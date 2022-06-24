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Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

#Amber Heard#Elon Musk#Cara Delevingne
Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

Aralarındaki dava bitse de hesaplaşmaları bir türlü bitmek bilmeyen Johnny Depp ve Amber Heard cephesinden yeni iddialar geldi.

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BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVİN ASANSÖRÜNDE
Önceki gün, önce sosyal medyaya ardından da basına sızan iddialara göre Amber Heard, evliliklerinin sürdüğü 2015 yılında Depp'i, hem de birlikte yaşadıkları evin asansöründe aldattı.

Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

ASANSÖRDE ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİ
Bir magazin sitesi tarafından yayınlanan görüntülerde Amber Heard ile birlikte model ve oyuncu Cara Delevingne yer alıyor. İkili, Heard ile Depp'in evlilikleri sırasında yaşadıkları Los Angeles'taki evin asansöründe öpüşürken güvenlik kamerasına yakalanmış.

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Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış


MUSK İLE DE ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI
Bu görüntüler akıllara Amber Heard'ün Elon Musk ile yine aynı asansörde çekilen görüntülerini getirdi. O kamera görüntülerinde de Heard ile Musk, samimi bir şekilde görüntülenmişti. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün kendisini Musk ile aldattığını ileri sürmüştü. Depp'in ileri sürdüğüne göre Heard, kendisi film çekimi için şehir dışındayken Musk'ı eve almıştı. Ama onun iddiaları sadece bununla sınırlı değildi.

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İKİSİYLE DE ALDATTIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ
Depp, Amber Heard'ün evlilikleri sırasında hem Elon Musk hem de Cara Delevingne ile kendisini aldattığını iddia etmişti. Hatta Depp, eski eşi Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin üçlü birliktelik yaşadığı iddialarını da ortaya atmıştı. Depp ile Heard'ün evlilikleri sırasında yaşadıkları binanın sakinleri, yani çiftin komşuları da bu iddiayı tekrarlamıştı.

Depp ve Heard'ün Los Angeles'taki komşuları model Cara Delevingne'in de bu tuhaf çemberde yer aldığını iddia etti. Komşuların anlattığına göre Delevingne ve Musk, Depp ile Heard'ün evli olduğu 2016 yılında çiftin evine ziyarette bulunuyordu. Komşuların bu iddialarından yola çıkan Johnny Depp'in avukatları da Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'in bu dönemde üçlü bir yakınlık içinde bulunduğunu ileri sürdü. Johnny Depp ile Amber Heard'ün evli oldukları dönemde yaşadığı apartmanın görevlisi de Musk, Heard ve Delevingne'i sık sık asansörde birlikte gördüğünü öne sürdü.

Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

DEPP'TEN BİR ALDATMA İDDİASI DAHA GELDİ
Bu arada Johnny Depp, eski eşinin kendisini James Franco ile aldattığını da ileri sürdü. 2014 yılında birlikte oynadıkları The Addeall Diaries adlı filmdeki rol arkadayı Franco ile ilişki iddialarını ise Amber Heard yalanladı.

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Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

KISKANIP TEKME ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Hatta bu yüzden Johnny Depp'ten şiddet gördüğünü bile ileri sürdü Heard. Güzel oyuncu bu olayın özel bir uçakta yaptıkları yolculuk sırasında yaşandığını da belirtti. Heard, Depp'in Franco ile olan romantik sahnesini kıskanıp kendisine tekme attığını ileri sürdü.

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DELEVINGNE BU KONU HAKKINDA HİÇ KONUŞMADI
Cara Delevingne, Amber Heard ve Elon Musk iddialarına hiç yanıt vermedi. Delevingne, bir süre Ashley Benson ile birlikteliğiyle gündemdeydi.

Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış

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ÇOK ÜZÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRMÜŞTÜ
Elon Musk'a gelirsek... O Heard'ü gerçekten sevdiğini ve ayrılığın ardından acı çektiğini itiraf etmişti. Daha sonra Grimes ile yaşadığı ilişkiden iki çocuk sahibi olan Musk, son dönemde Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile birlikte olduğu iddialarıyla gündemde.

 

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#Amber Heard#Elon Musk#Cara Delevingne

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