Tom Cruise, kraliyet ailesine girdi!

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HER ETKİNLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

Cruise, haziran ayında Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen Platin Jübile kutlamalarında da bir konuşma yapmış ve bazı kişiler tarafından eleştirilmişti. Bu kadarla da kalmamış Tom Cruise, Britanya Grand Prix'inden de Hyde Park'taki Adele konserinden de eksik olmamıştı. Kısacası Cruise; ingiltere'nin dört bir yanındaki etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca da İngiliz basınında "Tom Cruise neden ABD'de değil de İngiltere'de bu kadar çok göz önünde? " soruları sorulmaya başlandı.

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DÜŞES'İN İKİ SIRA ARKASINDA OTURUP MAÇI İZLEDİ

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Tom Cruise bir süre önce kendisini "onursal İngiliz" ilan etti. Yakın çevresine dayandırılan bu iddialara göre Cruise, bir süredir kendisini 'bir İngiliz gibi' hissediyor. Cruise'un yakın çevresinden birinin basına anlattığına göre aktör "İngiltere ile ilgili her şeye karşı büyük bir aşka düşmüş" durumda. Bu değerlendirmeye göre Cruise'un Wimbledon tek bayanlar finalini kraliyet locasında izlemesinde de şaşılacak bir durum yok.

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KIZI DA LONDRA'DA

Tom Curise'un bu İngiltere sevdasının nedenlerine bakacak olursak... Aktöre yakın bir kaynağa göre bunun en önemli nedenlerinden biri Tom Cruise'un, Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindiği kızı Bella'nın kocasıyla birlikte yılın büyük bir bölümünde Londra'da yaşaması. Ayrıca Londra'da bulunduğu sırada Tom Cruise kendini çok rahat ve "kendisi gibi" hissediyor bu kaynağa göre.

Tom Cruise geçen haftaki 60'ıncı doğum gününü de ABD'de değil İngiltere'de Cotswold'da kutladı. Aralarında David Beckham, Gordon Ramsey ve James Corden'ın da bulunduğu ünlüler de bu partinin konukları arasındaydı.

YENİ VE YAKIN BİR ARKADAŞLIK İDDİASI

Bu arada Cruise ile ilgili başka çarpıcı bir iddia daha var. Aktör, bir süredir Prens William ve eşi Kate Middleton ile yeni ve sıcak bir arkadaşlık ilişkisi geliştirdi. Bu konuda biraz daha geriye gidelim ve Tom Cruise'un, Top: Gun Maverick filminin galasında William ile Kate'e ev sahipliği yaptığını hatta Düşes'in elinden tutarak merdivenleri çıkmasına yardım ettiğini de hatırlatalım. Onun, aslında İngiliz kraliyet ailesinin, başka insanlarla temas etmeme konusundaki kuralını bu şekilde yerle bir etmesinin bazı çevreler tarafından eleştirildiğini de buraya not düşelim.

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PLATİN JÜBİLE'DE KONUŞMASI KONUSUNDA DA WILLIAM İLE KATE CESARETLENDİRDİ

Fakat Cruise'a yakın kaynaklara bakılırsa bunun nedeni de aktörün Kate ve William ile geliştirdiği dostluk ilişkisi. Hatta iddialara göre Cruise'u, Platin Jübile kutlamaları sırasında Kraliçe'ye hitaben bir konuşma yapmaya da William ile Kate cesaretlendirdi. Cruise'un yakın çevresinden birinin ileri sürdüğüne göre Cruise, zaten başından beri İngiliz kraliyet ailesinin bir hayranı.

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Yine yakın çevresinin anlattığına göre Tom Cruise'un İngiltere'ye olan sevgisi Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yeni filmini çekerken başladı. Film çekimi için bu ülkeyi seçen Cruise, Beverly Hills'teki 39 milyon dolarlık malikanesini sattı ve Florida'da önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatına ait bir daireye taşındı. Fakat neredeyse bir yılı aşkın süredir zamanının çoğunu İngiltere'de geçiriyor.

