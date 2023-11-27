Bu uÄŸurda nice teklifleri geri Ã§evirdi: Benim bir ailem var... Kamera Ã¶nÃ¼nde soyunmam

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Â YÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi gÃ¼zelliÄŸi bir yana baÅŸarÄ±lÄ± oyunculuÄŸuyla da dikkat Ã§ekti. Her ne kadar son yÄ±llarda oyunculuktan biraz uzaklaÅŸÄ±p iÅŸ kadÄ±nÄ± kimliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±ksa da canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± nice karakterle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Ama kariyeri boyunca hiÃ§ vazgeÃ§mediÄŸi, sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± bir kuralÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman bir kenara kaldÄ±rmadÄ±.

Milyonlarca hayranÄ± onu tam tersi bir aÃ§Ä±dan gÃ¶rse de kamera karÅŸÄ±sÄ±nda asla cinselliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karmadÄ±.

Hatta kimi zaman bu uÄŸurda kendisine teklif edilen Ã¶nemli rolleri bile geri Ã§evirdi.

ÃœNLÃœ FÄ°LM Ä°Ã‡Ä°N TEKLÄ°F EDÄ°LEN BAÅžROLÃœ REDDETTÄ°

Bu sÃ¶z ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Hollywood'un en mutlu ve baÅŸarÄ±lÄ± kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak bilinen Jessica Alba.

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YapÄ±mcÄ± Cash Warren ile evli olan 42 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Alba, sinemanÄ±n ve ekranÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

YÄ±llar ilerlemesine raÄŸmen hiÃ§ bozulmayan fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§eken Alba kariyeri boyunca Ã§Ä±plak olmasÄ±nÄ± gerektiren sahnelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir filmde oynamadÄ±.

Hatta son yÄ±llarÄ±n Ã§ok konuÅŸulan yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Notebook'ta kendisine Ã¶nerilen ana kahraman rolÃ¼nÃ¼, Ryan Gosling'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle yakÄ±nlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi iÃ§in geri Ã§evirdi onun yerine bu rolÃ¼ Rachel McAdams Ã¼stlendi.

Jessica Alba, aslÄ±nda belki de kariyerinde Ã¶nemli bir yeri olabilecek bu tÃ¼r rolleri neden geri Ã§evirdiÄŸini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± :"Benim ailemin Ã¼yeleri de bu filmleri izliyor. OnlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na bu ÅŸekilde Ã§Ä±kmak istemem. OnlarÄ± da tuhaf bir durumda bÄ±rakmak istemem" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.





'BÃœYÃœKANNEM VE BÃœYÃœKBABAM NEDEN GÃ–ÄžÃœSLERÄ°MÄ° GÃ–RSÃœN!"

Jessica Alba kimi zaman Ã§Ä±plak gÃ¶rÃ¼nmesi gereken sahnelerde de bÃ¼tÃ¼n bedenini saran ten rengi koruyucu giysi kullanmayÄ± tercih etti.

Bu konuda bu kadar katÄ± bir tutum belirlemesinin nedenini gelin bir de onun aÄŸzÄ±ndan dinleyelim: "BÃ¼yÃ¼k annemin ve bÃ¼yÃ¼k babamÄ±n benim gÃ¶ÄŸÃ¼slerimi gÃ¶rmesini istemem. Bu durum Ã¶zellikle de Noel gibi Ã¶nemli gÃ¼nlerde bir araya geldiÄŸimizde tuhaf olurdu. Bu kadar basit. Yani ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum... EÄŸer benim yaptÄ±ÄŸÄ±m filmlere bakarsanÄ±z Ã§Ä±plak gÃ¶rÃ¼nmek o filmlere herhangi bir yenilik ve Ã¼stÃ¼nlÃ¼k getirmeyecekti zaten."

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BAÅžINDAN BERÄ° BU KURALINI ESNETMEDÄ°

Jessica Alba, Hollywood kariyerine baÅŸlarken zaten bu kurala baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini vermiÅŸti. Oyuncu hiÃ§bir zaman bir cinsellik sembolÃ¼ olarak anÄ±lmamaya daha gencecik bir yÄ±ldÄ±z adayÄ±yken karar vermiÅŸti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Jessica Alba geÃ§miÅŸ yÄ±llarda bir dÃ¶nem tam da hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± gibi cinsellik sembolÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama sonra Dark Angel adlÄ± filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter sayesinde bu unvandan kurtuldu.

