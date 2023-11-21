Ona her baktıklarında kızlarının içi yanıyor... Ben bugün babamı gerçekten özledim... Öyle bir hastalık ki acısı hiç geçmiyor

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Ama genellikle babanızın yaşı ilerleyip de bazı sağlık sorunları ortaya çıktığında bu durum değişir. Hele de belli bir yaşın üzerindeyse artık, gözünüzün önünde onun giderek güçsüzleştiğini görmek çok da kolay bir durum değil. Özellikle de işler artık sizin, babanıza çocuğunuzmuş gibi davranmanız gereken noktaya gelmişse.

Üstelik bu durum herkesin başına gelebilir. Gösteri dünyasının anlı şanlı ünlülerinin bile. Onlar da gün gelir deyim yerindeyse elden ayaktan düşer... İşte son bir yıldır Holllwood'un ünlü ailelerinden biri tam da böyle bir durum yaşıyor.

Artık herkesin bildiği gibi sinemanın bir dönemine damgasını vuran yakışıklı ve yetenekli Bruce Willis'in eski halinden eser yok artık. Önce bilişsel yetenekleri ortadan kaldıran afazi teşhisi konulan Willis'in daha sonra da demansa yakalandığı ortaya çıktı. İşte ondan sonra da hayat sadece Willis için değil yanından hiç ayrılmayan kocaman ailesi için de eskisi gibi olmamaya başladı.

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Sadece iki küçük kızının annesi olan yeni eşi Emma Heming değil eski eşi Demi Moore da onun bu durumundan duygusal olarak da fiziksel olarak da çok etkileniyor.

Artık eskisi gibi konuşamayan Bruce Willis, hayranlarının hafızasında o eski filmlerindeki gibi muzip gülümsemesiyle, hareketli tavırlarıyla kaldı belki. Ama ailesi onun gün geçtikçe nasıl da bambaşka biri olduğunu, sağlığını nasıl usul usul yitirdiğini, hayatının nasıl değiştiğini görüyor.

'BUGÜN BABAMI GERÇEKTEN ÖZLÜYORUM'

İşte Bruce Willis'in bu durumundan çok etkilenenlerden biri de eski eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis.

Kısa bir süre önce sevgilisiyle bir kız bebek sahibi olan 35 yaşındaki Rumer Willis, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı.

O fotoğrafta Bruce Willis henüz gençliğinin ve kariyerinin zirve noktasında olduğu dönemde. Rumer ise henüz bir bebek. Üzerinde beyaz elbisesiyle babasının kucağında görünen Rumer'a Willis de sevgiyle gülümsüyor.

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Rumer Willis bu paylaşımına "Bugün babamı gerçekten özledim" mesajını yazdı. Bu özlem ise belli ki biraz fiziksel uzaklıktan kaynaklansa da biraz da babasının eski günlerine duyduğu özlem.

Rumer Willis'in bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri Rumer'a babasının henüz hayatta olduğunu hatırlatıp "Umuyorum ki bir gün gerçekten özlemek zorunda kalmazsın" diye yazdı.

Bir başka takipçisi de "Sana sarılıyorum. Hala burada olan birini özlemek zor. Demans zalim bir canavar" diyerek görüşünü belirtti.

Willis'in bir takipçisi de "O hala burada... Ona müzik çal, onunla konuş, elini tut. O gitmedi. Seni duyabilir" diye yazarak babasıyla iletişimini kesmemesi gerektiğini ifade etti.

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'BENİM BABAM DA DEMANS HASTASI'

Kendi babası da demanstan etkilenen bir takipçisi de bu hastalığın yaratığı acının çok erken geldiğini ve uzun süre insanı bırakmadığını belirtti. İnsanın sevdiğini daha ölmeden kaybetmiş gibi hissettiğini yazdı bu takipçisi.

