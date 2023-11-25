Lüks evinde acınası bir yaşam sürmüştü... Benimle evcilik oynar gibiydi... Ölünce hiç üzülmedim

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O LÜKS HAYATTAN KOŞARAK KAÇTI

Aslında onun öyküsü filmlere ya da romanlara konu olacak kadar karışık. Ama biz kısaca toparlayalım.

Sonradan nişanlandığı dedesi yaşındaki sevgilisiyle yaşadığı o gösterişli hayattan kelimenin tam anlamıyla koşarak kaçtı. Sonra kendine yeni bir hayat kurdu.

Ama anlattığına göre birçok genç kızın kapısından girmek için can attığı o gösterişli malikanede sürdürdüğü yaşam hiç de göründüğü gibi değildi.

Aradan geçen bunca zamanın ardından kendisinde bir travma yaratan o yaşanmışlıklar hakkında eskisine göre daha rahat bir şekilde konuşuyor.

EN ÜNLÜ YAŞLI ÇAPKININ NİŞANLISIYDI

Sözlerinin satır aralarına bakılırsa da o gösterişli malikanede sürdürdüğü yaşam onu pişman etmiş. Bir daha öyle bir hayata dönmeyi aklından bile geçirmiyor.

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Böyle anlattığımız bu kişi, bir zamanlar magazin basınının manşetlerinden düşmeyen biri: Holly Madison.

Ya da daha bilindik şekilde tanımlarsak kendisinden tam 60 yaş büyük olan Hugh Hefner'in eski nişanlısı.. Onun ünlü malikanesinin eski sakinlerinden biri.

Şu anda 43 yaşında ve iki çocuk annesi olan Holly Madison bir zamanlar Playboy kızı olarak biliniyordu.

ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYATI VAR

Ama artık köprülerin altından çok sular aktı. Şimdi Madison, kitabı çok satan bir yazar ve bir zamanlar kendisiyle aynı malikanede hayat sürdüren arkadaşı Bridget Marquart ile birlikte hazırladığı Girls Next Level adlı podcast'in sunucusu...

Holly Madison, son dönemde People dergisine yaptığı ilginç açıklamalarla da gündemin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.

Hugh Hefner'ın yanında yaşadığı yıllarda fiziksel görüntüsünün sürekli eleştirildiğini bu yüzden de kendi bedenine küstüğünü anlattı Madison.

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'ÖLÜNCE HİÇ ÜZÜLMEDİM'

Ardından da bir zamanlar birlikte yaşadığı Hugh Hefner, 2017 yılında öldüğünde neden hiç üzülmediğini, göstermelik de olsa sosyal medya paylaşımı yapmadığını anlattı.

Madison "O öldüğünde herkes benden büyük bir tepki bekledi Ya da sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapmamı. Bu garip. Onunla artık hiçbir duygusal bağım ya da iletişimim yoktu" diye konuştu.

Aslında Hefner'ın ölümünden önce de Holly Madison kaleme aldığı Down the Rabbit Hole adlı kitabında eski hayatı hakkında bazı açıklamalar yapmıştı.

Madison, o kitabı da hatırlatarak "Zaten nasıl da zehirli bir iilşki içinde olduğumu daha önce anlatmıştım Neden sosyal medya sayfamda Hefner için bir anma paylaşımı yapayım ki" diye sözlerini sürdürdü.

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'BENİMLE EVCİLİK OYNAR GİBİYDİ'

Söylediğine göre Hefner öldüğünde Holly Madison hala Playboy malikanesinde yaşadığı travmaların etkisi altındaydı.

Ama Hefner'in ölümü, söylediğine göre içini hiç rahatlatmadı: "Hiçbir rahatlama hissetmedim. Kendimi o evrenin dışına sağlam bir şekilde çıkarılmış hissettim. Gerçekten tuhaf bir zamandı" diye anlattı Madison.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü. "Bana göre bu ilişki bittikten sonra onun benimle her zaman sahte bir iletişim kurduğunu hissettim. Çünkü benimle iletişimi tamamen beni kontrol etmekle ve sahip olduğu fantezilerle ilgiliydi. Bir bakıma evcilik oynamak gibiydi."

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Holly Madison, bir zamanlar çok yakın olduğu halde Hugh Hefner ölmeden önce beş ya da altı yıl boyunca onunla hiç konuşmadığını sözlerine ekledi. "Aklımda tamamen farklı bir karakter haline geldi" diye anlattı o dönemi.

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HİÇ DE PIRILTILI BİR HAYAT DEĞİLDİ

Madison bundan üç yıl önce eski sevgilisini ve eski hayatını konu alan Secrets of Playboy (Playboy'un Sırları) adlı belgesele konuk oldu ve orada hem malikanenin hem de Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in "kanatları altında" geçirdiği yaşamı anlattı.

Onun sözlerine bakılırsa da hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar pırıltılı değildi.

Holly Madison, 2001 ile 2008 arasında dergi için sayısız poz verdi. Bu süre içinde Playboy Güzeli olarak anılan Madison, o malikanenin sakinlerinden biri olduğu sırada yaşadıklarını da samimiyetle anlattı.

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Madison, o malikanede yaşadığı dönemde üzerinde müthiş bir baskı hissettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu baskı altında kırıldığımı hissettiğim ve herkes gibi görünmem gerektiğini düşündüğüm bir noktaya geldim."

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"ÖFKEDEN DELİRDİ"

Holly Madison, altı ay boyunca hepsi dolgun ve kıvrımlı vücutlara sahip, sarı saçlı, birbirine benzeyen kadınlarla birlikte yaşadıktan sonra kendine güvenini artırmak için bir değişiklik yaptırdığını anlattı.

Sırf bu yüzden saçlarını kestirdiğini söyledi Madison. Fakat anlattığına göre sonuç, kendine güvenini artırmak bir yana bambaşka bir hal aldı. Hugh Hefner onu yeni saç modeliyle gördüğü zaman öfkeden deliye döndü.

O onları şu cümlelerle anlattı Madison: "Bağırıp çağırmaya başladı ve bu saç modelinin beni yaşlı ve değersiz gösterdiğini söyledi."

'KIRMIZI RUJ SÜRDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ÖFKELENDİ'

Holly Madison'ın bu anlattıklarını, Hugh Hefner'in arkadaşı Jonathan Baker da doğruladı. Baker "Onun saçlarını kestirdiği zamanı hatırlıyorum. Hugh bu yüzden çok mutsuz oldu" diye konuştu.

Madison ile birlikte Girls Next Door adlı şovda kamera karşısına geçen Bridget Madquardt da Hugh Hefner'in Madison'a karşı zaman zaman çok kaba olduğunu belirtti. Marquardt bu konuda şunları söyledi: "Bir keresinde kırmızı ruj sürdü ve bu da Hugh Hefner'i öfkelendirdi. Söylediğine göre kırmızı ruju hiç sevmezdi ve Holly'nin hemen gidip o ruju silmesi gerekti."

Marquardt, Playboy Malikanesi'nde yaşamanın Madison için giderek daha gerilimli bir hale geldiğini, depresyona girdiğini ve tavırlarının giderek değiştiğini de sözlerine ekledi.