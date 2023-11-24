Ã‡ocuklar ona hep eski kocasÄ±nÄ± soruyor: SakÄ±n bir daha karÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma

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SESSÄ°Z VE DERÄ°NDEN GERÄ°LÄ°M

Ä°ÅŸte bu durum yeni kocayÄ± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±. ÃœstÃ¼ kapalÄ± da olsa karÄ±sÄ±nÄ±n eski kocasÄ±na "KarÄ±m hakkÄ±nda konuÅŸmayÄ± sana yasaklÄ±yorum" diye mesaj bile gÃ¶nderdi.

Bu aÅŸk Ã¼Ã§geninin kahramanlarÄ±ndan biri, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de Bizim Ev adÄ±yla yayÄ±nlanan Full House adlÄ± diziyle tanÄ±nan John Stamos...

OlayÄ±n diÄŸer taraflarÄ± ise Stamos'un eski eÅŸi, bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Rebecca Romijn ile onun ÅŸu andaki kocasÄ± Jerry O'Connell.

Eski ve yeni eÅŸ arasÄ±nda bu kadar gerilime neden olan da Stamos'un hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± biyografi kitabÄ± If You Would Have Told Me: A Memoir adlÄ± kitabÄ±.

Stamos bu kitabÄ±nda eski karÄ±sÄ± Romijn ile boÅŸanma sÃ¼reci hakkÄ±nda bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar verdi. Hatta kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda da o zorlu gÃ¼nler hakkÄ±nda uzun uzun konuÅŸtu. BoÅŸanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Rebecca Romijn'i "ÅŸeytanÄ±n ta kendisi" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gizlemedi.

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KOCASI Ã‡Ä°LEDEN Ã‡IKTI

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar da Romijn'in 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸu ikiz kÄ±zlarÄ±nÄ±n babasÄ± Jerry O'Connell'i kelimenin tam anlamÄ±yla Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°nternetteki Radar adlÄ± sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re O'Connell, John Stamos'un karÄ±sÄ± Rebecca hakkÄ±nda konuÅŸmamasÄ± konusunda uyardÄ±.Â

Yine bu iddialara gÃ¶re bunu da kendisinin ortak sunucularÄ±ndan biri olduÄŸu The Talk adlÄ± programda verdiÄŸi Ã¼stÃ¼ kapalÄ± mesajlarla yaptÄ±.

Radar'a konuÅŸan bir kaynak "Jerry, karÄ±sÄ± Rebecca'nÄ±n eski kocasÄ±nÄ±n ondan "ÅŸeytan" diye sÃ¶z etmesi nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde Ã¶fkelendi" diye konuÅŸtu.

Bu arada Fox News'a bir rÃ¶portaj veren Jerry O'Connell "KarÄ±mÄ±n eski kocasÄ±, yakÄ±n zamanda bir biyografi kitabÄ± yayÄ±nladÄ±. Orada da karÄ±mdan olumsuz ÅŸekilde sÃ¶z etti" diye olup biteni Ã¶zetledi.Â

'Ã‡OCUKLARIM, KARIMA SÃœREKLÄ° ESKÄ° KOCASINI SORUYOR'

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bana bu konu hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m soruluyor. AslÄ±nda buna bir kÃ¼fÃ¼r ederek yanÄ±t verebilirim. Ama iÅŸin iÃ§inde Ã§ocuklarÄ±m var. Ä°nternetteki her ÅŸeyi okuyor bu Ã§ocuklar. Yani o ateÅŸi beslemek istemezsiniz."

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Jerry O'Connell daha Ã¶nce de konuk olduÄŸu Andy Cohen'in Sirius XM adlÄ± radyo programÄ±nda bu konuya deÄŸinmiÅŸti.

Rebecca Romijn ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 14 yaÅŸÄ±ndaki ikiz kÄ±zlarÄ±nÄ±n, karÄ±sÄ±na "Eski kocan sana niye 'ÅŸeytan' dedi' diye sorduklarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Bilirsiniz, bir ÅŸeyi yasaklamak ya da saklamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. OnlarÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlardan daha fazla uzak tutamayÄ±z" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± durumu.

Åžimdi biraz da John Stamos'un eski karÄ±sÄ± Rebecca Romijn hakkÄ±nda hem kitabÄ±na yazdÄ±klarÄ±nÄ± hem de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda anlattÄ±klarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.

AÅžKLA BAÅžLAYAN EVLÄ°LÄ°K KAVGAYLA BÄ°TTÄ°

John Stamos ile Rebecca Romijn'in 1998'de baÅŸlayan evlilii 2005 yÄ±lÄ±nda resmen bitti. Ä°ÅŸte o boÅŸanma sÃ¼reci de Ã¶zellikle Stamos iÃ§in zorlu geÃ§ti. Bu durumu da oyuncu Stamos, anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± If You Would Have Told Me:A Memoir adlÄ± kitabÄ±nda satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼. Bununla da yetinmedi kitabÄ± hakkÄ±nda rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ± People dergisine de bu konuda konuÅŸtu.