Kendi babasında da demans olduğunu belirten bu takipçi, onun sesini duymadan ve sizin söylediklerinizi anlayıp anlamadığından emin olmadan yaşamanın çok zor olduğunu yazdı. "Benim babam senin babanın büyük bir hayranıydı. Moonlighthing (Mavi Ay) dizisini yeniden izliyorum. Çünkü ben o diziyi eskiden babamla izlerdim" diye sürdürdü satırlarını.

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Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen küÇük kızı Tallulah Willis de geçtiğimiz haziran ayında babasının gözlerinin önünde çöktüğünü ve kendisinin bunu farkedemediğini anlatmıştı.

29 yaşındaki Tallulah Willis, bu konuda samimi açıklamalar yaptı. Tallulah, Vogue dergisi için kaleme aldığı makalede uzun zamandır babasının sağlığıyla ilgili ters giden bir şeyler olduğunu fark ettiğini ama bunu yanlış yorumladığını belirtti.

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Tallulah Willis, makalesinde anlattığına göre babasının sağlığının bozulmaya başladığını uzun süre önce fark etti. Ama bu durumun Bruce Willis'in, kendisine karşı ilgisinin azaldığı şeklinde yorumladı.

Sadece kendisi değil tüm ailesi Willis'in zihinsel gerilemesini anlamış hastalık teşhisi konulmadan uzun zaman önce. Ama bunu bir tür "Hollywood sağırlığı" yani bir tür kapris sanmışlar.

Hatta babasının bu durumu giderek ilerleyince de Tallulah Willis, kaleme aldığı makaleye göre bunu "kişisel" algıladı. Tallulah'nın bu konudaki satırları şöyle: İlerleyen zamanda bu tepkisizlik daha da genişledi. Ben de bunu bana yönelik kişisel bir tavır olarak algıladım. Babam ikinci karısı, benim üvey annem Emma Heming Willis'ten iki tane kız çocuğu sahibi olmuştu. Ben de bu yüzden bana olan ilgisini kaybettiğini düşündüm."

Tallulah Willis'in ifade ettiğine göre o dönemde "ergen beyni" ona bazı hatalı matematiksel hesaplarla işkence etti. Annesinin kendisini yeterince güzel bulmadığını, babasına yeterince ilginç görünmediğini kurguladı kafasında.

Zaten anlattığına göre Tallulah'nın o sırada başka bazı kişisel sorunları vardı. Anoreksiya ile mücadele ediyordu. Kendi beden algısıyla ilgili sorunları çözmeye çalışıyordu. Tallulah'nın makalesinde yazdığına göre kendisi bütün bunlarla uğraşırken sonradan fark ettiği gibi babası Bruce Willis de kendi sağlığı için sessizce mücadele ediyordu.

BABASIYLA İLGİLİ GERÇEĞİ GİTTİĞİ DÜĞÜNDE FARK ETTİ VE YIKILDI

Talluhah, sonunda 2021 yılının yaz aylarında bir düğüne gittiğinde babasıyla ilgili gerçek konusunda çok acılı bir uyanış yaşadı anlattığına göre.

O düğünde, gelinin babası gelenek olduğu üzere bir konuşma yapıyordu. Tallulah da o konuşmayı dinlerken babası Bruce Willis'in kendi düğününde asla böyle bir konuşma yapamayacağı gerçeğini fark etti ve gözyaşlarına boğuldu.

Tallulah Willis makalesinde o anları şöyle anlattı: "Birden, düğünümde babamın benim hakkımda konuştuğu o anı asla yaşayamayacağımı fark ettim. Bu yıkıcıydı. Yemek masasından kalkıp dışarı çıktım ve çalılıkların arasında ağladım."

'ANILAR BİRİKTİRİYORUM': Tallulah şimdi sürekli babasını ziyaret edip güzel anılar biriktirmeye çalıştığını yazdı makalesinde. Her ziyaretinde tonlarca fotoğraf çektiğini, babasından gelen her sesli mesajı kaydettiğini ekledi.