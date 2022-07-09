Marie Helvin: Zengin aÅŸÄ±klarÄ±ndan alabildiÄŸin kadar mÃ¼cevher al, sakla derdi keÅŸke onu dinleseydim

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GENÃ‡LÄ°K YILLARI DA KARÄ°YERÄ°NÄ°N PARLAK GÃœNLERÄ° DE GERÄ°DE KALDI

Bu sÃ¶zler geÃ§en haftalarda "Pandemi sÄ±rasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n birikimimi bitirdim. DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m yere dÃ¶nÃ¼p bir markette kasiyerlik yapmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diyen bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Marie Helvin'e ait. BugÃ¼n genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± da mesleÄŸindeki parlak gÃ¼nlerini de geride bÄ±rakan Helvin, neden bÃ¶yle bir durumda olduÄŸuna dair konuÅŸtu. Helvin, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine bu konuda bir rÃ¶portaj verdi.

"KORKUNÃ‡ Ä°KÄ°ZLER"

Marie Helvin ile Mick Jagger'Ä±n sevgilisi olarak da tanÄ±nan o dÃ¶nemin en gÃ¶zde modellerinden biri olan Jerry Hall, "korkunÃ§ ikizler" olarak biliniyorlardÄ±. Ä°ÅŸte o yÄ±llarda Helvin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Hall ona sÃ¼rekli olarak geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini ve bir yandan Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kazanÄ±rken bir yandan da zengin sevgililerinden alabildiÄŸi kadar mÃ¼cevher edinip gelecekteki zor gÃ¼nler iÃ§in saklamasÄ±nÄ± Ã¶nerirdi. Fakat Helvin bu konuda onun gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirtti.

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'O BENDEN DAHA AKILLIYDI'

"Ben mÃ¼cevher sahibi olmakla ilgilenmiyordum" diyen Marie Helvin sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Jerry bunu hiÃ§ anlamadÄ±. O mÃ¼cevherlerini her zaman sevdi. Åžimdi fark ediyorum ki Jerry benden daha akÄ±llÄ±ydÄ±. Onun Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ tutmuÅŸ olmayÄ± isterdim. Ama ne yapabilirsiniz ki?"Â

'KASÄ°YERLÄ°K YAPMAYI DÜÅžÜNÜYORUM': Fakat Marie Helvin, anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Covid 19 pandemisi sÄ±rasÄ±nda bütün birikimini tüketti. Åžimdi kafasÄ±nda bir plan var ve o da ÅŸu: Gerekirse Hawai'ye gidip orada bir markette kasiyer olarak çalÄ±ÅŸmak! Bunu da ciddi bir ÅŸekilde düÅŸündüÄŸünü belirtti Helvin. "Amerika'da iÅŸ bulma konusunda yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yoktur" diyen Marie Helvin "Mesela orada 80 yaÅŸÄ±nda biri bile gidip bir markette kasiyer olarak çalÄ±ÅŸabilir. Ben de eÄŸer Hawai'ye dönersem ve ihtiyaç duyarsam gidip bir markette kasiyerlik yapabilirim."

' BU KADAR KORKUNÃ‡ OLAN NE?'

Bir dÃ¶nem "DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ±" olarak tanÄ±mlanan Marie Helvin, konuk olduÄŸu Third Act adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda pandemi sÃ¼recinde birikimini tÃ¼kettiÄŸini ve bir markette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti. Helvin bu sÃ¶zlerine gÃ¶sterilen tepkiyi anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± insanlarÄ±n bunu neden "korkunÃ§" bir durum olaRak deÄŸerlendirdiÄŸini merak ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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'Ã‡ALIÅžMAM GEREKÄ°YORSA Ã‡ALIÅžIRIM... SADAKA MI Ä°STEYEYÄ°M?'

"EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorsam ve Ã§alÄ±ÅŸmam gerekiyorsa bir iÅŸ bulurum. Her ne olursa olsun" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "BaÅŸka ne yapacaksÄ±nÄ±z? Sadaka mÄ± isteyeceksiniz? Ben bÃ¶yle bir ÅŸey yapmam. Ben her zaman Ã¶zgÃ¼r ve gerÃ§ekÃ§i bir insan oldum."

'BEKLEDÄ°ÄžÄ°MDEN DAHA ERKEN BÄ°R ZAMANDA OLACAK'

Marie Helvin aslÄ±nda her zaman, emekliliÄŸini bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan Hawai'de geÃ§irmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bunun zamanÄ±na henÃ¼z karar veremediÄŸini de belirtti. "Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu benim beklediÄŸimden daha erken bir zamanda olacak. Beni Londra'ya baÄŸlayan ÅŸey iÅŸimdi, ama artÄ±k bir iÅŸim de yok. O zaman 'eve' dÃ¶nebilirim. FaturalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmem gerekmez, her gÃ¼n denize girebilirim" diye konuÅŸtu eski model.

