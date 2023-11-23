Dünyaya yaptığı bacak şovu olay oldu: O kaslar ne öyle!

Haberin Devamı

BİRKAÇ SANİYELİK GÖRÜNTÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Kıpkırmızı kıyafeti içindeki bakımlı ve güzel bir kadının otomobilden inişi sırasında ortaya çıkan o görüntüye.

İşin aslı zaten uzun süredir dünyanın ilgi odağında olan o güzel kadın böylesi görüntüler vermemek için elinden gelenin en fazlasını yapıyordu. Ama ne olduysa oldu o görüntü ortaya çıktı.

Toplasanız sadece birkaç saniyelik o anın bu kadar konuşulmasının nedeni ise söz konusu güzel kadının artık 40'lı yaşlarında olmasına, üç tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen yine de Hollywood yıldızlarını kıskandıracak kadar güzel görünebilmesi. Özellikle de o bir anlık görüntüdeki bacaklarının "şekli."

Haberin Devamı

"Şekli" dedik çünkü işin uzmanlarına göre gözler önüne serilen o bacak kasları öyle herkesin sahip olabileceği türden değil.

Her ne kadar doğuştan gelen bir özellik olsa da 40'lı yaşlarda bunu koruyabilmek için katı bir disiplin içinde bir dizi düzenli egzersiz yapmak gerek işin uzmanlarına göre. Düzgün bir beslenme programı da işin bir parçası elbette.

Gözden Kaçmasın Bir yandan mesajını da verdi... Kate dünyanın gözü önünde kendi şovunu yaptı Haberi görüntüle

KARŞILAMA TÖRENİNE DAMGA VURDU

Tabii ki anladınız Galler Prensesi Kate Middleton'dan söz ettiğimizi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eşi Kim Keon-hee'yi karşılamak için düzenlenen törene damgasını vurdu Kate.

Tam otomobilden inerken, herkesin nasıl olduğunu merak ettiği bir şekilde aslında üç katlı olan giysisi yukarı doğru çıktı ve Kate'in bacakları tüm dünyanın gözleri önüne serildi.

İşin magazin kısmı bir yana birçok uzman Kate'in bacak kaslarını hemen mercek altına aldı.

Uzmanların ilk anda dikkat çektiği konu, birçok kadının 30'lu yaşların ikinci yarısından sonra yaşanan diz kapağı deformasyonunun Kate için söz konusu bile olmaması.

İngiliz basınına konuşan beslenme ve egzersiz uzmanlarına göre göz önüne alınması gereken en önemli ayrıntı Kate'in çok zayıf olması.

Haberin Devamı

Vücudundaki yağ oranı çok düşük başka bir deyişle. Bu da zaman içinde genellikle kilo nedeniyle oluşan sarkmaları önlüyor. Prenses'in bacaklarının ilerleyen yıllara rağmen bozulmamasının bir nedeni bu.

Ayrıca yüksek ve ince topuklu ayakkabı giyerek hem duruşunu ve yürüyüşünü düzeltiyor Kate. Öte yandan bacaklarındaki kasları da biraz daha ön plana çıkarıyor.

Uzmanlara göre Kate Middleton'ın böyle görünmesinin en önemli nedeni düzenli spor alışkanlığı ve disiplinli bir yaşam.

UZMANLAR O GÖRÜNTÜLERİ MASAYA YATIRDI

Her ne kadar kimi zaman yoğun programı nedeniyle koşturmak zorunda olsa da sağlıklı beslenme, artık yaşam tarzı haline gelen düzenli spor alışkanlığı ve yeterli uyku Kate'in 41 yaşına gelmesine ve üç çocuk doğurmasına rağmen hala genç kız gibi görünmesinin en önemli nedeni.

Haberin Devamı

Spor denilince aklınıza hemen sıradan ve basit sporlar gelmesin. Bilindiği gibi gençlik yıllarından bu yana kürek sporu ile ilgileniyor Kate.

Bunun yanı sıra tenis oynuyor, dalıyor, özellikle de kimi etkinliklerde şortunu giyip koşarken sanki profesyonel bir sporcu gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra Kate Middleton, yüksek yoğunluklu güç ve kondisyon egzersizlerine tutkun. Cross fit yapmayı çok seviyor.

Ama formu yıllar boyunca bozulmayan bacaklarının sırrı birçok uzmana göre aletli pilates. Bacak kaslarının güçlenmesini sağlayan bu alet uzmanlara göre güzel bir görünümü de beraberinde getiriyor.

Bu alet üzerinde yapılan hareketler belli bir denge ve güç gerektiriyor ve bütün bacak kaslarını çalıştırıyor.

Haberin Devamı

Middleton'ın bir anlık görüntüsünü usta bir fotoğrafçı ölümsüzleştirdi. O anlar da Güney Kore Devlet Başkanı için yapılan karşılama törenine damgasını vurdu.





BACAK KASLARI O DÖNEMDE DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kate'in bacaklarının baldır bölgesinde bulunan kaslar, bu yılın mayıs ayında katıldığı bir etkinlikte de dikkat çekmişti. O dönemde de Kate'in ne yapıp da böyle formda kaldığı merak konusu olmuştu.

