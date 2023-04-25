Ünlü oyuncunun paylaşımı olay oldu: Biz bunu eski fotoğraf sandık!

Haberin Devamı

BİR PAYLAŞIM YAPTI, OLAY OLDU

Her ne kadar kadın yıldızların üzerindeki bu 'sürekli genç ve güzel kalma' baskısı sık sık tartışma konusu olsa da yine de bu özelliğiyle yani zamana direnmesiyle öne çıkan ünlüler var. İşte bunlardan biri yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Kimden mi söz ediyoruz? 56 yaşındaki Meksikalı oyuncu Salma Hayek'ten elbette. İş insanı François Henri Pinault ile evliliğinden bir kız çocuğu annesi olan Hayek, aslında her ilkbahar ve yaz yaptığından farklı bir şey yapmadı.

Genellikle bu mevsimlerde ailesiyle birlikte tatile çıkan Hayek için o sırada çekilen bikinili pozlarını Instagram sayfasından paylaşmak aslında bir tür gelenek. Ünlü oyuncu yine geleneğini bozmadı ve benzer bazı pozlarını paylaştı. Ondan sonra da sosyal medyada büyük bir gürültü koptu zaten.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm Haberi görüntüle

YENİLENMEYE İHTİYAÇ DUYMUŞ

Hayek, üzerinde sarı bikiniyle objektife poz verdiği bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Yanına da İngilizce ve İspanyolca olarak "Her ne zaman yenilenmiş hissetmeye ihtiyaç duysam, okyanusa atlarım" diye yazdı. Hayek'in bu paylaşımına 23 milyondan fazla takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

İşin ilginç yanı, Salma Hayek o pozlarında öylesine formda görünüyordu ki birçok takipçisi bunların geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflar olduğunu düşündü. Bu şaşkınlıklarını da "Bunları eski fotoğraflar sanmıştık" yazarak ifade etti.

Salma Hayek'in bu paylaşımını bazı takipçileri eski bir fotoğraf sandı. 23 milyonu aşkın takipçisinden yorum ve beğeni yağdı yıldızın pozuna. Bir takipçisi Hayek'in "Meksika'dan çıkan en gösterişli insan" olduğunu ileri sürdü.

Bir takipçisi Hayek'in bu görüntülerini, her yıl geleneksel olarak hazırlanan ve modellerin bikiniyle poz verdiği ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağına yaraşır buldu.

Bir başka takipçisi de "56 yaşında bir kadının böyle göründüğünü bilmek bana mutluluk veriyor" diye yazarak beğenisini ifade etti.

Haberin Devamı

Hayek'in pozuna "Gençlik çeşmesi" ya da "Salma Hayek başka bir boyutta" hatta "Meksika'dan çıkan en gösterişli insan sensin" diye yorum yapanlar da oldu. Bu arada bir takipçisi de Salma Hayek'in sarı bikinisini gün batımının renkleriyle uyum sağladığını ve bunun güzel bir görüntü ortaya çıkardığını savundu.

Gözden Kaçmasın Teni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadını Haberi görüntüle

BOL FİLTRELİ PAYLAŞIMI ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Aslına bakılırsa Salma Hayek bu yılın ocak ayında bir sosyal medya paylaşımıyla olay yaratmıştı. Bunun nedeni de ünlü oyuncunun kusursuz görüntüsüydü. Fakat o defa bu durum tepki çekmişti. Birçok takipçisi Salma Hayek'in abartılı filtre kullanıp kendini olduğundan farklı gösterdiğini ileri sürmüştü.

Haberin Devamı

Hayek'in geçen ocak ayında yaptığı bu paylaşım eleştirilmişti. Takipçileri, yıldızın fotoğrafına abartılı filtre uyguladığını savunmuştu.

Çok tartışma yaratan o paylaşımında Hayek, uyguladığı filtreler nedeniyle yıllar önceki haline benzetilmişti. Takipçileri "2023 değil 2003 yılına gitti" yorumunu yapmıştı o paylaşıma. Bazı takipçileri de Hayek'in gerçekte kaç yaşında olduğunu sormuştu.

Gözden Kaçmasın Camilla'nın eski kocası Haberi görüntüle

ASLINDA KISA BOYLU SAYILIR

Salma Hayek zaten kendisinin de gözler önüne serdiği gibi geçip giden yıllara direniyor. Bunda sahip olduğu genlerin de büyük katkısı var kuşkusuz. Ama zaman zaman kendisinin de belirttiği gibi formunu ve görünümünü korumak için elinden geleni yapıyor.

Haberin Devamı

Aslında 1.57 santimlik boyuyla bu konuda çok avantajlı olmayan Hayek, kariyeri boyunca, kızına hamile olduğu dönem dışında hiçbir zaman fazla kilolu görünmedi. Bunun için de beslenmesine ve düzenli olarak egzersiz yapmaya büyük özen gösteriyor Hayek. İşin zaman zaman tartışma konusu olan ayrıntısı ise Hayek'in bu beslenme programında gizli.

