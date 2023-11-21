Zevk olsun diye erotik pozlarını satıyor... Anneme söyledim... 'Zamana uyman iyi olmuş' dedi

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Üstelik bunu parasız kaldığı için de yapmıyordu söylediğine göre. Kendi yaşıtı olan kadınların da güzel görünebileceğini kanıtlamaktı amacı.

Yıllar boyunca tanıtım yüzü olduğu firmaların reklam çekimleri için kamera arısına geçen bu ünlü model söylediğine göre hep başkalarının istediği gibi giyindi, onların istediği gibi poz verdi.

Bu attığı son adımla artık bütün her şeyi de kendi kontrolü altına aldığını belirtti.

Şimdi de yine duyanları şaşırtan başka bir açıklama yaptı. Bu ünlü model. 91 yaşındaki annesinin de bu yaptığını onayladığını söyledi.

'YAPTIĞIMI ANNEM DE ONAYLADI'

Konuyu başından beri takip edenler bir dönemin ünlü modellerinden Carol Alt'tan söz ettiğimizi çoktan anladı bile.

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1980'li yıllarda kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esen Alt, bugün 62 yaşında. Aktif olarak kariyerini sürdürmese de bir TV programı için kamera karşısına geçiyor.

Carol Alt geçen hafta da sadece parayla üye olanların girebildiğibir internet sitesinde erotik fotoğraflarını paylaştığını söylemişti. Bu adımıyla herkesi şaşırtan Alt bir kez daha dudak uçuklatan başka bir açıklama yaptı.

Şu anda 91 yaşında olan annesine de bu attığı adımdan söz ettiğini ve kendisi de eski bir model olan annesinin de bunu onayladığını belirtti.

Carol Alt annesi hakkında "Kariyerin boyunca her konuda benim en büyük destekçim olmuştu" diye konuştu.

Alt ne yaptığını anlattığında annesinin ona "Zamana ayak uydurmalısın" dediğini sözlerine ekledi.

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'44 YIL ÇALIŞTIM... HİÇ KENDİ FOTOĞRAFLARIMA SAHİP OLMADIM'

1980'lerin aranan yüzlerinden Carol Alt. Bugün 62 yaşında olan Amerikalı model, erotik fotoğraflarını yetişkinlere yönelik yayın yapan bir internet sitesinin kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Aslına bakılırsa bugüne kadar başka birçok ünlü de bu siteyi kendine gelir kapısı olarak gördü. Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, oyuncu Denise Richards ile Charlie Sheen'in kızı Sammy Sheen bunlardan bazıları. Ama bütün bu saydığımız isimler daha 30 yaşına bile gelmemiş gençler.

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Bir zamanlar moda dünyasında fırtına gibi esen emekli süper model Carol Alt'ın ise söylediğine göre bu türden paylaşımlar yapmasının kendine özel bir nedeni var.

Bunu da Page Six'e yaptığı açıklamada şöyle anlattı Carol Alt: "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım."

Kariyeri boyunca birçok önde gelen moda markasının tanıtım yüzü olan, ünlü dergilere kapak pozları veren Carol Alt bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: " Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu."

'NASIL GÖRÜNECEĞİME BAŞKASI DEĞİL BEN KARAR VERİYORUM'

Alt "kendi imajını kendisi belirlemek için" seçtiği bu yöntem için profesyonel bir çalışma içinde. Sitede yayınladığı fotoğraflarını profesyonel bir fotoğrafçı çekiyor. Ayrıca hangilerini site üyelerine sunacağına da kendisi karar veriyor.

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Bu konuda " Bir fotoğrafı seçebilirim ya da seçmeyebilirim. Onları, istersem paylaşırım istersem paylaşmam. Hepsi benim" diye konuştu eski süper model.

Ayrıca vereceği pozları da kendisinin belirlediğini sözlerine ekledi. Anlattığına göre nasıl görüneceğine bir başkası değil tamamen kendisi karar veriyor.

'HANGİ MODEL ÇIPLAK POZ VERMEDİ Kİ!'

Aslında Carol Alt'ın fotoğraflarını paylaştığı bu site genellikle yetişkin sitesi olarak biliniyor. Ama Alt'a göre kendi pozları özenle çekiliyor ve basit görünmüyor.

Bu konudaki fikrini de " Bazı çıplak fotoğraflar vardır ki zevkli bir şekilde çekilmiştir. Bunlarla cinselliği sömürenler arasında fark var. Zaten kariyeri boyunca hiç çıplak poz vermemiş bir model hatırlamıyorum" sözleriyle açıkladı.

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KAZANDIĞI PARAYI KADINLAR İÇİN HARCAYACAK

Carol Alt, bu platformu kamera karşısına geçtiği Paper Empire adlı TV şovundaki rol arkadaşı Denise Richards'tan duyduğunu sözlerine ekledi.

Kendini bir girişimci olarak tanımlayan Carol Alt, attığı bu adımın kendisi gibi 60'lı yaşlarındaki bir kadın için güçlendirici olduğunu belirtti.

Eski süper model "İnsanların benim bugün nasıl göründüğümü bilmesini istiyorum. Yaş, beni tanımlamıyor. Kadınlar her yaşta güzeldir. İnsanların güçlü hissetmesini istiyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

Carol Alt, fotoğraflarını paylaştığı internet sitesinden elde ettiği gelirin hepsini kendisi için kullanmıyor. Kazandığı paranın bir bölümünü kadınların ruh sağlığı için faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarına bağışlayacak.

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1980'LERE DAMGASINI VURDU

Genç nesiller için Carol Alt'ın kim olduğuna şöyle bir bakarsak... New York doğumlu olan Alt, hem hava yolu şirketi çalışanı hem model bir anne ile itfaiye görevlisi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

18 yaşındayken de model olmaya karar verdi. Amacı bu işi yazın yapmak ve böylece eğitimi için gereken para konusunda ailesine yardımcı olmaktı.

1979 yılında böyle geçici bir iş olarak gördüğü modellik ilerleyen yıllarda Alt'ın kariyeri oldu. Birçok ünlü dergiye kapak pozu vererek başladığı mesleğini sonra da hem ünlü markaların tanıtım yüzü olarak hem de podyumda sürdürdü.

1980'lerin en ünlü modellerinden birine dönüşen Carol Alt, 1986 yılından itibaren oyunculuğa da adım attı.

1983 yılında New York Rangers takımında oynayan Ron Greschner ile evlendi 1996'da boşandı. Daha sonra da Alexei Yashin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.