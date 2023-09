Beş evlilik, iki çocuk, sayısız skandal: İşte son hali... Hayat insana neler yapıyor böyle!

Haberin Devamı

Önce modellik, sonra oyunculuk derken gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından birine dönüştü. Ama öte yandan pırıltılı dünyanın girdabına da kapıldı...

Birbiri ardına dört tane evlilik yaptı. Bunlardan sadece birinden iki tane erkek çocuk dünyaya getirdi. Sonra bir eşiyle iki kez boşanıp evlendi.

Bir dönem azalan şöhretini yeniden parlatmak için cüretkar pozlar verdi. Adı bazı skandallara karıştı. Bütün evlilikleri birer birer yıkıldı.

Ünlü yıldız rol aldığı ve kendisine şöhret getiren diziyle hafızalara kazındı.

Öyle ya da böyle zaman geçti... O yıldız bugün artık 55 yaşına gelmiş durumda. Ama belli ki kendine yeni bir hayat kurmayı seçti.

Haberin Devamı

Önce gösteri dünyasının merkezinden uzaklaşıp doğduğu yere taşındı. Sonra hayatını anlattığı, içini döktüğü, kendisiyle hesaplaştığı bir belgesel geldi. Şimdi de hayatının yeni sayfalarını çeviriyor birer birer. Eskisine göre daha sade görüntüsüyle ve daha sakin hayatıyla dikkat çekiyor.

Gözden Kaçmasın Ünlü doktorun mutlu günü: Tek oğlu hayallerindeki sevgiliyle evlendi Haberi görüntüle

TAM ANLAMIYLA EMEKLİ OLMADI

Bu anlattığımız kişi bir dönemin en gözde yıldızlarından biri olan Pamela Anderson. Son eşinden boşanmasının ardından eskisine oranla çok farklı ve çok daha sakin bir hayat sürdüren Anderson elbette tam olarak gösteri dünyasından kopmadı.

Ne magazin basını ne de sektördeki kurumlar ona arkasını dönmüş değil. Bu yüzden de zaman zaman bazı etkinliklerde kamera karşısına çıkıyor Anderson.

Bunun son örneklerinden birini de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte sergiledi.

Ünlü yıldız, davetli olduğu akşam yemeğine giderken sarı bir elbise giydi. Görünümünü ten rengi ayakkabı ve çantayla tamamladı Anderson. Aynı renk çantası, sade takılarıyla gerçekten de dikkat çeken bir şıklık sergiledi.

Gözden Kaçmasın Torunları bile onu bu sevdadan vazgeçiremedi: Ben bu kadar zayıflamak istememiştim Haberi görüntüle

Haberin Devamı

SADELİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Eskisi gibi bedeninin bazı parçalarını öne çıkarmak yerine daha "sakin" bir giyim tarzı benimsediği görüldü yıldızın.

Onunla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzünde neredeyse hiç makyaj olmamasıydı. Uzun sarı saçlarını açık bırakan Anderson, yüzünün de en doğal halini gözler önüne serdi.

Ne abartılı renkte bir ruj vardı dudaklarında ne de uzaklardan bile dikkat çeken göz makyajı. İki kelimeyle özetlenirse sade ve güzeldi.

Pamela Anderson'ın bu görüntüsü de sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Onun abartılı makyaj yapıp dikkat çekmek için giyindiği dönemleri hatırlayanlar yıldızın bu sade haliyle çok daha genç göründüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Aldığı tek eleştiri ise kaşlarınaydı. Birçok kişi kaşlarını abartılı şekilde aldıran Pamela Anderson'ın artık bundan vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Gözden Kaçmasın Ünlü müzisyen yarım milyarlık servetini çocuklarına bırakmayı düşünmüyor: Onların buna ihtiyacı yok Haberi görüntüle

'GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN İÇ ÇAMAŞIRIYLA GEZMEYE GEREK YOKMUŞ'

Anderson'ın bu görüntüsüyle ilgili olarak konuşulanlardan biri de onun eskisi gibi aşırı dekolte giyinmemesi oldu. Bir kullanıcı "Güzel ve çekici görünmek için iç çamaşırıyla dolaşmanıza gerek olmadığının kanıtı" diye yorumladı bu durumu.