Salma Hayek, zaman zaman formda kalma sırlarını da açıklıyor. Bunlardan biri de söylediğine göre saatlerce kaynattığı kemik suyunu içmek.

Hayek'in 60 yaşına girmesine sadece 4 yıl kaldı. Ama o buna rağmen onlarca yaş genç görünmeyi başarıyor. Bunun sırrını da bir keresinde "kemik suyu içmek" diyerek açıklamıştı. Söylediğine göre bir miktar inek kemiğini saatlerce kaynatıyor Hayek. Sonra da içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyor. Bu şekilde özellikle de cildinin sağlıklı ve daha genç göründüğünü ileri sürmüştü Hayek.

Haberin Devamı

Bu arada birkaç yıl önce sosyal medya hesabından bazı böcekleri yediğini gösteren bir video paylaşıp bunun da olduğundan genç görünmesinde etkili olduğunu ileri sürmüştü.

50 YAŞINDAN SONRA SÜPER KAHRAMAN BİLE OLDU

Salma Hayek, aslında Hollywood'daki bir kuralı tersine çeviren yıldızlardan biri. Genellikle sinemanın kalbinde 45 ve 50 yaşını geçen kadın yıldızlara eskisinden çok farklı rol teklifleri gelir. Hayek ise bu konuda yaşadığı bir şaşkınlığı birkaç yıl önce dile getirmişti.

Salma Hayek, 50 yaşından sonra Eternals filminde süper kahramanı canlandırdı. Bu konuda yaptığı açıklamada "Bana büyükanne rolü teklif edecekler sandım" demişti.

Angelina Jolie'nin de kamera karşısına geçtiği Eternals filminde oynaması için kendisiyle bağlantı kurulduğunu söyledi Hayek. O sırada kendisine büyükanne rolü önerileceğini düşündü. Ama bunun tam tersi oldu. Hayek'e bir süper kahraman olan Ajak'ı canlandırması önerildi. Bu konudaki şaşkınlığını ise şöyle anlatmıştı Salma Hayek: " "Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin."

PARA İÇİN EVLENDİĞİ BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile sürdürdüğü başarılı evlilikle de biliniyor. Aslında başlarda bu konuda bazı iddiaların odağında yer almıştı Hayek. Salma Hayek ile Françios Henri Pinault, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Ünlü bir iş insanı olan Pinault ile Hayek, 2006 yılında romantik bir ilişkiye başladı. Bir yıl sonra kızları Valentina Paloma'nın aralarına katılmasıyla mutlulukları da ikiye katlandı Hayek ile Pinault'nun.

Bundan iki yıl sonra da bir dizi gösterişli törenle evlendiler. Salma Hayek ile François Henri Pinault'nun resmi nikahı Paris'te gerçekleşti. Ardından aynı yıl Venedik'te ailelerinin yanı sıra birçok ünlünün de konuk olduğu, birkaç gün süren bir düğün yaptılar.

Hayek, 2009 yılından bu yana iş insanı François Henri Pinault ile evli. Bir dönem oyuncunun Pinault ile parası için evlendiği bile ileri sürülmüştü.

Bu arada Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile evlenmesine dair bazı iddialarla da karşı karşıya kaldı. O dönemde Hayek'in, Pinault ile parası için evlendiği söylentileri ortaya atıldı. Hayek bütün bunları yalanladı. Paranın bu konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Fakat bu konuda uzun uzun konuşmamayı tercih etti.

Hatta evlendikten yıllar sonra verdiği bir röportajında "Tamam.. Her neyse ... Ne isterseniz onu düşünün" diyerek iddiaları çok da ciddiye almadığını ifade etti. Hayek bu konuda "Birlikte geçirdiğimiz bunca yılın ardından ardından aşkımız daha güçlü hale geldi. Söylenenlere gücenmiyorum. Herkes ne isterse düşünsün" dedi.

Gözden Kaçmasın Milyonlarca kişiyle birlikte babasının yeniden doğuşunu izledi Haberi görüntüle





OSCAR TÖRENİNE KZIYLA BİRLİKTE KATILDI: Salma Hayek, François Henri Pinault ile evliliğinden Valentina Paloma adında 15 yaşında bir kızı bulunuyor. Hayek, bu yılın Oscar törenine Valentina ile birlikte katıldı. Anne-kız o gece büyük ilgi çekti.

YILANLA DANS ETTİ, HAFIZALARA KAZINDI

Takipçilerinin fotoğraflara gönderme yaptığı From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) filmini de yeri gelmişken bir hatırlayalım. Senaryo ekibinde Quentin Tarantino'nun da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyordu.

Hayek, From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) filmindeki bu dans sahnesiyle hafızalara kazındı.

Hayek'in şöhretini iyice parlatan Film, Gecko kardeşlerin Meksika'ya kaçışını konu alıyordu. Oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra George Clooney, Harvey Keitel ve Juliette Lewis de yer alıyordu. 1996 yapımı filmde Salma Hayek'in "yılanlı dans" sahnesi ise hafızalara kazındı.