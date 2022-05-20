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Top Gun: MaverIck’e Cannes’da görkemli gala

#Top Gun: Maverick#Cannes#Tom Cruis
Top Gun: MaverIck’e Cannes’da görkemli gala
Barbaros Tapan

1986 yılında Tom Cruise’u Pete Mitchell (Maverick) rolü ile dünya çapında büyük bir üne kavuşturan “Top Gun” filminin ikincisi “Top Gun: Maverick” muhteşem bir galayla Cannes Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Barbaros Tapan, Cannes’daki galayı takip etti.

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Top Gun 1986 yılında sadece bir sinema filmi olarak kalmadı moda dünyasına ve popüler stil tarzına da yön verdi. Gençler, yıllarca Tom Cruise ve Val Kilmer’ın saç tıraşını örnek aldı. O dönem pilot montlar giyildi ve film sayesinde popüler olan Ray-Ban Aviator güneş gözlükleri takıldı.

Top Gun: MaverIck’e Cannes’da görkemli gala

Barbaros Tapan, “Top Gun: Maverick”in galasına Golden Globe Başkanı Helen Hoehne ile katıldı.

“Top Gun : Maverick”te de Tom Cruise’u ilk filmde olduğu gibi Kawasaki motorun üstünde kask takmadan görüyoruz. Bu görüntüler bize nostaljiyi yaşatıyor.
Önceki gece “Top Gun” sayesinde Cannes Film Festivali’ndeki en büyük galalardan birine şahit olduk. Tom Cruise kırmızı halıda filmin diğer başrol oyuncularıyla yürüdü. Oyuncular kırmızı halıda hayranlarıyla buluşurken üzerlerinde jet uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Onur ödülüyle gururlandırıldı

Bu arada salona girdiği andan itibaren 5 dakika boyunca ayakta alkışlanan Tom Cruise, Cannes Film Festivali’nin Başkanı Pierre Lescure tarafından onur ödülü olarak Palme D’or ile şereflendirildi.

Pandemi sebebiyle vizyona çıkması vakit alan “Top Gun: Maverick”, başından sonuna kadar sizi heyecan fırtınasına sürüklüyor.

Filmin en duygulu sahnelerinin başında “Top Gun”la kariyerinde büyük çıkış yapan Val Kilmer (Iceman) ile Tom Cruise’un (Pete) bir araya geldiği an yer alıyor. Tom Cruise, “Top Gun: Maverick”in yapım aşamasında özellikle Val Kilmer’ın filmde olması gerektiğini, onu görmek istediğini birçok röportajında vurguladı.

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Top Gun: MaverIck’e Cannes’da görkemli gala

Sinema salonundan gökyüzüne

Top Gun: Maverick kesinlikle sinemada seyredilmesi gereken bir film. Efektler ve savaş uçakları sahneleri sizleri sinema salonundan gökyüzüne taşıyor. Tom Cruise, “Top Gun: Maverick” ile tekrar sinema ve stüdyo tarihinin vazgeçilmezlerinden olduğunu ve Box Office’e doğrudan etki eden büyük bir aktör olduğunu gösterdi. Ayrıca filmin galasında Tom Cruise, her zaman olduğu gibi hayranlarını kırmadı ve birçoğu ile fotoğraf çektirip imza dağıttı.

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#Top Gun: Maverick#Cannes#Tom Cruis

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