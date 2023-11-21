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Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

Güncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Angelina Jolie#Pax Thien
Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 17:33

"Sen bana yakın olan insanların hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ya da dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama bir gün gerçek gün ışığına çıkacak. Babalar Günü'n kutlu olsun dünya çapında pislik... "

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Okuyanın ilk anda kanını donduran bu satırlar, bir genç çocuk tarafından babasına yazıldı anlaşıldığı üzere...Ama yine göründüğü gibi hiç de öyle sevgi dolu bir Babalar Günü mesajı değil bu.

Yetişme çağındaki bir çocuğun, babasına olan öfkesini dünyaya haykırdığı satırlar bunlar.

Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

EVLATLIK OĞLUNUN SATIRLARI ŞOKE ETTİ
Yazılıp sosyal medyada paylaşıldıktan üç yıl sonra dünyanın öğrendiği bu mesajın altında, bir zamanların gözde çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Vietnamlı oğlu Pax Thien'in imzası var.

İleri sürülenlere göre Pax Thien'in 2020 yılında, sadece arkadaşlarına açık olan Instagram sayfasında paylaştığı bu mesaj aradan geçen bunca zaman sonra gün yüzüne çıktı.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin üç evlatlık çocuğundan biri olan Pax Thien, bu mesajı tam da annesi ile babasının bir türlü bitmek bilmeyen boşanma sonrası kavgalarının ortasında paylaştı ileri sürülenlere göre.

Angelina Jolie tarafından Vietnam'dan evlat edinilen Pax Thien, daha sonra Pitt tarafından da nüfüsuna geçirilmişti. Vietnamlı genç, hem Jolie'nin hem de Pitt'in soyadını taşımaya başlamıştı bu şekilde.

Fakat görünüşe göre o da ağabeyi Maddox gibi Brad Pitt ile boşanmaları sürecinde annesi Angelina Jolie'nin tarafında yer aldı.

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BABASINA AĞIR SÖZLER SARF ETTİ
Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."

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Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanmalarının en gerilimli döneminde bir özel jet yolculuğusırasında en büyük oğl Maddox ile tartıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta Jolie, Pitt'in o sırada Maddox'a şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Yine iddialara göre Pitt o sırada alkol etkisindeydi. Bundan sonra ise yasal bir soruşturma altına girdi. Ancak "temize "çıktıktan sonra çocuklarına görmesine izin verildi.

Fakat Brad Pitt 2016 yılından bu yana çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi Her ne kadar altı çocuğunu görme izni olduğu hatta bunu yaptığı ileri sürülse de belki de kapalı kapılar ardında onlarla görüştüğü için ünlü oyuncu hiç çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi.

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ÖZEL UÇAKTAKİ KABUS ANLARI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ
Aslında Pax Thien'in satırlarında sözünü ettiği olaylarla ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Ama en çok da ailece yolculuk ettikleri bir özel jette yaşananlar dava konusu da olmuştu. Buna göre ailesiyle birlikte gökyüzünde oldukları sırada Pitt alkol etkisindeyken karısı Jolie'ye şiddet uygulamıştı. Hatta üzerine içki dökmüştü.

Bu arada oğl Maddox'u da tartakladığı ileri sürülen Pitt; FBI tarafından soruşturulmuştu. Hatat Jolie, bu konuda dava açmış sonuç olarak Pitt'in suçunun ört bas edildiğini bile savunmuştu.

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YETİMHANEDEN EVLAT EDİNMİŞTİ
Angelina Jolie, Pax Thine'i 2007 yılında Vietnam'da Ho Chi Minh ketinde blunan bir yetimhaneden evlat edinmişti. O sırada üç yaşında olan Pax Thien, uyuşturucu bağımlısı olan annesi tarafından henüz bir aylıkken terk edilmişti.  

Şu anda 19 yaşında olan Pax Thien,Jolie'nin evlat edindiği en son çocuğu.Genç adamın o dönemdeki adı Sang'dı. Jolie sonradan ona Pax Thien adını verdi. 

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Jolie, ilk olarak 2002'de Kamboçyalı Maddox'u evlat edindi. O sıralar Brad Pitt ile henüz tanışmamıştı.

Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

Daha sonra 2005'te Etiyopyalı Zahara'yı ailesine kattı yıldız. Pitt ile birlikteyken de Pax Thien'i evlat edindi.

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Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

Jolie, Pitt ile ilişkisinden olan ilk biyolojik çocuğu Shiloh'u 2006'da Namibya'da ikizlerini de 2008 yılında Fransa'da dünyaya getirdi.

Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

ZAHARA DA ONUN SOYADINI KULLANMADI
Bu arada Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Etiyopyalı kızı Zahara da geçtiğimiz hafta okuduğu okuldaki bir törende kendini tanıtırken adını "Benim adım Zahara Marley Jolie" olarak söylemişti. Bu durum da Zahara'nın babasının soyadını artık istemediği yorumlarına neden olmuştu.

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Çocukları birer birer ondan yüz çeviriyor: Benim babam dünya çapında bir pislik

ÇOCUKLARI ANGELINA MI ZEHİRLİYOR?
Önce Zahara'nın babasının soyadını kullanmaması sonra da Pax Thien'in bu paylaşımının ortaya çıkması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Bazı kişilere göre çocuklarını babalarına karşı yönlendiren kişi Angelina Jolie'nin ta kendisi. Böyle düşünen bir kullanıcı " Angelina zehirli bir insan. Açıkça çocukları babalarına karşı kışkırttığı görülüyor. Zaten üç kez boşandı bundan sonra onunla evlenecek adamın dikkatli olması gerekiyor" diyerek düşüncesini ifade etti.

Bu görüştekiler, altı çocuğun zihinsel olarak zehirlendiklerini savundu.

Bir başkası da "Haydi dürüst olalım. Brad Pitt oğluyla o kadar da ilgilenmiyor. Zengin insanların çocuk evlat edinmesi moda olduğu için o da bu çocuğa kendi soyadını verdi" diyerek Pitt&in çocuklarıyla hiç ilgisi olmadığını savundu.

Birçok kişi de altı çocuğun da ağızlarında gümüş kaşıkla doğduğunu yani ayrıcalıklı bir hayatları olduğunu ama bunun değerini bilmediklerini ileri sürdü.

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#Brad Pitt#Angelina Jolie#Pax Thien

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