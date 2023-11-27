Eleştirmenler bile benim değişen vücudumdan söz ediyordu: Şans eseri kimsenin tacizine uğramadım!

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'EN AZINDAN ÇOCUKLUK YILLARINDA OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLAMAYIN'

Her ne kadar kendisi böylesine küçük bir yaşta oyunculuk kariyerine başlamış olsa da aynı planı yapan kişilere tecrübelerinden kaynaklanan bir mesaj verdi.

Ünlü oyuncu gençlere "Sakın oyunculuk kariyerine başlamayıN. En azından bir çocukken" diye seslendi.

Şimdi gençlere böyle nasihatlerde bulunan ünlü yıldızın kik olduğunu söylediğimiz zaman birçok kişi şaşıracak büyük olasılıkla.

Ya da belki onun tecrübelerini yansıttığını düşünecek. Gençlere sakın oyuncu olmayın, en azından çocuk yaşta kariyerinize başlamayın diye seslenen bu ünlü Natalie Portman'ın ta kendisi.

Son zamanlarda Fransız kocası Benjamin Millepied tarafından aldatıldığı haberleriyle gündemde olan 42 yaşındaki Portman; Variety dergisine verdiği röportajda "Ben genç insanları bu sektöre girmeleri için cesaretlendirmem. Ama hiçbir zaman demiyorum. Bir çocuk olarak bu sektöre girmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

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'ŞANS ESERİ TACİZE UĞRAMADIM'

Natalie Portman, 1994 yılında deneyimli oyuncu Jean Reno ile birlikte kamera karşısına geçtiği Leon filmiyle kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ünlü oyuncu o sırada henüz 12 yaşında bir çocuktu.

Küçücük yaşına rağmen filmde öyle etkileyici bir oyunculuk sergiledi ki aradan geçen yıllar bile bunu unutturamadı.

Natalie Portman'ın "gençleri bu sektöre girmeleri için cesaretlendirmem" demesi boşuna değil. Bu sözleriyle sektörde insanların başına gelebilecek sorunların da altını çizdi Portman.

Bunu da şu sözlerle ifade etti: "Şans eseri tacize uğramadım. Ayrıca aşırı korumacı ve harika bir ebeveynim vardı."

Portman bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Bir çocukken bundan hoşlanmıyorsunuz. Ama büyüyüp yetişkin olduğunuzda da buna müteşekkir oluyorsunuz. Her çocuğun bir parçası olabileceği öyle kötü hikayeler duydum ki... "

Natalie Portman kendisi çocuk yaşta kariyerine başlamış olsa da çocukların çalışmaması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda da şunları söyledi ünlü oyuncu "Bence çocuklar oynamalı ve okula gitmeli" diye konuştu.

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BİR HAYRANI FANTEZİLERİNİ YAZIP GÖNDERDİ

Natalie Portman her ne kadar şanslı olduğu için film setlerinde başına olumsuz bir şey gelmediğini söylese de bir hayranı tarafından kendisine gönderilen mektubu açtığında kelimenin tam anlamıyla şoke olduğunu da gizlemedi.

Söylediğine göre o mektubu yazan kişi benimle ilgili bazı cinsel fantezilerini anlatıyordu. Hatta sinema eleştirmenlerinin bile yazılarında henüz yeni yeni gelişmeye başlayan vücudundan ve göğüslerinden söz ettiğini de belirtti.

İHANET, EVLİLİĞİNİ SARSTI

Natalie Portman, son dönemde 2012 yılında evlendiği kocasının kendisini aldatması ve çatırdayan evliliğiyle gündeme geliyor. İddialara göre ünlü oyununun Fransız eşi Benjamin Millepied, 20'li yaşlarındaki çevre aktivisti Camille Etienne ile kısa bir kaçamak yaşadı. Bu ihanet de iki çocukluğu evliliğin sarsılmasına neden oldu.

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Portman, bu ihaneti öğrendikten sonra ise ne yapacağına karar veremedi. Yakınlarının ifadesine göre kocasını affedemiyor, çünkü onun ihanet ederek kendisini küçük düşürdüğünü düşünüyor. Ama öte yandan da evliliğini yıkmak da istemiyor. Özetle ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

Bu ihanet ile sarsılan Portman, yine de bir yandan kariyerini sürdürüyor. Önceden yaptığı anlaşmalar gereği tanıtım yüzü olduğu firmaların reklam çekimleri için kamera karşısına geçiyor.