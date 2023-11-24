Bir zamanlar sahnede ateÅŸ parÃ§asÄ± gibiydi...Elden ayaktan dÃ¼ÅŸtÃ¼: Onu pamuklara sarÄ±p sarmalÄ±yorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok seviyorum

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SAHNEDE ATEÅž GÄ°BÄ° UÃ‡UÅžTUÄžU GÃœNLER GERÄ°DE KALDI

Bu sÃ¶zler, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane isimlerinden birinin tam 41 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ±na ait. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re son beÅŸ yÄ±ldÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozulan Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen, artÄ±k kendi hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecek durumda deÄŸil.

SÃ¼rekli yardÄ±ma muhtaÃ§ hale geldi. Bir baÅŸka deliÅŸle bir zamanlar sahnede tÄ±pkÄ± bir "ateÅŸ parÃ§asÄ±" gibi uÃ§uÅŸtuÄŸu zamanlar artÄ±k Ã§ok gerilerde kaldÄ±.

ARTIK KOCASINA O BAKIYOR

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulan kocasÄ±na Ã¶zverili bir ÅŸekilde destek olan bu vefakar eÅŸ, son dÃ¶nemde aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Sharon Osbourne.

Son birkaÃ§ aydÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± pahasÄ±na verdiÄŸi ve bir daha toparlayamadÄ±ÄŸÄ± abartÄ±lÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸulan Sharon Osbourne, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen kocasÄ± Ozzy Osbuorne'a artÄ±k kendisinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Osbourne "Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r kocam Ã§ok hasta. Ä°liÅŸkimiz hep deÄŸiÅŸiyor, biz deÄŸiÅŸiyoruz" dedi.

Sonra da artÄ±k kendisinin kocasÄ±na bakmasÄ± gereken bir aÅŸamaya geldiklerini sÃ¶zlerine ekledi. Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduÄŸum iÃ§in deÄŸil, istediÄŸim ve onu sevdiÄŸim iÃ§in yapÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

ARTIK DOKTORLARIN YAPABÄ°LECEÄžÄ° BÄ°R ÅžEY YOK

"Ozzy son beÅŸ yÄ±lda yedi tane ameliyat geÃ§irdi. Daha fazla yapabilecekleri bir ÅŸey yok. Åžimdi artÄ±k mesele onun iyileÅŸmesiyle ilgili" diyerek Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenin son durumunu anlattÄ±.

KocasÄ±nÄ± bir Ã‡in vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaÃ§lar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen eÄŸer bir daha dÃ¼ÅŸerse ciddi miktarda kan kaybedebileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±. "TÄ±pkÄ± bir Ã‡in vazosu gibi... Onu pamuklara sarÄ±p korumak gerekiyor" sÃ¶zleriyle durumu tanÄ±mladÄ±.

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'ONU BU DURUMDA GÃ–RMEK Ã‡OK ZOR'

Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fÄ±rtÄ±nalar estiren kocasÄ± Ozzy'nin bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmenin Ã§ok zor olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin artÄ±k yalnÄ±z baÅŸÄ±na yÃ¼rÃ¼yemediÄŸini baston ya da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

"KocamÄ±n kendi kendine yetemediÄŸini, yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu gÃ¶rmek benim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ã–yle enerjikti ve Ã¶ylesine yaÅŸama sevinci doluydu ki! Ama insan uyum saÄŸlamayÄ± Ã¶ÄŸreniyor" diye Ozzy Osbourne'un durumunu ifade etti.

Sharon Osbourne, Ã§ok uzun bir evliliÄŸin ardÄ±ndan elden ayaktan dÃ¼ÅŸen kocasÄ±nÄ± asla bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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'ASLA BIRAKMAYACAÄžIM... ONA Ã‡OK ÅžEY BORÃ‡LUYUM'

Osbourne, 74 yaÅŸÄ±ndaki Ozzy Osbourne hakkÄ±nda "Ben her zaman kocamÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m. Ona tapÄ±yorum. Ona Ã§ok ÅŸey borÃ§luyum. Bana hayatÄ±mdaki en gÃ¼zel ÅŸeyleri, Ã§ocuklarÄ±mÄ± verdi" diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

Ozzy Osbuorne 2003 yÄ±lÄ±nda Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±. Ama bunu 2020 yÄ±lÄ±na kadar kamuoyuna aÃ§Ä±klamadÄ±. Osbourne bu hastalÄ±kla birlikte yaÅŸamayÄ± "kurÅŸun Ã§izmelerle dolaÅŸmaya" benzetti.

Ozzy Osbourne 2019 yÄ±lÄ±nda evinde tuvalete giderken dÃ¼ÅŸtÃ¼, boynunda ve sÄ±rtÄ±nda hasar oluÅŸtu. Bu durum 16 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ATV kazasÄ±nda sakatlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeyi etkilediÄŸi iÃ§in birkaÃ§ kez operasyon geÃ§irmek zorunda kaldÄ±.

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Osbourne, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda artÄ±ka ameliyat olmak istemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ bunun hem kendisinin hem ailesinin hayatÄ±nÄ± cehenneme Ã§evirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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1982 YILINDAN BU YANA EVLÄ°LER

Osbourne Ã§ifti 1982 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda "karanlÄ±klar prensi" olarak anÄ±lan Ozzy Osbourne ile evli.

Ã‡iftin 40 yaÅŸÄ±nda Aimee, 38 yaÅŸÄ±nda Kelly ve 37 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. Osbourne Ã§ifti bu Ã§ocuklarÄ±ndan Kelly kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilk kez anne oldu. OÄŸullarÄ± Jack'in ise dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var.

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