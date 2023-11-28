O gece 'Merhaba' derken tuttuğu o eli bir daha asla bırakmadı: Altı yıla üç çocuk sığdırdılar

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TANIŞMA YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Ama bundan tam bir ay sonra beklemediği şey gerçekleşti: Önce telefon görüşmesi sonra yakın arkadaşlık...

Daha sonra ne mi oldu? "Hiç şansım yok" diye düşünen genç adam yıllardır güzel kadınla evli. Hatta birlikte bir değil, iki değil üçüncü bebeklerini de kucaklarına almaya hazırlanıyorlar.

Zaman öylesine hızlı akmış ki o çiftin tanışmasının üzerinden 9 yıl bile geçmiş bile. O güzel kadın, bu önemli günü daha dün gibi hatırlıyor olmalı ki sosyal medya takipçileriyle de paylaşıp herkese açık bir tanışma yıl dönümü kutlaması yaptı.

'KADER BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ'

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan ve fiziksel olarak da en uyumlu çiftlerinden biri Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkının tohumlarının nasıl atıldığını anlattık.

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Yakında üçüncü bebeklerine kavuşmaya hazırlanan Miranda Kerr ile Evan Spiegel, bundan tam 9 yıl önce kalabalık bir akşam yemeğinde tanıştılar.

Önce yakın arkadaş oldular sonra sevgili en son da karı koca. Özetle o akşam yemeğinden sonra bir daha hiç ayrılmadılar.

Orlando Bloom ile yaptığı ilk evliliği boşanmayla sonuçlanan Miranda Kerr, geçtiğimiz hafta ikinci eşi ve yeni doğacak bebeğinin babası Evan Spiegel ile dokuzuncu tanışma yıl dönümünü duygu dolu bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Miranda Kerr'ın Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafı çiftin ilk tanıştıkları geçe çekilmiş., Orada birbirlerinin elini sıkıp nazikçe gülümserken görünüyor çift.

Kerr bu paylaşımına "2014 yılında bugün kader Evan ve beni New York'ta bir akşam yemeğinde bir araya getirdi. Tanıştığımız o harika an da böyle görüntülendi. 9 yıl önce " diye yazdı.

Miranda Kerr'ın .bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Miranda Kerr, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerinin altıncı yılını bu fotoğrafa yer verdiği bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

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'BU GÜZEL KADINLA HİÇ ŞANSIM YOK' DEMİŞTİ

O gece ünlü modacı Louis Vuitton Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.

O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.

Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

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O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.

Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

KERR, KOCASINDAN YEDİ YAŞ BÜYÜK

Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkları o kadar derinleşti ki tanışmalarından üç yıl sonra yani 2017 yılında evlendiler.

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Çift şu ana kadar iki erkek çocuk sahibi oldu. Şakında üçüncü b.ebekleri de aralarına katılacakm

Çiftin büyük oğlu Hart, 2018 yılında dünyaya geldi. Küçük oğulları Myles ise ondan bir yıl sonra gözlerini hayata açtı. Şimdi yakında bir erkek bebekleri daha olacak.

Bu arada bu yeni bebek Evan Spiegel'in üçüncü bebeği olsa da Miranda Kerr'in dördüncü oğlu. Güzel model Orlando Bloom ile evliliğinden de 12 yaşında Flynn adında bir erkek çocuk annesi.

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucularından Evan Spiegel, 2017 yılında evlendiler.





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SİNİR BOZUCU ERKEK KARDEŞE DÖNÜŞTÜ

Miranda Kerr ile Orlando Bloom birlikteliği 2000'lerin ilk yarısında çok konuşuldu. Ama iki ünlü yollarını çok da uzun olmayan bir sürenin sonunda ayırdı. Yine de eski çift oğulları Flynn'i birlikte büyütmek için birbirleriyle dost kaldılar.

Sessiz sedasız ayrılan Kerr ile Bloom, birbirlerinin hayatından tam olarak çıkmış değil. Elbette bunda oğulları Flynn'ın da etkisi var. Miranda Kerr bir dönem eski eşi hakkındaki açıklamaları nedeniyle de çok konuşulmuştu.

Kerr, 2021 yılının ağustos ayında Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katıldı. Orada eski eşi Bloom hakkındaki bir soruya "O benim sinir bozucu erkek kardeşim" diye yanıt verdi.

Miranda Kerr, bir zamanlar evli olduğu 45 yaşındaki Orlando Bloom'u eski eşten çok bir erkek kardeş olarak gördüğünü vurguladı.

Kerr "O şimdi benim için bir erkek kardeş. Çoğu zaman sinir bozucu bir erkek kardeş" şeklinde esprili bir ifade tercih etti.

ESKİ EŞİNİN YENİ EŞİYLE İYİ ARKADAŞ

Kerr, o programda eski eşinin nişanlı olduğu Katy Perry hakkındaki görüşlerini de ifade etti. Miranda Kerr hem eski eşi Orlando Bloom'u, hem de onun yeni nişanlısı Katy Perry'yi sevdiğini söyledi.

2017 yılında evlendiği Evan Spiegel ile mutlu bir birliktelik sürdüren Kerr eski eşi ve onun yeni nişanlısı hakkında "Birlikte tatile gidiyoruz. Önemli kutlamaları birlikte yapıyoruz" dedi.

Bloom ve Katy Perry ile arkadaşça bir ilişki sürdürdüklerini anlatan Kerr, Bloom'un nişanlısı Katy Parry hakkında da şöyle konuştu: " Onu seviyorum. Şunu söyleyebilirim ki onu Flynn'in babasından daha fazla seviyorum.

Ünlü model ve girişimci Kerr sohbetin bir bölümünde, eski eşinin nişanlısı Katy Perry hakkındaki ilk izlenimini de anlattı. Kerr "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni evine davet ettiğini hatırlıyorum. Onun (Katy Perry) oğlum Flynn ile nasıl ilgilendiğini gördüm. Onun annesi olmaya çalışmıyordu ama arkadaşça ve eğlenceli bir tavır sergiliyordu. İşte bu isteyebileceğiniz her şey" diyerek sözlerini sürdürdü.

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KOZMETİK MARKASI KURDU: Miranda Kerr, adını podyumlarda "Victoria's Secret meleği" olarak duyurdu. Daha sonra kendi yolunu çizen Kerr, podyumda yıldızının en parlak olduğu dönemde kurduğu organik ürünler sunan kozmetik markasına ağına ağırlık verdi.