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60 yaÅŸÄ±ndaki John Stamos, boÅŸanma sÃ¼recinde Rebecca Romijn hakkÄ±nda hissettiklerini "Ondan nefret ettim. Ondan ne kadar Ã§ok nefret ettiÄŸime inanamÄ±yordum. Ve bu durum benim hayatÄ±mÄ± mahvetti" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

Stamos, o zorlu dÃ¶nemde eski eÅŸi Rebecca Romijn'in bir ÅŸeytan olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gizlemedi.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu boÅŸanma sÃ¼recinde yaÅŸananlar John Stamos iÃ§in "paramparÃ§a ediciydi." Ä°tiraf ettiÄŸine gÃ¶re o dÃ¶nemde yaÅŸananlarÄ±n etkileri de uzun sÃ¼re Ã¼zerinden silinmedi.

John Stamnos, Rebecca Romijn ile boÅŸanma sÃ¼recine dair Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. YaÅŸananlarÄ±n kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu saklamadÄ±.

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ESKÄ° EÅžÄ°NÄ°N KARÄ°YERÄ° YÃœKSELÄ°RKEN ONUN Ä°ÅžLERÄ° TERS GÄ°TMEYE BAÅžLADI

Oyuncu, Rebecca Romijn ile boÅŸandÄ±klarÄ± sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ modelin kariyerinin Ã§ok iyi gittiÄŸini hatÄ±rlatÄ±p kendi kariyerinin ise bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼recine girdiÄŸini belirtti: "Kariyeri harika gittiÄŸi ama ben onunla aynÄ± durumda olmadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in beni terk ettiÄŸi kanÄ±sÄ± vardÄ±. Bu yÃ¼zden onu suÃ§lamÄ±yorum" diye anlattÄ±.

Rebecca Romijn ile John Stamos 1994 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Stamos, ÅŸÃ¶hreti 1987 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Full House adlÄ± yapÄ±mla bulmuÅŸtu. Fakat yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n parladÄ±ÄŸÄ± o diziden sonra o kadar konuÅŸulan bir yapÄ±mda oynama ÅŸansÄ± bulamadÄ±.

Evilikleri sÄ±rasÄ±nda Stamos aralarÄ±nda, dÃ¶nemin gÃ¶zde dizilerinden Friends'in de bulunudÄŸu bazÄ± yapÄ±mlarda konuk oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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O sÄ±rada Stamos ise modellikten sonra oyunculuÄŸa geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Hatta Brian De Palma'nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi X Men filminde bile rol aldÄ±. KocasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± usulca dÃ¼ÅŸerken o kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanÄ±yordu Ã¶zetle.

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ONUN 'ÅžEYTAN' OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNMEKTEN VAZGEÃ‡TÄ°

Aradan yÄ±llar geÃ§tikten sonra John Stamos bu sancÄ±lÄ± boÅŸanmanÄ±n sadece Rebecca Romijn'in suÃ§u olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisinin de bunda rolÃ¼ olduÄŸunu kabul etti sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. O noktadan sonra da eski karÄ±sÄ± hakkÄ±nda "O bir ÅŸeytan" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten vazgeÃ§tiÄŸini anlattÄ±.

MUTLULUÄžU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU

Åžu anda 50 yaÅŸÄ±nda olan Rebecca Romijn ise Stamos'tan boÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra Jerry O'Connell ile evlendi. Ã‡iftin iki 14 yaÅŸÄ±nda ikiz kÄ±zlarÄ± bulunuyor.

Her ne kadar Stamos ile evliliÄŸi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lansa da Romijn bu kez aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu buldu. Ã‡ift evliliklerinde 15'inci yÄ±la geldiler ve mutluluklarÄ± da azalmadÄ±.

Romijn ve O'Connell, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda da verdikleri bir rÃ¶portajda bu mutlu evliliÄŸin sÄ±rrÄ±nÄ± esprili bir ÅŸekilde ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "EÄŸer ergenlik Ã§aÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ±z varsa evliliÄŸin problemi zaten onlar oluyor."

John Stamos, ilk evliliÄŸini Rebecca Romijn ile yaptÄ±. Ondan boÅŸandÄ±ktan yÄ±llar sonra, 2018'de Caitlin McHugh ile evlendi. Ã‡iftin 5 yaÅŸÄ±ndaÂ bir oÄŸlu bulunuyor.

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