Ailesi giderek yükselen çılgınlığa böyle yanıt verdi: Madem bu kadar çok seviyorsunuz, gelin konuşun!

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Bir zamanlar Prenses Diana'nın gördüğü ilgiyi, ya da Harry ve William ile tokalaştıkları için çığlıklar atarak ağlayan genç kızları hatırlayın.

İşte şimdi de İspanya'da böyle bir durum yaşanıyor.

Geçtiğimiz ayın son günü 18 yaşına giren ve onuruna büyük kutlamalar düzenlenen Prenses Leonor, sadece ülkesinde değil tüm dünyada kelimenin tam anlamıyla bir pop yıldızı gibi oldu.

Yeni yaşı için Madrid sokaklarına, fotoğraflarını taşıyan bayraklar asılan Leonor, gittiği her yerde de büyük ilgi görüyor. Hatta biz buna "ilgi" demeyelim de bir tür "çılgınlık" diyelim.

Ülkenin gelecekteki kraliçesini bağrına basan milyonlarca kişi onunla iletişim kurmanın yollarını arıyor. Gittiği her yerde elini sıkmak, onunla iki kelime konuşmak için büyük çaba harcıyor.

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İspanyol kraliyet ailesi de Leonor'un gördüğü bu ilgiden öylesine memnun ki hayranlarına sanki "Madem bu kadar seviyorsunuz, gelin konuşun" diye yorumlanan bir adım attı.

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RESMİ SİTEDE ONUN İÇİN AYRI BİR BÖLÜM OLUŞTURULDU

Elbette bu, Leonor'un sürekli halkın arasına karışıp onlarla sohbet edeceği anlamına gelmiyor. Ama Leonor'un insanlarla iletişimde kalması için modern çağa uygun bir yöntem bulundu.

İspanya'da yayınlanan Umita Hora adlı gazetenin haberine göre İspanyol kraliyet ailesi kendisine ait resmi sitede Prenses Leonor'un hayranlarıyla iletişimde kalması için ayrı bir bölüm oluşturdu. Böylece isteyen Leonor'a doğrudan mesaj gönderebilecek.

Sonuç olarak, profili giderek yükselen ve ülkesinin gelecekteki yüzü olarak nitelendirilen Leonor'un artık kendine ait bir sanal alanı olacak. Ama yine gazetenin belirttiğine göre buraya mesaj yazanların kişisel yanıtlar alması da beklenmemeli.

İspanyol kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde Leonor'a ayrılan özel bölümde hem 18 yaşına giren Prenses'in hem de kardeşi Sofia'nın fotoğrafları da güncellenecek.





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'AMA KİŞİSEL YANIT BEKLEMEYİN'

Resmi sitede de bu durum vurgulanıyor. Giriş notunda "Bu form aracılığıyla Asturias Prensesi'ne selamlarınızı gönderebilirsiniz. Bu kanal üzerinden gelen mesajların yoğunluğu nedeniyle kişiselleştirilmiş yanıtlar gönderilmeyeceğini de lütfen unutmayın" denildi.

İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor'un 18'inci yaşı geçen ay Madrid'deki parlamentoda özel bir törenle kutlandı. Genç kızın, günün birinde ülkenin tahtına oturacağını simgeleyen tarihi kolye de babası tarafından boynuna takıldı.

Prenses Leonor şu sıralar yoğun bir süreçten geçiyor. Önce Galler'de bulunan UWC Atlantik Kolej'de eğitim gören Leonor, sonra da askeri eğitim görmek için tıpkı babası gibi akademide eğitime başladı.

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Kraliyet biyografi yazarı Carmen Ramirez de Ganuza'ya göre ailesinin resmi sitesinde ayrılan bu bölüm genç Prenses'in kendi nesliyle bağlantı kurabilmesi için ayrı bir önem taşıyor.

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Prenses Leonor'un doğum günü sanki taç giyme töreni gibi gösterişli olmuştu.