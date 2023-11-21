Ünlü ailenin skandal gelini ekranda 'dert ablası' oldu.... Güzel iç çamaşırları giyin ve saçınıza fön çekin

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Geçmişte bir üyesi oldukları ailenin ününden payına düşenle kendine yeni kariyerler inşa edenler bile var. İşte bunlardan biri ailenin skandal üyesi Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson.

Kraliçe'nin yaşarken canını en çok yakan, adı skandallara karışan ortanca oğlu Andrew ile 1986 ve 1996 arasında evli kalan 64 yaşındaki Ferguson, bir süre önce meme kanseri tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Ama görünüşe göre sağlığına kavuştu ve şimdi de ekran yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Evliliği bitmesine rağmen bu sayede elde ettiği York Düşesi unvanını koruyan Sarah Ferguson, hayatında yeni bir sayfa açtı.

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EKRANDA DERT ABLASI OLDU

Bugüne kadar yazdığı kitaplarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Ferguson, ITV kanalında yayınlanan sabah programında "dert ablası" olarak yer aldı. Bu konudaki ilk deneyimini de dün gerçekleştirdi.

Sarah Ferguson, programa telefonla bağlanan iki izleyiciye aşk ve ilişkiler hakkında bazı ipuçları verdi.

York Düşesi, kendisine ayrılan bölümde çiftlere mutluluklarını artırmaları için bazı "yatak odası sırları" verdi.

Ferguson izleyicilere "çekmecenizde güzel bir iç çamaşırı bölümü olsun. Saçınızı şekle sokun ve ona bir ziyafet niteliğinde sürprizler yapın" diye konuştu. Sarah Ferguson bütün bunların da ilişkiye yeni bir renk getireceğini sözlerine ekledi.

Programın sürekli sunucuları Alison Hammond ile Dermot O’Leary'ye katılan Sarah Ferguson, kendisinin tutkunu olduğu konular hakkında seyirciyle paylaşım yapmak için harika bir ekiple birlikte çalıştığını söyledi.

SEKSİ İÇ ÇAMAŞIRLARI ALIN SAÇINIZA FÖN ÇEKTİRİN

Ferguson'a ilk soruyu Suzanne adlı bir kadın seyirci yöneltti. Küçük çocukları olduğu için eşiyle ilişkilerindeki dengeyi bir türlü oturtamadıklarını söyleyen seyirci, kocasının kendisini bir kenara atılmış gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

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Onu dinledikten sonra da Düşes şunları söyleri. "Size ilk sorum, çocuklara göz kulak olacak yakın bir kapı komuşusu ya da kayınvalide ya da anneniz var mı? dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolabınızın çekmecesinde çeciki bir iç çamaşırı bölümü olsun. Saçınızı yapın. Bilirsiniz işte fön çekin ve sonra kocanızı alıp dışarı çıkın. Onu biraz şımartın. Kocanıza "Bu gece merak etme tatlım. Bir yerlere gideceğiz ve her şey ayarlandı deyin. Bu tür sürprizler ilişkinize yine heyecanı getirecektir" diye konuştu.

ONA DA AYNI ÖĞÜDÜ VERDİ

Başka bir seyirci de 12 yıllık ilişkilerinin artık beraber bir şeyler yapmadıkları için bir duraklama dönemine girdiğini anlattı. Eskiden sevgilisiyle tırmanışa gittiklerini ama artık bunu yapmadıklarını anlattı.

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Ferguson bu seyirciye de hemen bir soru yöneltti: "En sevdiğiniz yer neresi? Ona diyebilirsiniz ki "Sevgilim tırmanış yapmayı en sevdiğin yer için bir rezervasyon yaptım. Sen istediğin gibi tırmanışını yaptıktan sonra birlikte güzel bir hafta sonu geçireceğiz" diye konuştu. Ferguson, bu izleyiciye de çekici iç çamaşırları edinmesini salık verdi.

Neden böyle bir "dert ablası" rolü üstlendiği sorusuna da Ferguson "Sanırım artık büyükanne konumundayım. Burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" diye yanıt verdi.