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Marie Helvin bugüne kadar tek evliliÄŸini 1975 ile 1985 arasÄ±nda David Bailey ile yaptÄ±. BoÅŸanma sÄ±rasÄ±nda da 100 bin sterlin tazminat aldÄ±. Marie Helvin bugüne kadar tek evliliÄŸini 1975 ile 1985 arasÄ±nda David Bailey ile yaptÄ±. BoÅŸanma sÄ±rasÄ±nda da 100 bin sterlin tazminat aldÄ±. BOÅžANIRKEN 100 BÄ°N STERLÄ°N TAZMÄ°NAT ALDI

Marie Helvin, boÅŸandÄ±ktan sonra bugün Prens Charles ile evli olan Camilla Parker Bowles'un kardeÅŸi Mark Shand ile bir gönül iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±. Fakat bu iliÅŸki çok uzun sürmedi. Mark Shand'Ä±n 2014'te bir trafik kazasÄ±nda öldüÄŸünü de buraya not düÅŸelim. Marie Helvin "çok tatlÄ±, kibar, sevgi dolu bir insandÄ±" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Mark Shand ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda ise "O zamanlar aptaldÄ±m ve onun ne kadar iyi biri olduÄŸunu fark edemedim" diye konuÅŸmuÅŸtu

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli elindeki parayÄ± son kuruÅŸuna kadar tÃ¼ketmediÄŸini fakat pandemi sÃ¼resince sÃ¼rekli olarak oradan yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TÄ±pkÄ± dÃ¼nyadaki milyonlarca insan gibi. Ama yine de geleceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve artÄ±k kendisi iÃ§in model olarak Ã§alÄ±ÅŸma devrinin bittiÄŸi gerÃ§eÄŸiyle yÃ¼zleÅŸmesi gerektiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

'BEÅž YIL, ON YIL SONRASINI DÃœÅžÃœNÃœN'

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 13 AÄŸustos'ta 70 yaÅŸÄ±na girecek olan eski model bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlara Ã¶zellikle de kendisiyle aynÄ± yaÅŸ kuÅŸaÄŸÄ±nda olan kadÄ±nlara yÃ¶nelik olarak da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ben 70'li yaÅŸlarÄ±mdan korkmuyorum. Ama bence bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar Ã¶zellikle de benim yaÅŸÄ±mdakiler eÄŸer yalnÄ±z baÅŸlarÄ±na bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlarsa 'BeÅŸ yÄ±l sonra, on yÄ±l sonra bana ne olacak' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerekir.

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KULLANMADIÄžI EÅžYALARI ELDEN Ã‡IKARIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Marie Helvin, kendisi gibi yalnÄ±z baÅŸÄ±na hayat mÃ¼cadelesi veren birÃ§ok hemcinsinden daha ÅŸanslÄ±. GÃ¼ney Londra'da nehir manzaralÄ±, tek odalÄ± ÅŸÄ±k bir apartman dairesinde yaÅŸÄ±yor. Eski model bu mÃ¼lkÃ¼ 2000 yÄ±lÄ±nda satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. Burada yaÅŸamaktan gayet mutlu olan Helvin, ÅŸimdi geleceÄŸine hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Fazla eÅŸyalarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kurtulduÄŸunu sÃ¶yleyen Helvin, "BÃ¼yÃ¼k kÃ¼tÃ¼phanem hÃ¢lÃ¢ duruyor ama mobilyalarÄ±mÄ±n Ã§oÄŸunu elden Ã§Ä±kardÄ±m. Her hafta hiÃ§ kullanmadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±yafetlerimi ve mutfak eÅŸyalarÄ±mÄ± veriyorum" diye konuÅŸtu.

Marie Helvin, Japon bir anne ile AmerikalÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Tokyo'da dünyaya geldi. ÇocukluÄŸu Hawai'de geçti. Japonya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda keÅŸfedildi ve bir modellik ÅŸirketiyle anlaÅŸma imzaladÄ±. O dönemde henüz 15 yaÅŸÄ±nda olan Helvin, dört yÄ±l Japonya'da yaÅŸayÄ±p model olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. 19 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de Londra'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Ünlü bir dergi için yapÄ±lan çekim sÄ±rasÄ±nda fotoÄŸrafçÄ± David Bailey ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili 1975 yÄ±lÄ±nda evlendi, 10 yÄ±l sonra da boÅŸandÄ±. Marie Helvin anlattÄ±ÄŸÄ±na göre hayatÄ±nÄ± hiç para odaklÄ± olarak yaÅŸamadÄ±. Bailey ile evliliÄŸini de ÅŸöyle anlattÄ±: "Modellik yaparak kendi paramÄ± kazandÄ±m. David ile hiç ortak bir banka hesabÄ±mÄ±z olmadÄ±."

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Helvin'in fotoÄŸrafÃ§Ä± David Bailey ile olan evliliÄŸi aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde bitti. Bailey'in ÅŸu anda da evli olduÄŸu model Catherine Dyer ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca ondan boÅŸandÄ±. David Bailey boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda Marie Helvin'e 100 bin sterlin tazminat Ã¶dedi. Helvin onunda Londra'da bir daire satÄ±n aldÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda ise onu satÄ±p ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dairenin sahibi oldu.

O DA BOÅžANMASIYLA GÃœNDEMDE

Marie Helvin'in bir dÃ¶nem yakÄ±n dost olduÄŸu Jerry Hall da son haftalarda Ã¼nlÃ¼ basÄ±n patronu Rupert Murdoch ile boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndemde. Bu konuda en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± ise 66 yaÅŸÄ±ndaki Hall'un, bu boÅŸanma sonrasÄ±nda 91 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Murdoch'Ä±n 14 milyar sterlinlik servetinden ne kadar pay alacaÄŸÄ±.

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MICK JAGGER Ä°LE UZUN BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADI

Jerry Hall, ilk evliliÄŸini 2016 yÄ±lÄ±nda Rupert Murdoch ile yaptÄ±. Fakat ondan Ã¶nce de Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile uzun bir birliktelik yaÅŸadÄ±. Her ne kadar hiÃ§ evlenmemiÅŸ olsalar da dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± oldu. Fakat Jagger'Ä±n Jerry Hall'u BrezilyalÄ± model Luciana Gimenez ile aldatmasÄ± bu iliÅŸkinin sonunu getirdi. Mick Jagger ayrÄ±lÄ±rken Jerry Hall'e 18 milyon sterlin tazminat Ã¶dedi.