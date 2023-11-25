Eski kocasının adını bile unuttu... Sanki bu evlilik hiç yaşanmamış gibi

Haberin Devamı

ÖNCE BEBEĞİ ŞİMDİ DE ESKİ EVLİLİĞİ

Daha geçen hafta ileri yaşta anne olduğu için kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle gündemin ilk sırasına yükselmişti.

55 yaşındayken beşinci bebeğini dünyaya getirmesine, başta kendi yetişkin oğulları olmak üzere herkesin "Çok yaşlısın" diyerek tepki gösterdiğini belirtip bu konudaki çifte standarda dikkat çekmişti.

Şimdi de yıllar önce yaptığı en ünlü evliliği hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Belli ki geçmişte yaşamayı sevmeyen hatta "geçmiş geride kaldı" deyip önüne bakan bu ünlü kendisi gibi çok tanınmış biri olan eski kocasının kimi zaman adını bile hatırlamadığını söyledi.

Haberin Devamı

STALLONE İLE KISACIK BİR EVLİLİK YAPTI

Konuyu takip edenler Sylvester Stallone'nin eski eşi Danimarkalı model ve oyuncu Brigitte Nielsen'den söz ettiğimizi anladı çoktan.

Şu anda 60 yaşında olan Brigitte Nielsen, geçen hafta 55 yaşında beşinci bebeğini dünyaya getirmesine yönelik tepkilere verdiği karşılıkla gündeme gelmişti.

Robert De Niro'nun 79, Al Pacino'nun da 83 yaşında baba olduğunu hatırlatan Nielsen "Erkekler olunca sorun yok ama kadınların genç yaşta bebek sahibi olması eleştiriliyor. Kendi oğullarım bile hamile kalmak için yaşlı olduğumu söylemişti" diye konuşmuştu.

Şimdi de eski eşi Sylvester Stallone ile yaptığı evliliği hakkında söylediği çarpıcı sözleriyle konuşuluyor Nielsen.

2006'dan bu yana kendisinden 15 yaş genç olan Mattia Dessi ile evli olan Brigitte Nielsen, People dergisine bu konuda çok tartışılacak sözler sarf etti.

Gözden Kaçmasın Adamlar 79 yaşında baba oluyor... Ben 55 yaşında hamile kalınca herkes bana parmak salladı Haberi görüntüle





'SANKİ ÖYLE BİR ŞEY HİÇ OLMAMIŞ GİBİ'

Nielsen, 1985 ile 1987 arasında yaşadığı kısacık bir evlilik yaşadığı Sylvester Stallone hakkında "Onu hiç düşünmüyorum. Bazen sanki hiç öyle bir şey olmamış gibi hissediyorum" diye konuştu.

Brigitte Nielsen, eski eşini küçümsemek için böyle söylemediğini ama aradan geçip giden yıllar içinde bir sürü şey olduğunu bu yüzden de Stallone ile evliliğinin sanki bir ömür önce gibi geldiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Hayatın, boşanmanın ardından da devam ettiğini anlatan Nielsen "Başka şeylerle o kadar meşgul oluyorsun ki bazen 'Bir dakika o adamın adı neydi?' diye sorduğun bile oluyor" diye konuştu. Bu arada eski eşi Sylvester Stallone ile yıllardır hiç görüşmediğini de ifade etti.

Brigitte Nielsen ile 77 yaşındaki Sylvester Stallone sadece 19 ay evli kaldılar. Nielsen'in daha önce başka bir röportajda söylediğine göre o dönemde kendisi hakkında bazı olumsuz yargılar da vardı.

'HERKES PARA İÇİN ONUNLA OLDUĞUMU SANDI... OYSA O BANA YALVARDI'

Bunları da şöyle anlattı o röportajda Nielsen "Sylvester ile birlikteyken hakkımdaki en büyük yanılgı, insanların onunla para için evlendiğimi düşünmesiydi."

Haberin Devamı

Hemen ardından da şu çarpıcı sözleri sarf etti: "Oysa evlenmemiz için bana yalvardığını kimse anlamadı. O bana evlenmek için yalvardı."

O sırada Nielsen ile Sylvester Stallone arasında belirgin bir yaş farkı vardı. Nielsen, ünlü aktörden 17 yaş daha gençti. "Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum" diye anlatmayı sürdürdü Nielsen "Evlenmek için çok erken olduğunu düşünüyordum. Bu doğru değildi. Ama aynı zamanda herkes 'Rocky ile kim evlenmek istemez ki!' diyordu."

Brigitte Nielsen şimdi geriye dönüp baktığında neler düşündüğünü ise şu sözlerle ifade etti: "Eğer zamanda geriye gidebilseydim onunla evlenmezdim. O da benimle evlenmezdi. Burada oturup da bir melekmiş gibi davranmak istemiyorum. Ama bu evlilik gerçekten benim için değildi ve gerçekten çirkin bir hale büründü. Tıpkı bazı boşanmalarda olduğu gibi."

Haberin Devamı

KARA LİSTEYE ALINMIŞ

Nielsen, Sylvester Stallonee'den boşandıktan sonra bütün kapıların yüzüne kapandığını söyledi. "Ben Sylvester'ı terk ettikten sonra kimse benimle konuşmak, bana dokunmak istemedi. Kara listeye alındım" diye konuştu.

Bu arada Stallone, o dönemde boşanma davasını kendisinin açtığını ileri sürmüştü. Nielsen ise Stallone'yi kendisinin terk ettiğini savunmuştu.

15 YAŞ GENÇ KOCASIYLA ÇOK MUTLU

Brigitte Nielsen, şu anda evli olduğu 45 yaşındaki Mattia Dessi ile gayet mutlu olduğunu saklamıyor. Birlikte şu anda 5 yaşında olan kızları Frida'yı büyüten Nielsen "Ben Frida'yı gerçekten çok uzun süre bekledim" dedi. Bu arada yıllar boyunca tüp bebek tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Nielsen'in şu sıradaki en büyük özlemli ise oyunculuk. "Oyunculuğu gerçekten özledim. Hala bazı aksiyon filmleri için teklifler alıyorum, senaryolar geliyor. Ama ben komedi yapmak isterim" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Rol arkadaşı gerçeği daha fazla saklamadı: Ben onu hep kıskandım Haberi görüntüle

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 39, EN KÜÇÜĞÜ 5 YAŞINDA

Brigitte Nielsen'in ilk evliliğini yaptığı Kasper Winding'den dünyaya gelen 39 yaşında Julian adında bir oğlu var.

Mark Gastineau'dan 33 yaşında Killian adında bir oğlu daha buunuyor. Brigitte Nielsen'in eski eşi Raoul Meyer ile evliliğinden 30 yaşında Aaron, 28 yaşında Raoul Jr adında iki tane oğlu daha bulunuyor.

Şu anda evli olduğu Mattia Dessi ile de beş yaşında Frida adlı bir kız çocuk sahibi oldu.