Sevgilisinden ayrılırken bile milyonlar almıştı: Boşanırken milyarder mi olacak?

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MEDYA DEVİ İLE BİR DÖNEME DAMGA VURAN MODEL BOŞANIYOR

Bu boşanma olayının kahramanları dudak uçuklatan bir servete sahip olan medya patronu Rupert Murdoch ile bir dönemin moda dünyasına damgasını vuran emekli top model olan eşi Jerry Hall.

14 MİLYAR STERLİNLİK SERVET

2016 yılında evlenen 91 yaşındaki Murdoch ile 65 yaşındaki Hall cephesinden gelen bu haber herkesi, en çok da çiftin yakınlarını şaşırttı. Ama bu şaşkınlık azalınca da bütün gözler Murdoch'un, 14 milyar sterlin olduğu ileri sürülen servetin çevrildi. Şimdi Jerry Hall'un bu servetten ne kadarını alacağı, çiftin yuva kurarken birbirleriyle evlilik anlaşması yapıp yapmadığı bu boşanmayla ilgili en çok merak edilen ayrıntı.

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İLK ADIM MURDOCH'TAN

Rupert Murdoch, dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşlarının patronu olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Avustralya'da da bazı yatırımları bulunuyor. Üstelik her ne kadar çiftin arasında bilinen bir sorun olmasa da Murdoch'ın bir süredir eşine karşı davranışları düşünüldüğünde boşanma konusunda ilk adımın Murdoch'tan geldiği de belli oluyor. Durum böyle olunca herkes Jerry Hall'ın, Murdoch'ın büyük servetinden ne kadar pay alacağı da merak eder oldu.

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EVLENDİKTEN SONRA ALINAN MÜLKLER VAR

En çok merak edilen ayrıntı ise evlendikten sonra geçen altı yıl içinde birlikte edindikleri mülkler. Murdoch ve Hall 2019 yılında Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı. Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı. İşte bunların paylaşımının boşanma sırasında nasıl yapılacağı büyük merak konusu.

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Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

SEVGİLİSİNDEN 18 MİLYAR STERLİN TAZMİNAT ALMIŞTI

Bu arada şunu da hatırlatalım. Jerry Hall, ilk evliliğini Rupert Murdoch ile yaptı. Fakat 20 yılı aşkın süre Rolling Stones grubundan Mick Jagger ile birlikte yaşadı. Hiç evlenmeyen çift, birliktelikleri sırasında dört tane çocuk sahibi oldu. Jagger, onu bırakıp bir çocuk sahibi daha olduğu Brezilyalı model Luciana Gimenez ile birlikte olmaya başlayınca bu birliktelik sona erdi. Mick Jagger, ayrılırken dört çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Jerry Hall'a 18 milyon sterlin tazminat verdi.

Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi. Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

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Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng ile evlendi. Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.

Murdoch ile Hall iş insanının 85 yaşına girmesinden kısa bir süre sonra ünlülerin da katıldığı bir törenle evlendi. Görünüşe göre evlilikleri de gayet iyi bir şekilde sürüyordu. Fakat son dönemde aralarının iyi olmadığına dair işaretler de vardı. Murdoch'ın geleneksel yaz partisine Jerry Hall'un katılmaması buna örnek olarak gösteriliyor. Hatta yeri gelmişten Murdoch ile Hall'un en son geçen yılın ağustos ayında birlikte görüldüklerini hatırlatalım.

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un aşkı ilk kez 2014 yılında basına yansıdı. O sırada Murdoch, bir önceki eşinden yeni ayrılmıştı. İki yıl sonra da artık aşklarını ki gizlememeye başladılar zaten kısa bir süre sonra da evlendiler. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Rupert Murdoch'ın, Jerry Hall'a verdiği 20 karatlık nişan yüzüğü de o dönemde dünyanın gündeminde ilk sıralarda kalmıştı.

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Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un boşanacağı ortaya çıkıp gözler de mal ve para paylaşımına çevrilmişken gösteri dünyasının çok konuşulan en pahalı boşanmalarını hatırlamanın da tam zamanı diye düşündük. İşte kimi başka bir aşk uğruna kimi geçinemediği için eşlerinden boşanan ve bu sırada dudak uçuklatan tazminatlar ödeyen o ünlüler.

Rubert Murdoch, ilk üç evliliğinden altı tane çocuk sahibi oldu. Jerry Hall'un ise Mick Jagger ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor.