Bir başkası Anderson'ın makyajsız çok daha güzel göründüğünü savundu. Özellikle de geçmişte kullandığı takma kirpikleri olmadan! Birçok kişi Pamela Anderson'ın görüntüsünü "Güzel ve sağlıklı" diye nitelendirdi.

Haberin Devamı

Bu arada Pamela Anderson'ın kendi Rönesans'ını gerçekleştirdiğini belirtenler de oldu. Bu kişiler yeni tarzının yıldıza çok yakıştığını belirtti.

Anderson ile ilgili en çok yapılan yorumlardan biri de bütün bu değişime rağmen ünlü yıldızın hayatın asla değişmeyen gerçeğiyle yüzleşmesi oldu. Birçok kişi bu durumu "Çok tuhaf.. Hayat insanlara neler yapıyor!" diyerek ifade etti.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın kızı rahatlığı seçti: Annesi pazara bile makyajsız gitmiyor Haberi görüntüle

FUTBOL MAÇINDA KEŞFEDİLDİ

Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle ünlenen Pamela Denise Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da dünyaya geldi.

Hem Kanada hem ABD vatandaşı olan Anderson, 1989 yazında Kanada'da, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir futbol maçında keşfedildi. Maç sırasında, sahadaki kamerada belirdi ve herkes ona bakmaya başladı.

Haberin Devamı

O an onun hayatını değiştirdi. Modellik anlaşması imzaladı ve adını Playboy modeli olarak duyurdu. Ondan sonra da ABD'de, ışıltılı dünyada yükselmeye başladı.

Gözden Kaçmasın Böyle bir sorun olduğunun farkında bile değilmiş: Kızıma giydirecek kıyafet bulamıyorum Haberi görüntüle

NE BİRLİKTE OLABİLDİLER NE AYRI KALABİLDİLER

Pamela Anderson kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Hep gündemde kalmasını sağlayan evliliklerinin ilkini Tommy Lee ile yaptı.

İnişli- çıkışlı aşkları başka bir filme de konu olan Pamela Anderson ile 60 yaşındaki Tommy Lee'nin evliliklerinden şu anda 27 yaşında olan Brandon Thomas ve 25 yaşında olan Dylan Jagger adında iki tane erkek çocukları bulunuyor.

Birbirleriyle mutlu olamayan ama öte yandan birbirlerinden kolayca ayrılamayan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin ilişkisi gerçekten de filmlere ve dizilere konu olacak türden.

Resmi olarak evlilikleri 1995 ile 1998 arasında sürse de Anderson ile Lee'nin yollarını kesin olarak ayırması da tıpkı ilişkileri gibi çalkantılı oldu.

BİR AY İÇİNDE EVLENDİLER: ŞİDDETİN ARDI ARKASI GELMEDİ

Bir ay içinde evlenen sevgililer, hemen ilk çocuklarını yaptılar. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Her şey toz pembe giderken, birdenbire üzerlerine kara bulutlar indi. Hollywood da, Anderson-Lee cephesinden gelen haberlerle şoka uğradı.

Tommy Lee, karısı Pamela'yı acımasızca dövüyordu. İlk zamanlar büyük olay olan bu dayaklar, gün geçtikçe önemini yitirdi. Gazeteler ve dergiler, Anderson'un yediği dayaklarla ilgilenmez oldular. Bu arada, Lee de sık sık başka kadınlarla görülmeye başlandı. Karı-koca, artık birbirlerinden tamamen kopmuşlardı.

HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET GÖRDÜ

Herşey, Pamela Anderson'un kendine başka bir sevgili bulmasıyla yön değiştirdi. Anderson, bir filmde birlikte rol aldığı genç bir oyuncuyla büyük aşk yaşamaya başlamıştı.

Onun bu hali, kocasının kıskançlık krizlerine girmesine sebep oldu. Özellikle Anderson'un yeni sevgilisiyle Miami'de bir havuz başında çıplak güneşlenirken çekilen resimleri, kocası Tommy Lee'nin aklını başına getirdi. Ne gerekiyorsa yapan Lee, iki ay gibi bir süre içinde karısını eve döndürmeyi başardı.

Tabii ki yine mutlu günler başlamıştı. İlk evlendikleri günlerdeki gibi sorunsuz ve kavgasız bir evlilik yürütmeleri, sadece beş aylarını aldı. Ne yazık ki, Tommy Lee dayak atma alışkanlığından vazgeçmemişti. Bu arada ikinci çocuğuna hamile kalan Pamela, yine her gün dayak yemeye başladı.

