldi.

Evangelista'nın annelik hayali gerçek olmuştu ama mutluluğu çok uzun sürmedi. Pinault ile dört ay ilişki yaşayan Evangelista ondan da ayrıldı.

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Hatta oğlunun babasının François Henri Pinault olduğunu kanıtlamak için uzun süren bir yasal mücadele verdi. Bu gerçek de sonunda kanıtlandı.

KANSERİ YENDİ HAYATA YENİDEN BAŞLADI

Bir süre önce iki kez meme kanseri tedavisi gördüğünü açıklayan Evangelista, geçirdiği estetik operasyonlar yüzünden fiziksel görünümünün bozulduğunu açıklayarak da gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

İşte gönül ilişkilerinde yaşadığı bütün bu kalp kırıklıkları yüzünden de bugün 60 yaşına merdiven dayayan ünlü model, artık hayatına birini almakla, flört etmekle ilgilenmiyor.

The Sunday Times'ın bu konuda kendisine yönelttiği soruya da bu yüzden " İlgilenmiyorum. Artık yatağımdayken yanımda birinin uzanmasını istemiyorum. Kimsenin yanımda nefes aldığını duymak istemiyorum" diye yanıt verdi.