ŞİMDİLİK EN PAHALISI

Önce Bill ve Melinda Gates ile başlayalım. Çift, 27 yılı evli olmak üzere 34 yıllık birlikteliklerini geçen yıl bitirdi. Çift, 130 milyon dolarlık servetlerini eşit olarak paylaştı. Gates çiftinin boşanması, tarihin en pahalı boşanması olarak hafızalara kazındı. Tabii şimdilik!

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31 yıllık eşi Robyn Moore'dan boşanırken Mel Gibson da hatırı sayılır bir para ödedi. Moore da kocasının Oksana Grigorieva ile ilişki yaşadığını ve ondan bir çocuk sahibi olacağını öğrenince boşanma kararı aldı. Gibson 7 çocuğunun annesi olan eski eşine boşanırken 425 milyon dolar verdi. Ama bu kadarla da kalmadı. Gibson'ın Grigorieva ile evliliği de uzun sürmedi. Genç kadın boşanırken aktörden 750 bin dolar alacaktı. Ancak Gibson ile ilişkisinin ayıntılarını Howard Stern Show'da anlatınca alacağı tazminat 375 bin dolara düştü.

ÖDEDİĞİ TAZMİNAT İLE TARİHE GEÇTİ

Müzisyen Neil Diamond, 1995 yılında ikinci karısı Marcia Murphy'den ayrılırken ödediği tazminat ile tarihe geçmişti. 26 yıl evli kalan çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdi. Sonunda Diamond 150 milyondolar ödedi eski eşine. Ama onun arkasından da hiç kötü bir şey söylemedi. Diamond "Eski karım ödediğim paranın her kuruşuna değer" diye konuştu. Diamond 71 yaşındayken kendisinden 30 yaş genç yeni karısıyla evlendi.

Paul McCartney de Heather Mills'ten boşanırken hatırı sayılır bir tazminat ödedi. Ünlü müzisyen 376 milyon dolar kaybetti bu boşanma sırasında.

MADONNA DA TAZMİNAT ÖDEDİ

Bu kez tazminat ödeyen 'kız tarafı' oldu. Madonna 8 yıl evli kaldığı yönetmen Guy Ritchie'den boşanırken ona 92 milyon dolar tazminat ödedi. Ayrıca çiftin evliyken satın aldığı bir kır evi ile Londra'daki bir pub da Ritchie'ye kaldı.

YENİ AŞK UĞRUNA

Michael Douglas için eski eşi Diandra Luker'dan boşanıp Catherine Zeta Jones ileevlenmek kolay olmadı. 23 yıllık evliliğini bitiren Douglas 45 milyon dolar tazminat ödedi. Ancak olay bununla bitmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli oluklarısırada çekilen ve başrolünü Douglas'ınoynadığı Douglas'ın Wall Street: Money Never Sleeps adlı filmiden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.

Phil Collins de eski eşine boşanırkern 46,7 milyon dolar tazminat ödedi. Ancak Collins uzun süre eşinden boşanma fikrine alışamadı. Hatta bir röportajında "Neden boşandığımızı gerçekten bilmiyorum. Çünkü hala çok iyi arkadaşız" demişti.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKINCA

Arnold Schwarzengger'ın ve eski eşi Maria Shriver'ın boşanması epey gürültülü olmuştu. Hollywood'un bu güçlü çifti, 25 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırmaya kaar verdiğinde herkes çok şaşırmıştı. Ama Shriver, kocasının kendisini başka bir kadınla aldatmasını hele de ondan bir çocuk sahibi olmasını kabullenemedi. Hemen boşanmaya karar erdi. Ama bu eski California Valisi ve beyazperdenin Terminatör'ü Schwarzenegger'a pahalıya patladı. Aktör, 400 milyon dolarlık servetinin yarısını Maria Shriver'a verdi.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE TAZMİNAT ÖDEDİ

Yönetmen James Cameron, dördüncü karısı Linda Hamilton'dan boşanırken 50 milyon dolar ödedi. Boşanma sebebi de servetine servet, şöhretine şörhet katan Titanik filminin setinde tanıştığı Suzy Amis'ti. Sonradan Amis ile evlenen Cameron'ın eski eşi Hamilton'a ödediği 50 milyon dolar bu filmden kazandıklarının yanında "bir su damlası' kadar kalır' yorumları yapıldı daha sonra.

YÜKLÜ TAZMİNATLA BOŞANDI

Kevin Costner da Cindy Silva'dan boşanırken 80 milyon dolar ödedi. Costner daha sonra kendisinden çok genç Christine Baumgartner ile evlendi.

Steven Spielberg, eşi Amy Irving'den boşanırken ona 100 milyon dolar tazminat ödedi. Çiftin evliliklerini sonlandırdığı 989 yılında bu rakam pek çok kişinin dudaklarını uçuklatmıştı.