Bir bakÄ±ÅŸta kalpleri birbirine akmÄ±ÅŸtÄ±... Bu yaÅŸta bile aÅŸÄ±k olabilmek ne gÃ¼zel

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O tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶dÃ¼l gecesinin Ã¼zerinden Ã§ok fazla zaman geÃ§memiÅŸti ki ilk buluÅŸmalarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±lar. Tabii bu Ã¶yle romantik bir buluÅŸma deÄŸildi gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte.

YanlarÄ±nda "onlarÄ±n uzun iliÅŸkilerine aracÄ± olduÄŸum iÃ§in gurur duyuyorum" diyen ortak bir arkadaÅŸlarÄ± daha vardÄ±.

Aradan yine Ã§ok uzun bir zaman geÃ§meden bu iki Ã¼nlÃ¼ oyuncu, dÃ¼nyanÄ±n en eski film festivallerinden birinde bu kez bir Ã§ift olarak ilk kez kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler.

O dÃ¶nemde takvimler, 2002 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift o zamandan bu yana birlikte. Hatta evlendiler ve bir de evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ± var.

Aradan geÃ§ip giden bunca yÄ±l onlarÄ±n aÅŸklarÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek bir yana daha da alevlendirdi. Ã–yle ki kÄ±sacÄ±k bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan bile tÄ±pkÄ± taze aÅŸÄ±klar gibi birbirlerinin kollarÄ±na koÅŸtular.

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Harrison Ford ile Calista Flockhart'Ä±n bir Ã¶dÃ¼l gecesi kesiÅŸen yollarÄ± bir daha ayrÄ±lmadÄ±.Â

BÃ¶yle kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± deneyimli oyuncu Harrison Ford ile yine kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan Calista Flockhart.

2002 yÄ±lÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde tanÄ±ÅŸan ve o gÃ¼nden bu yana hiÃ§ ayrÄ±lmayan 81 yaÅŸÄ±ndaki Harrison Ford ile 59 yaÅŸÄ±ndaki Calista Flockhart, geÃ§en hafta sonu yine sÄ±cacÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, Los Angeles'daki havaalanÄ±nda objektiflere takÄ±ldÄ±. Harrison Ford ile Calista Flockhart, ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± iÃ§in gittikleri Montana'dan yeni dÃ¶nmÃ¼ÅŸlerdi.

UÃ§maya olan tutkusu bilinen Ford; kendi kullandÄ±ÄŸÄ± uÃ§aÄŸÄ± gÃ¼venli bir ÅŸekilde indirdikten sonra karÄ±sÄ± Calista Flockhart tarafÄ±ndan Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸuldu.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin bu aile tatilinde yanlarÄ±nda 22 yaÅŸÄ±ndaki evlatlÄ±k oÄŸullarÄ± Liam'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Ford'un eski eÅŸlerinden Melissa Mathison ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 33 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Georgia da vardÄ±.

Harrison Ford ile Calista Flockhart, uÃ§aktan iner inmez; birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu. Bu ÅŸekilde de aradan geÃ§ip giden yÄ±llarÄ±n iliÅŸkilerindeki heyecanÄ± alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmediÄŸi de bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmiÅŸ oldu.

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ÃœnlÃ¼ Ã§ift, havalimanÄ±nda birbirlerine sarÄ±lÄ±p aÅŸk gÃ¶sterisi sergiledi.Â



Milyonlarca seyircinin hafÄ±zasÄ±nda Indiana Jones serisiyle kazÄ±nan Harrison Ford ile bir zamanlar rol aldÄ±ÄŸÄ± Ally McBeal dizisiyle tanÄ±nan Calista Flockhart, ilk kez 2002 yÄ±lÄ±ndaki AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

TÃ¶renden kÄ±sa sÃ¼re sonra Flockhart'Ä±n dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan James Marsden vardÄ±. ÃœÃ§Ã¼ birlikte yemeÄŸe gittiler. Sonra da Ford'un evinde bir ÅŸeyler iÃ§erek geceyi sonlandÄ±rdÄ±lar. Marsden o dÃ¶nemde yeni bir aÅŸkÄ±n doÄŸuÅŸuna da tanÄ±klÄ±k etti.

Harrison Ford o sÄ±rada ikinci eÅŸi Melissa Mathison ile yasal olarak evliydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mathison, boÅŸanma davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ± ve bunun sonuÃ§lanmasÄ± da 2004 yÄ±lÄ±nÄ± buldu.

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Ford ile Flockhart, bir Ã§ift olarak ilk kez 2002 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki Venedik Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±lar.

Fakat bÃ¼tÃ¼n bunlar, hatta Ã¶ncesinde iki evlilik geÃ§iren Harrison Ford'un ilerleyen yaÅŸÄ± bile onu kalbinin yeni bir aÅŸk uÄŸruna yani Calista Flochart'Ä±n aÅŸkÄ± uÄŸruna Ã§arpmasÄ±nÄ± engellemedi.

Deneyimli oyuncu, Calista Flackhart ile aÅŸkÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bir yÄ±l sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "AÅŸÄ±ÄŸÄ±m... Romantik aÅŸk en heyecanlÄ± ve en tatmin edici Ã¼uygu. SanÄ±rÄ±m bunun iÃ§in hayatÄ±nÄ±zÄ±n her aÅŸamasÄ±nda bir potansiyal var. Yeniden aÅŸÄ±k olabilmeme hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Bu benim iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸildi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Harrison Ford, ileri yaÅŸta bile hala aÅŸÄ± olabilmesine hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Harison Ford daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± iki evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu. Calista Flockhart ise 2001 yÄ±lÄ±nda Liam adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu evlat edinmiÅŸti. Evlenmelerinden sonra Ford, Liam'Ä± da nÃ¼fusuna geÃ§irdi.

TanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ve flÃ¶rte baÅŸlamalarÄ±ndan sekiz yÄ±l sonra evlenen Harrison Ford ve Calista Flockhart, Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayÄ± sevmiyorlar.

GerektiÄŸi zaman birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyorlar. Ama onlarÄ±n bÃ¶yle iÃ§e kapanÄ±k yaÅŸam tarzÄ± paparazzilerin Ã§iftin peÅŸinde dolaÅŸmasÄ±nÄ± da engellemiyor.

59 yaÅŸÄ±ndaki Calista Flockhart ile 81 yaÅŸÄ±ndaki Harrison Ford'un arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± da Ã¼nlÃ¼ Ã§ift iÃ§in sorun deÄŸil. Ã–zetle Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Hollywood'da nadir gÃ¶rÃ¼len bir ÅŸekilde mutul evliliklerini tepelerinde kara bulutlar dolaÅŸmadan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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