İşin aslı, Kate Middleton yıllar önce daha ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra sadece bir ay içinde hemen eski formuna kavuşmasıyla çok konuşulmuştu.

Haberin Devamı

Gençlik yıllarında, özellikle de William ile tanıştığı sırada daha kilolu olan Middleton'ın nasıl olup da böyle hemen incecik olduğu hatta karın kaslarının bile dümdüz olduğu merak edilmişti.

Şimdi de üç tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen nasıl olup da zayıflık sınırında incecik kaldığı çok konuşulan bir durum.

GENETİK AÇIDAN ŞANSLI: Aslında, üç çocuk dünyaya getiren annesi Carole Middleton'a bakıldığında ve onun da artık 68 yaşında olduğu düşünüldüğünde Kate'in genetik anlamda şanslı olduğunu söylemek mümkün. Ama hepsi o kadar değil.

Gözden Kaçmasın Çocuklarının tahtını da yaptı bahtını da: En ünlü kayınvalide Haberi görüntüle





ÖNEMLİ OLAN HAMİLELİK SIRASINDA FAZLA KİLO ALMAMAK

Bu arada... Kate Middleton'ın her üç doğumundan sonra da kısacık zamanda eski formuna dönmesinin kilit noktasını, en küçük oğlu Louis'yi doğurduktan sonra uzmanlar şöyle açıklamıştı: "Burada önemli olan, hamilelik sırasında fazla kilo almamak. Bunun için sağlıklı beslenmek."

O dönemde uzmanlar, Middleton'ın her üç hamileliği sırasında da bu özel durumuna göre egzersiz yaptığını ve tabii ki sağlıklı beslenme tercihleri yaptığını belirtti.

Spor eğitmenlerine göre Kate'in üç doğum yapmasına rağmen bir gram bile fazla kilosu olmamasın nedeni; spor alışkanlığını hiçbir zaman bırakmaması. Bu sayede kasları güçlü kalıyor ve metabolizma hızı da düşmüyor.

Bu arada Kate'in beslenme alışkanlıklarına dair bazı ayrıntılar da zaman zaman gündeme geliyor. Kate'in sebze ve meyveleri çiğ tükettiği belirtiliyor. Ayrıca sağlıklı pişirilmiş deniz ürünleri de Prenses'in sık sık tükettiği yiyeceklerden.

ÇOCUKLARLA BİSİKLETE BİNMEK DE BİR TÜR EGZERSİZ

Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra plank hareketleri sayesinde vücudun tüm kasları dengeli bir biçimde çalışıyor.

Özellikle de karın kaslarını güçlendirmek isteyenlere mekik çekmek yerine önerilen yeni kuşak bir egzersiz yöntemi plank.

Bu arada sık sık çocuklarıyla birlikte bisiklete binmek, at binmek, pilates, tenis ve yüzme de Kate'in her fırsatta yaptığı aktiviteler. Yeri gelmişken Kate'in ilk gençlik yıllarında kürek sporuyla ilgilendiğini de belirtelim.





GELİN UTANMASIN DİYE 'BACAKLARA ÖVGÜ' KONUŞMADAN ÇIKARTILDI

Madem Kate'in bacak kasları bu kadar ön plana çıktı bu konuda yıllardır konuşulan başka bir ayrıntıyı da atlamayalım. Bu olaylar Kate ile William'ın evlendikleri döneme rastlıyor. İşin içinde o dönemde William'ın çok iyi geçindiği kardeşi Harry de var üstelik.

Bilenler bilir... Düğünlerde yani işin resmi kısmı tamamlandıktan, nikah kıyıldıktan sonra yakınları, gelin ve damat hakkında gülümseten konuşmalar yapar. Onlar da o gecenin anısı olarak hafızalarda kalır.

İşte William ile Kate'in düğününde de böyle bir konuşma yapma görevi üstlenenlerden biri damadın kardeşi Harry'di. Ayrıca William'ın yakın arkadaşları James Meade ve Thomas Van Straubenzee'ye de aynı görev verilmişti.

Törende damat William'ın arkadaşları sıraları geldiğinde klasik içerikli konuşmalarını yaptılar. Ardından sıra Harry'ye geldi. Ama onun konuşması kısaydı. Bu, başta birçok kişiyi şaşırttı. Ancak bunun nedeni sonradan ortaya çıktı.

HARRY'NİN O DÖNEMDEKİ SEVGİLİSİ ENGELLEDİ

Yazar Katie Nicholl, Harry: Life, Loss and Love adlı kitabında bunun nedenini anlattı. Onun iddiasına göre Harry, konuşmasında Kate'in güzel bacaklarına gönderme yapan bir bölüme yer vermişti. Fakat sonradan bu bölümü çıkarmak zorunda kaldı. Bunu sağlayan kişi de o dönemde sevgilisi olan Chelsy Davy idi.

Nichols'un kitabında anlattığına göre Davy, Harry'nin konuşma metnine müdahale etti. Gelini utandırmamak için ve öyle bir ortamda uygunsuz olduğunu belirterek Kate'in düzgün bacaklarına övgüler yağdırdığı bölümü çıkarttırdı konuşmadan.