GÃ¼zel oyuncunun aslÄ±nda kariyerinde cinselliÄŸini kullananlara da karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±n vurguladÄ±. Ama kendisinin bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda o ÅŸekilde rahat hissetmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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Ã–zetle Jessica Alba rol alacaÄŸÄ± filmlerde yapÄ±m ÅŸirketiyle anlaÅŸma imzalarken kamera karÅŸÄ±sÄ±nda soyunmama ÅŸartÄ±nÄ± da ekliyor.

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AYNI ZAMANDA BÄ°R Ä°Åž KADINI

Son yÄ±llarda kurucu ortaklarÄ±ndan olduÄŸu saÄŸlÄ±klÄ± beslenme ve bakÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ÅŸirketinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veren Alba artÄ±k bir iÅŸ kadÄ±nÄ±.

Bir yandan da 44 yaÅŸÄ±ndaki Cash Warren ile evliliÄŸi ve bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±z bir erkek Ã§ocuÄŸuyla ilgileniyor. Yani vaktini iÅŸi ve ailesi arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ durumda Alba.





MUTLU EVLÄ°LÄ°K KOLAY BAÅžLAMADI

Jessica Alba ile Cash Warren bir dÃ¶nem niÅŸanlÄ±ydÄ±lar. Åžu anda evlilikte 15'inci yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan Alba ve Warren niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recinde bir ara yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

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Warren, o sÃ¼rece de kendi kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yaz Whine Down With Jana Kramer adlÄ± pod cast yayÄ±nÄ±na konuk oldu ve davranÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda Ã¶z eleÅŸtiride bulunmuÅŸtu.

Warren o dÃ¶nemde niÅŸanlÄ±sÄ± olan Alba'nÄ±n baÅŸka erkeklerden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgiyi aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlememiÅŸti. Alba'nÄ±n kocasÄ± ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu: "HayatÄ±mda hep Ã¶zgÃ¼venli bir insan oldum. Ama o sÄ±rada onun baÅŸka erkeklerden ilgi gÃ¶rmesi bana kendimi kÃ¶tÃ¼ hissettiriyordu. BakÄ±yordum ve kÄ±skanÄ±yordum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada sevgilisi olan Jessica Alba'yÄ± bu kadar kÄ±skanmasÄ±, Ã§iftin kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸamasÄ±na neden oldu. Bu duygunun kendisini "bir pisliÄŸe" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ± Cash Warren.

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Â Tam 15 yÄ±ldÄ±r Alba ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Cash Warren gerisini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "SonuÃ§ta ayrÄ±ldÄ±k. Ve ayrÄ± geÃ§irdiÄŸimiz o sÃ¼reÃ§te dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m... EÄŸer tekrar bir araya gelirsek artÄ±k daha farklÄ± davranacaktÄ±m. Daha yapÄ±cÄ± bir ÅŸekilde..."

Ä°kisi iÃ§in de kolay geÃ§meyen bu ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan Jessica Alba ile Cash Warren evlendiler. Belli ki o ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci her ikisi iÃ§in de Ã¶ÄŸretici oldu.

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'TATLIM, BUGÃœN DEGÄ°ÅžÄ°K BÄ°R ÅžEY YAPIP EVLENELÄ°M MÄ°?"

Jessica Alba ve Cash Warren, 2004 yÄ±lÄ±nda Fantastic Four filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Alba o filmde Sue Storm karakterini oynuyordu. Warren ie filmin yÃ¶netmen asistanÄ±ydÄ±.

O sette aralarnda bir aÅŸk doÄŸdu. TanÄ±ÅŸtÄ±ktan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra niÅŸanlandÄ±lar. KÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k dÃ¶neminin ardÄ±nda da evlendier. Alba o sÄ±rada bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Honor'a dokuz aylÄ±k hamileydi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa evlilikleri de ilginÃ§ oldu Ã§iftin. Bu fikir Jessica Alba'dan Ã§Ä±ktÄ±. Alba, Warren'a "TatlÄ±m bu sabah farklÄ± bir ÅŸey yapmak ister misin?" diye sordu. Warren ise buna "HayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Yine de Alba devam eti: "HÃ¼kÃ¼met binasÄ±na gidip evlenelim mi?" Warren'Ä±n buna yanÄ±tÄ± ise "Evet" oldu. Gidip evlendiler. Bu mutluluÄŸu da dÃ¼ÄŸÃ¼n pastasÄ± yerine waffle yiyerek kutladÄ±lar. Sonra da karnÄ± burnunda hamile olduÄŸu iÃ§in Jessica Alba'nÄ±n doktor randevusuna gittiler

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Tekrar bir araya geldikten sonra iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hale geldi. Alba ile Warren; ÅŸu anda 15 yaÅŸÄ±ndaki Honor; 12 yaÅŸÄ±ndaki Haven ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Hayes adlÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.