'LONDRA'DA DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYOR'

Bu kişinin ileri sürdüğüne göre Cruise, İngiltere'de 'büyük bir değişim geçirip' bambaşka biri oldu. Bu kaynak Cruise'un Hollywood'daki yaşamının çok fazla kapalı kapılar ardında olduğunu, film tanıtımları dışında arkadaş ya da aile çevresiyle dışarıda çok fazla görüntülenmediğini ileri sürdü. Fakat Londra'da ise bunun tam tersi bir yaşam sürdüğünü sözlerine ekledi. Sürekli dışarı çıktığını, bazı etkinliklere katıldığını, hayranlarının ricasını kırmayıp hatıra fotoğrafları çektirdiğini anlattı. Bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Tom Cruise, İngiltere'de kendini 'tamamen özgür' hissediyor.

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Yani özetle Tom Cruise, 60 yaşına girdiği İngiltere'de, Hollywood'daki gibi izole bir hayat sürmüyor. Knightsbridge'de Hyde Park manzaralı, altı yatak odalı bir evde yaşıyor. İstediği zaman başına beyzbol şapkasını geçirip sabah yürüyüşlerine çıkıyor. Genellikle de bu görüntüsüyle kimse onu tanımıyor. Ona yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Tom Cruise da bu bölgein sakinlerinden biri gibi sakin bir yaşam sürmeyi seviyor. Oysa bu durum Los Angeles'ta pek mümkün görünmüyor.

Tom Cruise'un İngiliz basınında bu kadar çok manşetlere çıkması efsane Top Gun filminin devamı olan Top Gun: Maverick'in Londra galasıyla başladı. O galaya Prens William ile Kate Middleton da onur konuğu olarak katıldı. Cruise, ikisini karşıladı ve salona kadar onlara eşlik etti. Bu arada dar bir elbise ve yüksek topuklu ayakkabılar giyen Middleton'ın merdivenleri çıkmasına da yardım etti. Bu davranışı bazı çevreler tarafından "kibarlık" olarak nitelendirilirken bazıları tarafından da "protokol kurallarını yerle bir ettiği için" ağır şekilde eleştirildi.

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TOM CRUISE'UN JESTİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Tom Cruise'un, merdivenlerden çıkarken Kate Middleton'ın elini tutması birçok kişi tarafından kibar bir jest olarak nitelendirilse de bazıları da bu durumu eleştirdi. Sosyal medya platformlarında bazı kişiler, Cruise'un Düşes'in elini tutmasının uygunsuz olduğunu savundu. Bu kişiler "Kate, ülkemizin gelecekteki kraliçesi" diyerek görüş bildirdi. Bu görüştekiler o anlarda Kate Middleton'ın yüzündeki ciddi ifadeyi de durumdan hoşnutsuz olmasının kanıtı olarak gösterdi. Bazı kişiler de merdivenlerden çıkarken Kate'e yardım etmesi gereken kişinin Tom Cruise değil, eşi William olduğunu savundu.

'TARTIŞILACAK BİR KONU DEĞİL': Tom Cruise'un bu jesti ise genel olarak çok sayıda kişiyi memnun etti. Cruise'un hem işine hem de insanlara büyük saygısı olduğunu savunan hayranları bu kez de güzel alışkanlıklarından vazgeçmediğini savundular.

Cruise, şimdilik son olarak da Wimbledon tek bayanlar finalinde kraliyet locasında Kate Middleton'ın iki sıra gerisinde otururken görüldü. Middleton ve Cruise arasında yaşanan herhangi bir sohbet görüntülenmedi. Cruise'un o bölümde oturması da İngiliz kraliyet ailesi ile bağlarının güçlü olduğunun bir göstergesi.

RYBAKINA KAZANDI

Bu arada yeri gelmişken Tunuslu Ons Jabeur'u yenen Kazakistanlı Elena Rybakina'nın büyük ödülü aldığını hatırlatalım. Elena Rybakina'ya ödülünü bir süredir Wimbledon'ın başkanlığını bu görevi geçen yıl Kent Dükü'nden devralan Kate Middleton'ın verdiğini de hatırlatalım.

YİNE O SARI ELBİSE

Wimbledon kreasyonu çok merak edilen Middleton, final maçı için daha önce Jamaika gezisinde giydiği sarı elbiseyi ve beyaz ayakkabıları giydi. Bu kez saçlarını açık bırakan Middleton, zaman zaman güneşten korunmak için de geniş kenarlı bir şapka taktı.