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İngiliz kraliyet ailesinde bir dizi skandalın kahramanı olan Ferguson, yazdığı kitaplarla tanınıyor. York Düşesi, sosyal medya sayfasında çocuklara yönelik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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SKANDALLAR DÜŞESİ





Bu arada son zamanlarda durulup oturmuş olsa da Sarah Ferguson ya da herkesin bildiği adıyla Fergie, uzun süre İngiliz kraliyet ailesinin başını çok ağrıttı. Çünkü skandalları bitmek bilmedi.

2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in maddi yardımıyla Sarah Selects adını verdiği vakfı kurdu. Fakat elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıktı. O dönemde Sarah'nın İngiliz basınındaki adı artık "Bedavacı Sarah" idi.

Fergie'nin adı bir dizi skandala daha karıştı. Alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

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Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie.

O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu.

Ama bütün bunların ötesinde Sarah'nın kahramanı olduğu öyle bir skandal var ki ailede kimse bu konuda onun eline su dökemedi. Aileden çok uzun süre dışlanmasına neden oldu.

Peki Ferguson'ın neden aile tarafından böylesine dışlandığını bilmek ister misiniz? İşte bunun nedeni Sarah'nın 1992 yılında baş kahramanı olduğu, fotoğrafları dünya basınında kelimenin tam anlamıyla 'çarşaf çarşaf' yayınlanan o fotoğraflar.

Sarah Ferguson, tüm dünyanın bir peri masalını izler gibi izlediği Diana Spencer ve Prens Charles düğününden beş yıl sonra İngiliz kraliyet ailesine gelin gitti.

1986'da Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendi. Eugenie ve Beatrice adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak evlilik iyi gitmedi ve çift, 1992 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Resmi olarak boşanmaları ise 1996'da tamamlandı.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR DÜNYA BASININDA YAYINLANDI

Fakat bu resmi boşanmaya kadar geçen zamanda Sarah Ferguson, bugün bile kendisiyle özdeşleşen o büyük skandalın kahramanı oldu.



Sarah, Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'ye gitti. O tatil sırasında Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi.

İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Onları adım adım takip eden paparazziler elbette o anları kaçırmadı. Her ne kadar boşanmak üzere olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu görüntüleri dünya basınının manşetlerinde yer aldı.

İşin daha da tuhafı şu ki, o fotoğraflar yayınlandığı sırada Sarah, tüm aileyle birlikte Balmoral Şatosu'nda bulunuyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth bu fotoğrafları görünce öfkeden küplere bindi. Sarah aynı gün Londra'ya döndü. Her ne kadar başka bazı gelişmeler olsa da Sarah Ferguson ağırlıklı olarak bu skandal yüzünden aileden dışlandı. Bu skandal patlar verdiğinde takvimler 1992 yılını gösteriyordu.

O görüntülerin manşetlere çıktığı gün, Fergie, kraliyet ailesiyle birlikte Balmoral Şatosu'ndaydı. Kraliçe, fotoğraflar yüzünden çok öfkelendi ve Sarah Ferguson aynı gün Londra'ya döndü. Zaten Andrew ile evlilikleri de 1996 yılında resmen sona erdi.

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BOŞANDIKTAN SONRA UNVANI GERİ ALINMADI

Prens Andrew ile olan evliliği bitse de York Düşesi unvanı elinden alınmayan Sarah Ferguson ya da tam adıyla Sarah Margaret Ferguson, 1959 yılında Londra'da dünyaya geldi.

Binbaşı Ronald Ivor Ferguson ve Susan Mary Wright'ın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası silahlı kuvvetlerde kariyer yaptı ve Prens Charles'ın polo-takımının menajeri olarak çalıştı.

Babası tarafından düşesin soyu Richmond Dükü I. Charles Lennox ve Monmouth Dükü I. James Scott kolundan İngiltere kralı II. Karl'a dayanıyor.

İmtiyazlı bir çocukluk geçiren Sarah, kız kardeşi ile beraber bir yatılı okulda okudu. Mezun olduktan sonra bir sekreterlik okuluna devam eden Ferguson, bir halkla ilişkiler firmasında, sonra bir galeride ve nihayet Londra'da bir yayınevinde çalıştı.

1985 yılında kraliyet ailesi tarafından Windsor Sarayı'nda bir partiye davet edildi. Prens Andrew ile ilişkisi de orada başladı. Fakat daha çocukken, babasının polo tutkusu dolayısıyla kraliyet ailesiyle teması olmuştu.