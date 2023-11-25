Düşman eltiler Kate ile Meghan meğer yıllardır konuşmuyormuş: Adını duyunca bir ürperme geliyordu

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İKİ ELTİ ARASINDA YILLARDIR BUZ GİBİ RÜZGARLAR ESİYORDU

İnanmıyorsanız, neredeyse bütün dünyaya hükmeden İngiliz kraliyet ailesine bir göz atmanızı öneririz. Çünkü orada da bu kişiler arasındaki "cadı kazanı" hiç durmadan kaynıyor.

Bunun son örneklerinden birini daha önce de Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili olarak kaleme aldığı biyografiyle tanınan Omid Scobie çarpıcı iddialarla gözler önüne serdi.

Onun kaleme aldığı Endgame adlı kitap, İngiliz basınındaki bazı gazetelerin yorumuna göre İngiliz kraliyet ailesini utandıracak iddialarla dolu.

Omid Scobie'nin Endgame adlı kitabına göre Kate ile Meghan yıllardır birbirleriyle konuşmuyormuş.

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Scobie kitabında İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini hakkında aslında bugüne kadar bilinen bazı ayrıntıların biraz daha derinine inmiş durumda.

Kitabında ileri sürdüğüne göre Prens William'ın karısı Kate Middleton ile Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın arası sanıldığı gibi "Megxit" sırasında açılmadı.

Yani iki kardeşin eşleri arasında daha Harry ile Meghan İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmadan önce buz gibi rüzgarlar esiyordu.

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ONU RAKİP OLARAK GÖRÜYORDU... ADINI DUYUNCA ÜRPERME GELİYORDU

Omid Scobie, yeni kitabı Endgame ile ilgili olarak Fransız Paris Match dergisine bir röportaj verdi. Orada da iddialarını bir kez daha tekrarladı.

Onun ileri sürdüğüne göre o dönemde Cambridge Düşesi olan Kate Middleton, eltisi Sussex Düşesi Meghan Markle ile neredeyse hiç konuşmuyordu.

Meghan ile konuşmak yerine "onun hakkında konuşmayı" tercih ediyordu. Kitaptaki iddiaların biri de Meghan'ın adını duyduğunda "şaka yollu" bir ürperme geçirdiği.

Scobie'nin kitabında ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, eltisi Meghan Markle'ın ortaya çıktığı 2016 yılından beri onu kendine bir rakip olarak gördü. Scobie "Kate he zaman Meghan'ın adını duysa kıkırdayarak titremeye başlıyordu" dedi.

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Kate'i "tembel" diye tanımlayan Scobie yine de Galler Prensesi'nin sakin ve kendinden emin oldudğunu ekledi.

Bu arada Omid Scobie'nin ileri sürdüğü başka bir ayrıntı daha var. Buna göre Wililam ile Kate, çalışanlarının Harry ve Meghan hakkında olumsuz söylentiler yaymasına da izin veriyor. Yani iki çift arasındaki medya savaşları bitmiş durumda değil.

BİR DAHA ASLA İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Omid Scobie, Harry ile Meghan'ın Noel döneminde Kate ile William'ın üç çocuğuna hediyeler gönderdiğini fakat onların çifte küçük bir teşekkür mektubu bile göndermediklerini de ileri sürdü.

Harry ile Meghan hakkında kaleme aldığı biyografi nedeniyle "Meghan'ın sözcüsü" olarak adlandırılan Omid Scobie, bu yeni kitabında da daha önce ifade ettiği bazı iddialarını tekrarlıyor. Buna göre Meghan bir daha asla İngiltere'ye dönmek ve monarşinin bir parçası olmak istemiyor.

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Ama Harry, ailesiyle yaşadığı bütün sorunları unutmaya hazır. Bir başka deyişle Meghan çoktan aileyle bütün köprüleri atmış durumda. Ama Harry için aynı durum söz konusu değil.

Meghan'ın bir daha İngiltere'ye dönmek istememesinde özellikle de Kraliçe'nin eylül ayındaki cenaze töreninde yaşadıklarının etkisi var.

Kitabın ileri sürdüğüne göre Markle, o törende İngiliz kraliyet ailesinin bütün üyeleri tarafından dışlandığını fark etti. Kendini asla evinde gibi hissetmediği için de bir daha İngiltere'ye dönmeyi niç istemiyor.

Omid Scobie'nin ileri sürdüğüne göre oğlu Archie'nin 6 Mayıs'taki doğum günü de onun Kral Charles'ın taç giyme törenine gitmemesine bir bahane oldu. Aynı gün yapılan taç giyme törenine Harry yalnız katıldı.

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Törene Kral'ın oğlu gibi değil sıradan bir konuk gibi katılan Harry ile kuzenleri Beatrice ile Eguenie ve eşleri dışında da aileden kimse samimi bir ilişki kurmadı.

'BELKİ ÖFKE VE KISKANÇLIK BİTERSE YİNE BARIŞIRLAR'

Omid Scobie'nin ileri sürdüğüne göre William, kardeşi Harry'nin hayatıyla ilgili seçimler yüzünden hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu konuda şunları söyledi yazar:" William kardeşine çok kızgın. Özellikle de Spare (Yedek) adlı kitabın yayınlanmasından sonra."

Fakat Scobie'nin bu konuda bir görüşü var. Bugün iki kardeş iyi geçinemiyor olabilir. Ama yarın tekrar birbirlerinin en iyi arkadaşı haline gelebilirler.

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Bu zaten bütün dünyada kardeşler arasında yaşanan bir durum. Ama tekrar iyi kardeşler olabilmeleri için içlerindeki öfke ve kıskançlıktan kurtulmaları gerek.

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WILLIAM NE YAPACAĞI BELLİ OLMAYAN BİRİ

Omid Scobie kitabında William'dan "soğuk" ve tahta çıkmak için sabırsızlık duyan bir karakter olarak resmediyor. William'ın aslında çok öfkeli bir kişiliği olduğunu belirten Scobie, toplum içinde bunu gizlemeyi başardığını da Fransız dergisine verdiği röportajda söyledi.

Scobie Wiliam'ı "Kalabalık içinde çekingen görünen ama kapalı kapılar ardında ne yapacağı belli olmayan biri" olarak tanımladı.

Kitapta Kral Charles'ın hem kalbini hem mantığını kullandığı ileri sürülüyor. Buna karşın William'ın yapılması gerekene yani hedefe odaklandığı ve buna ulaşana kadar yaşanan kayıpları önemsemediği de iddia ediliyor.

Scobie'nin kitabında Harry ile babası Charles arasındaki ilişkiye dair iddialar da var. Buna göre Kral, tüm aileyi Spare adlı kitabın yayınlanmasından sonra Harry'ye güvenmemeleri konusunda uyardı.

Hatta Harry geçen mart ayında Yüksek Mahkeme'deki dava duruşmasına katılmak için Londra'ya gittiğinde Kral, Harry'nin görüşme talebini görmezden geldi. Bunun yerine bir asistanına "meşgul" olduğunu oğluna iletmesini rica eti.

FROGMORE COTTAGE'DAN HALASI ATTIRDI

Kitapta yer alan başka bir iddia da Harry ile Meghan'a Kraliçe tarafından evlilik hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage ile ilgili. Socibie'nin ileri sürdüğüne göre Harry ile Meghan'ın o mülkten atılmasını isteyen kişi Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne. Onun etkisiyle Kral, oğlu ve gelininden bu mülkü boşaltmalarını istedi.