Ã‡ocuklar ona hep eski kocasÄ±nÄ± soruyor: SakÄ±n bir daha karÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma

SESSİZ VE DERİNDEN GERİLİM

İşte bu durum yeni kocayı çileden çıkardı. Üstü kapalı da olsa karısının eski kocasına "Karım hakkında konuşmayı sana yasaklıyorum" diye mesaj bile gönderdi.

Bu aşk üçgeninin kahramanlarından biri, bir dönem ülkemizde de Bizim Ev adıyla yayınlanan Full House adlı diziyle tanınan John Stamos...

Olayın diğer tarafları ise Stamos'un eski eşi, bir dönemin ünlü modeli Rebecca Romijn ile onun şu andaki kocası Jerry O'Connell.

Eski ve yeni eş arasında bu kadar gerilime neden olan da Stamos'un hayatını anlattığı biyografi kitabı If You Would Have Told Me: A Memoir adlı kitabı.

Stamos bu kitabında eski karısı Romijn ile boşanma süreci hakkında bazı ayrıntılar verdi. Hatta kitabının tanıtımı için katıldığı programlarda da o zorlu günler hakkında uzun uzun konuştu. Boşanmaları sırasında Rebecca Romijn'i "şeytanın ta kendisi" olarak gördüğünü de gizlemedi.

KOCASI ÇİLEDEN ÇIKTI

İşte bütün bunlar da Romijn'in 2007 yılından bu yana evli olduğu ikiz kızlarının babası Jerry O'Connell'i kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

İnternetteki Radar adlı sitenin iddiasına göre O'Connell, John Stamos'un karısı Rebecca hakkında konuşmaması konusunda uyardı.

Yine bu iddialara göre bunu da kendisinin ortak sunucularından biri olduğu The Talk adlı programda verdiği üstü kapalı mesajlarla yaptı.

Radar'a konuşan bir kaynak "Jerry, karısı Rebecca'nın eski kocasının ondan "şeytan" diye söz etmesi nedeniyle aşırı şekilde öfkelendi" diye konuştu.

Bu arada Fox News'a bir röportaj veren Jerry O'Connell "Karımın eski kocası, yakın zamanda bir biyografi kitabı yayınladı. Orada da karımdan olumsuz şekilde söz etti" diye olup biteni özetledi.

'ÇOCUKLARIM, KARIMA SÜREKLİ ESKİ KOCASINI SORUYOR'

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana bu konu hakkında ne düşündüğüm soruluyor. Aslında buna bir küfür ederek yanıt verebilirim. Ama işin içinde çocuklarım var. İnternetteki her şeyi okuyor bu çocuklar. Yani o ateşi beslemek istemezsiniz."

Jerry O'Connell daha önce de konuk olduğu Andy Cohen'in Sirius XM adlı radyo programında bu konuya değinmişti.

Rebecca Romijn ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki ikiz kızlarının, karısına "Eski kocan sana niye 'şeytan' dedi' diye sorduklarını anlatmıştı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bilirsiniz, bir şeyi yasaklamak ya da saklamak mümkün değil. Onları bütün bunlardan daha fazla uzak tutamayız" diye anlatmıştı durumu.

Şimdi biraz da John Stamos'un eski karısı Rebecca Romijn hakkında hem kitabına yazdıklarını hem de katıldığı programlarda anlattıklarını bir hatırlayalım.

AŞKLA BAŞLAYAN EVLİLİK KAVGAYLA BİTTİ

John Stamos ile Rebecca Romijn'in 1998'de başlayan evlilii 2005 yılında resmen bitti. İşte o boşanma süreci de özellikle Stamos için zorlu geçti. Bu durumu da oyuncu Stamos, anılarını kaleme aldığı If You Would Have Told Me:A Memoir adlı kitabında satırlara döktü. Bununla da yetinmedi kitabı hakkında röportaj yaptığı People dergisine de bu konuda konuştu.

60 yaşındaki John Stamos, boşanma sürecinde Rebecca Romijn hakkında hissettiklerini "Ondan nefret ettim. Ondan ne kadar çok nefret ettiğime inanamıyordum. Ve bu durum benim hayatımı mahvetti" sözleriyle anlattı.

Stamos, o zorlu dönemde eski eşi Rebecca Romijn'in bir şeytan olduğunu düşündüğünü de gizlemedi.

Anlattığına göre bu boşanma sürecinde yaşananlar John Stamos için "paramparça ediciydi." İtiraf ettiğine göre o dönemde yaşananların etkileri de uzun süre üzerinden silinmedi.

John Stamnos, Rebecca Romijn ile boşanma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşananların kendisi açısından küçük düşürücü olduğunu saklamadı.

ESKİ EŞİNİN KARİYERİ YÜKSELİRKEN ONUN İŞLERİ TERS GİTMEYE BAŞLADI

Oyuncu, Rebecca Romijn ile boşandıkları sırada ünlü modelin kariyerinin çok iyi gittiğini hatırlatıp kendi kariyerinin ise bir düşüş sürecine girdiğini belirtti: "Kariyeri harika gittiği ama ben onunla aynı durumda olmadığım için beni terk ettiği kanısı vardı. Bu yüzden onu suçlamıyorum" diye anlattı.

Rebecca Romijn ile John Stamos 1994 yılında tanıştılar. Stamos, şöhreti 1987 yılında rol aldığı Full House adlı yapımla bulmuştu. Fakat yıldızının parladığı o diziden sonra o kadar konuşulan bir yapımda oynama şansı bulamadı.

Evilikleri sırasında Stamos aralarında, dönemin gözde dizilerinden Friends'in de bulunudğu bazı yapımlarda konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

O sırada Stamos ise modellikten sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Hatta Brian De Palma'nın yönettiği X Men filminde bile rol aldı. Kocasının yıldızı usulca düşerken o kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu özetle.

ONUN 'ŞEYTAN' OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇTİ

Aradan yıllar geçtikten sonra John Stamos bu sancılı boşanmanın sadece Rebecca Romijn'in suçu olmadığını kendisinin de bunda rolü olduğunu kabul etti söylediğine göre. O noktadan sonra da eski karısı hakkında "O bir şeytan" diye düşünmekten vazgeçtiğini anlattı.

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU

Şu anda 50 yaşında olan Rebecca Romijn ise Stamos'tan boşandıktan iki yıl sonra Jerry O'Connell ile evlendi. Çiftin iki 14 yaşında ikiz kızları bulunuyor.

Her ne kadar Stamos ile evliliği başarısızlıkla sonuçlansa da Romijn bu kez aradığı mutluluğu buldu. Çift evliliklerinde 15'inci yıla geldiler ve mutlulukları da azalmadı.

Romijn ve O'Connell, geçen mayıs ayında da verdikleri bir röportajda bu mutlu evliliğin sırrını esprili bir şekilde şöyle açıkladı: "Eğer ergenlik çağında çocuklarınız varsa evliliğin problemi zaten onlar oluyor."

John Stamos, ilk evliliğini Rebecca Romijn ile yaptı. Ondan boşandıktan yıllar sonra, 2018'de Caitlin McHugh ile evlendi. Çiftin 5 yaşında bir oğlu bulunuyor.