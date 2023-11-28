O kadar parayı boşuna kazanmadı: Köpekleri yavrularından ayırmamak için onlara özel dadı tutmuş

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Çok lüks evlerde oturur, herkesin satın alamayacağı otomobillere biner, seyahatlerine iç dekorasyonu kendi zevklerine göre tasarlanmış özel jetleriyle giderler. Bunlar ilk anda akla gelenler.

Bir de böyle "ufak tefek" zevkleri için harcadıkları avuç dolusu paralar da vardır. İşte bunun son örneklerinden birini de dünyanın gencecik yaşta çok para kazanan ünlülerinden biri gözler önüne serdi.

Kylie Jenner denilince birçok insanın aklına güzel bir genç kadın gelir elbette. Bir de onun sahip olduğu milyonlarca dolar.

Daha 30 yaşına bile gelmeden adını, dünyanın en zenginleri arasına yazdıran Kylie Jenner, kazandığı paranın büyük bölümüyle emlak yatırımı yapıyor. Üstelik sadece lüks malikane satın almakla kalmıyor, bazen de kendi zevkine göre inşa ettiriyor.

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Kylie Jenner, daha 30 yaşına bile gelmedi. Ama yıllar öncesinden bu yana dudak uçuklatan bir servetin sahibi oldu.

Önce ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği TV şovuyla adını duyuran Kylie Jenner, daha sonra da kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kurdu. Bu sayede de milyonlarca dolar kazandı.

Son dönemde genç oyuncu Timothee Chalamet ile yaşadığı sürpriz aşkla gündem olan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Kylie Jenner, kazandığı milyonlarla dolar sayesinde çok rahat bir hayat sürüyor. Üstelik bu ekonomik rahatlık sayesinde kendini de şımartıyor.

Belli ki kariyerine ve hayatın keyfini çıkarmaya daha fazla vakit ayırmak isteyen Kylie Jenner, eski sevgilisi Travis Scott'tan dünyaya gelen iki küçük çocuğunun bakımına yardımcı olan dadılara sahip. Ayrıca evindeki işleri yapan çalışanları da var. Bunlar herkesin sahip olabileceği yardımcılar.

Ama Kylie Jenner bunların dışında başka bir yardımcıya da sahip. Sahip olduğu yedi tane küçük köpeğin bakımı için özel bir dadı tuttu.

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Jenner, kendi ailesi dışında bir de köpek ailesine sahip. Bazılarının yavruları olduğundan ve aileyi ayırmamak için bir de onlar için dadı tuttu güzel yıldız.

Jenner bu durumu da ünlü oyuncu Jennifer Lawrance'ın sorularına yanı verdiği, Interview dergisi röportajında açıkladı.

33 yaşındaki Jennifer Lawrence, Kylie Jenner'a "Bugüne kadar yaptığın en iyi işe alım neydi?" diye sordu.

Bu soruya Kylie Jenner şu yanıtı verdi: "Muhtemelen yedi tane köpeğimin bakımı için tuttuğum dadı" diye yanıt verdi.

Lawrence duyduğu bu yanıt üzerine ne kadar şaşırdığını gizlemedi. Sonra da bunun nedenini sordu. Kylie Jenner da bu soruya yanıt olarak " Çünkü zaman içinde çoğalıyorlar. Bir tanesinin yavruları oldu. Ben de bir aile olarak onları bir arada tutmaya çalışıyorum" dedi.

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Ama sanmayın ki Kylie Jenner'ın sahip olduğu hayvanlar sadece bu yedi tane köpek. Çünkü öyle değil. Bunun yanı sıra dört tane tavuk ve bir tane de tavşan besliyor.

Kylie Jenner, ailesiyel kamera karşısına geçtiği reality şov sayesinde şöhret oldu. Sonra da kurduğu kozmetik markasıyla dünyanın en zengin milyonerleri arasına girdi.

30 yaşın altındaki en zengin insanlar listesinde her yıl ilk beşe giren Kylie Jenner'ın toplam serveti bazı kaynaklara göre 900 milyon doların üstünde. Bazı kaynaklara göre de 750 milyon dolar.

Öyle ya da böyle Kylie Jenner, gencecik yaşında birçok akranının hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir servetin sahibi.

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Onun bu konudaki en büyük destekçisi ve akıl hocası da annesi Kris Jenner. Aslında Jenner, sadece Kylie'nin değil, bütün çocuklarının bu konudaki yönlendiricisi.

Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Travis Scott ile ilişkisinden biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu var.