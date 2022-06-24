Ünlü oyuncu en büyük acısını açıkladı: Tam dokuz kez düşük yaptım

Haberin Devamı

BÜYÜK ACIYI PAYLAŞACAK PLATFORM YOK

Ama yıllardır içinde taşıdığı büyük acıyı ilk kez gözler önüne serdi: "Tam dokuz tane bebeğini daha dünyaya gelmeden kaybettim. Biz kadınların bu büyük kaybın derinliğini paylaşacak bir platform yok."

DOKUZ KEZ DÜŞÜK YAPMIŞ

Bu çarpıcı itirafı yapan kişi Hollywood'un ünlü yıldızlarından Sharon Stone. Üç tane evlatlık çocuğu olan 64 yaşındaki Stone, geçmiş yıllarda 9 kez hamile kaldığını ve bunların tümünün de düşükle sonuçlandığını açıkladı. Stone, hayatıyla ilgili bu acı anıları, aynı deneyimi yaşayan bir meslektaşının yaşadıklarına yorum yaparken gün yüzüne çıkardı.

Haberin Devamı

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sharon Stone'un kendisiyle ilgili bu gerçeği açıklamasına neden olan kişi TV ünlüsü Petra Murgatroyd. Ukrayna asıllı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, People dergisine bir düşük yaptığını anlattı. Bu olay, Chmerkovsky'nin, tam da Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başladığında Kiev'de bulunduğu sırada meydana geldi. Her ikisi de TV ekranlarının tanınmış yüzlerinden olan Murgatroyd ile Maksim Chmerkovskiy, bu olayın ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Hatta Chmerkovskiy, People dergisine o zor anlarda eşinin yanında olamadığı, Kiev'de bulunduğu için ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu itiraf etmişti.

SADECE BEŞ YAŞINDAKİ OĞLUNDAN YARDIM İSTEYEBİLMİŞ

Sharon Stone'un bu açıklamayı yapmasına neden olay, bu yılın ilk ayında yaşandı. Petro Murgatroyd, kocası Maksim Chmerkovskiy, tam savaşın başında Ukrayna'dayken bir düşük yaptığını People dergisine anlattı. Murgatroyd, o anlarda da yardıma çağırabildiği tek kişinin 5 yaşındaki oğlu Shai olduğunu söyledi. İkinci bebeğine hamile olan Petra Murgatroyd, hamileliğinin acı bir şekilde sona erdiği o gün kendini Shai'nin odasında yere düşmüş ve kıpırdayamaz halde bulduğunu bekledi. Murgatroyd, birkaç gün önce yapılan koronavirüs testinin de pozitif çıktığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sharon Stone yeğeni için dua istedi Haberi görüntüle

'BU HİÇ KÜÇÜK BİR ŞEY DEĞİL'

İşte Sharon Stone da derginin bu konudaki sosyal medya paylaşımına yorum yaptı ve kendi tecrübesini anlattı. Stone "Biz kadınların, bu büyük kaybın derinliği hakkında konuşabileceğimiz bir platform yok. Ben yaptığım düşükler nedeniyle dokuz tane çocuğumu kaybettim. Bu, fiziksel olarak da duygusal olarak da küçük bir şey değil" diye yazdı.

'KADIN TEK BAŞINA KATLANMAK ZORUNDA KALIYOR'

Sharon Stone, düşük yapmanın, kadınlar için, ihtiyaçları olan şefkat ve empatiyi almak yerine bir tür başarısızlık duygusuyla ve gizlilik içinde yalnız başına katlanılması gereken bir durum olduğuna inanıldığını belirtti. Stone, kadınların sağlığının ve esenliğinin erkek ideolojisinin "gevşek ve aslında cahil çabalarına bırakılmasını da" eleştirdi.

Haberin Devamı

ÜÇ TANE EVLATLIK OĞLU VAR

Rol aldığı Temel İçgüdü filmiyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Sharon Stone, ilk evliliğini 1984 ile 1987 arasında Michael Greenburg ile ikinci evliliğini de 1998 ile 2004 arasında Phil Bronstein ile yaptı. Çift, evlilikleri sırasında Roan Joseph adında bir erkek çocuğu evlat edindi. Bronstein'dan boşandıktan sonra da Sharon Stone, evlat edildiği Quinn Kelly ve Laird Vonne adlı iki erkek çocukla ailesini genişletti.

Gözden Kaçmasın Ekipman bile alıp define aramış: Sonunda kendimi aptal gibi hissettim Haberi görüntüle

MEGHAN DA DÜŞÜK YAPTIĞINI DUYURDU

Ünlüler dünyasında düşük yaptığını açıklayarak gündem olan kişilerden biri de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle oldu. Prens Harry ile evli olan Markle, ailece ABD'ye taşındıktan sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. Fakat tam oğlu Archie'nin bezini değiştirirken düşük olayı yaşadı. Markle bunu da ABD'de yayınlanan bir gazete için kaleme aldığı makalede itiraf etti. Markle, 2020 yılının kasım ayında New York Times için yazdığı makalede aynı yılın yaz aylarında ikinci bebeğini düşürdüğünü itiraf etti. Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.

Haberin Devamı

'İLK ÇOCUĞUMA SARILIRKEN İKİNCİYİ KAYBEDİYORDUM'

Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı. O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı. Markle makalesine "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.