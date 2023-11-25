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Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim!

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#Erin Foster#Simon Tikhman#David Foster
Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 09:09

Görünüşe göre gösteri dünyasında baba ve dede olmanın sınırları giderek genişliyor. Yani artık bu konuda bir yaş kısıtlaması kalmadı. Dede olacak yaştaki ünlüler baba oluyor... Ama bu onların aynı zamanda torun sahibi olmasını da engellemiyor.

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İşte bunun son örneklerinden biri de şu sıralarda yaşanıyor. Bundan sadece iki yıl önce bir kez daha baba olan bir ünlü, bu kez de yetişkin çocuklarından birinden torun sahibi olmaya hazırlanıyor. Hemen söyleyelim böylece torun sayısı da sekize yükselecek. 

Bu ünlü 2021 yılında 72 yaşındayken bir kez daha baba olan ünlü müzik yapımcısı David Foster. 39 yaşındaki Katharine McPhee ile evli olan beş yetişkin kızının ardından 2021 yılında bu kez de bir erkek bebek sahibi olmuştu. 

Ama aileye gelen mutlu haberler bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de üvey annesi Katharine McPhee'ye özendiği yolunda sosyal medyada şaka konusu olan 41 yaşındaki kızı Erin Foster bir bebek beklediğini duyurdu.

David Foster'ın eski eşlerinden Rebecca Dyer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Erin, mutlu haberi ünlülerin bu gibi durumlarda yaptığı gibi sosyal medya sayfasından ilan etti. 

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Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim

SANIRIM POZİTİF BİR ŞEYLERE İHTİYAÇ VAR
Kocası Simon Tikhman ile birlikte bir bahçede çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Erin Foster " Sanırım şu anda pozitif bir şeylere ihtiyaç var. O zaman ben de size böyle bir şey sunayım: Hamileyim" diye yazdı.

Erin Foster'ın bu paylaşımını ilk tebrik edenlerden biri ünlü top model Gigi Hadid oldu. Sözün burasında bir ayrıntıya değinelim.

Erin Foster, Gigi ve Bella Hadid kardeşler ile eski üvey kardeş.  Erin'in babası David, bir süre Hadid kardeşlerin annesi Yolanda ile evliydi.

Üvey ablasını kutlayan Gigi Hadid'in ardından oyuncu Jennifer Garner, Courtney Cox, Milla Jovovich de Erin Foster'a tebrik mesajları yağdırdı.

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Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim

BABA ADAYI DA SÜRECE DAHİL OLDU
Bir başka ünlü Rachel Zoe de mutluluğunu "Aniden ağlamaya başladım" diye yazdı. Jessica Seinfeld de "Bu ihtiyaç duyulan haberdi" diye çiftin mutluluğunu paylaştı.

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Erin Foster'ın kocası Simon Tikhman da "Ben de" diye yazarak bu hamilelik sürecine kendisinin de dahil olduğunu ifade etti.

Ünlü müzik yapımcısı David Foster ile şu arda 68 yaşında olan eski eşi model Rebecca Dyer'ın kızı olan Erin, 2019 yılından bu yana Simon Tikhman ile evli.

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Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim

ÜVEY ANNESİ İKİ YIL ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI
Erin Foster'ın babası ünlü müzik yapımcısı David Foster, bundan iki yıl önce 72 yaşındayken kendisinden çok genç olan 39 yaşındaki eşi Katharine McPhee ile birlikte bir kez daha baba olmuştu.

Bu arada görüldüğü gibi McPhee, üvey kızı Erin Foster'dan üç yaş daha küçük.

Tıpkı Erin gibi 2019 yılında evlenen David ile Katherine, oğullarına Ronnie adını vermişti.

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Kendisinden üç yaş genç üvey annesine özendi: Sonunda ben de hamileyim

BABASIYLA AYNI YIL EVLENDİLER
Başka  bir not daha. David Foster, geçmiş evliliklerinden beş tane kız çocuk sahibi olmuştu. Ronnie ise onun tek oğlu.

Kızı Erin ile damadı Simon'ın yakında dünyaya gelecek olan bebeği ise Foster'ın sekizinci torunu olacak.

Hemen şu ayrıntıyı da atlamayalım. Erin Foster da tıpkı babası David gibi  2019 yılında evlenmişti. 

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#Erin Foster#Simon Tikhman#David Foster

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