Bu durum, ancak ikinci çocuğun doğumuna kadar sürebildi. Anderson, oğlu iki aylık olunca eşyalarını toplayıp evi terketti. Ancak bir türlü boşanma gerçekleşmiyordu. Kocasını çok seven Anderson, onu boşamaya asla yanaşmadı.

Gözden Kaçmasın Birçok kişi bu gerçeği yeni öğrendi: Dört yıl ve bir gün Haberi görüntüle

'SENARYO' TEKRARLANDI

Bu arada, çocuklar da babalarını sık sık görüyorlardı. Sonraki iki yıl boyunca, ara sıra görüşen Anderson ve Lee, yine barışma kararı aldılar. Ne de olsa iki çocukları vardı ve onların mutlu bir aile ortamına sahip olmaları lazımdı.

Yine birleşen çift, aynı senaryoyu tekrar etti. Bir müddet iyi giden ilişki, sonunda yine dayakla bitti. Ama bu seferki, Anderson'u hastanelik edecek kadar sıkı bir dayaktı. Ve genç yıldız, sonunda dayanamayıp polise gitti ve kocasından şikayetçi oldu.

Önce boşandılar, sonrasında Tommy Lee yargılanıp hapise girdi. Rahat bir nefes alan Pamela Anderson, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamaya başladı.

Ancak, Tommy Lee, iyi hali ve tavırları göz önünde bulundurularak kısa zamanda hapisten çıktı. Tabii ki en iyi davranışlarını eski karısı ve çocuklarına sergiliyordu.

Garip bir şekilde birbirlerinden kopamayan Lee ve Anderson, ara sıra buluşmaya başladılar. Sonunda da bu çalkantılı ilişkiyi daha fazla sürdüremeyip yollarını kesin olarak ayırdılar.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın eşi acı konuştu: Kocam ne halde olduğunun farkında mı bilmiyorum Haberi görüntüle





HEPATİT C KAPTI: Pamela Anderson'ın eski eşi Tommy Lee yüzünden yaşadığı tek sıkıntı bu değildi. 2002 yılında dövme yaptırırken Lee ile aynı iğneyi kullandığı için Hepatit C kaptı. Tedavi olup iyileşmesi uzun zamanını aldı. Anderson; 2013 yılında sosyal medya hesabından iyileştiğini ve artık bir daha Hepatit C lafını duymak istemediğini duyurdu.





ARDI ARDINA EVLİLİKLER: Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.





İNŞAAT İŞÇİSİYE EVLİLİĞİNDE SKANDAL SON

Pamela Anderson pandemi sürecinde Kanadalı inşaat işçisi Dan Hayhurst ile sürrpriz bir evlilik yaptı. Fakat skandala dönüşen bu evlilik sadece 13 ay sürdü. Hayhurst ile memleketi olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında evlenmişti Pamela Anderson. Bu aşk ve evliliğin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti Anderson. "Artık köklerime dönme zamanı" diyerek de ABD, Malibu'daki evini satışa çıkarmıştı.

Tommy Lee ile olan eski evliliğinden iki yetişkin erkek çocuğu bulunan Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi.

Çiftin, bu sürpriz evliliğinin geçtiğimiz Noel'de gerçekleştiği belirtildi. Pamela Anderson, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Aşığım" diye konuştu. Yıldız, törende her ikisinin de ailelerinin hazır bulunduğunu da belirtti.

Anderson, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini de ekledi.

Ama Anderson'ın 'yuva yıkan kadın' damgasını yediği bu evlilik kısa sürede bitti.

12 GÜNLÜK EVLİLİKTEN 10 MİLYON DOLAR

Pamela Anderson'ın bu kadar konuşulan özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntıya daha değinelim. Anderson en kısa evliliğini sonradan film yapımcısı olan eski kuaför Peters ile2020 yılında yaptı. Bu evlilik sadece 12 gün sürdü.

Ama buna rağmen mirasından yıldıza 10 milyon dolar bıraktığını açıkladı. Bu sırada da Pamela Anderson ile yaptığı evliliğin gerekli evrak başvurusu yapılmadığı için kayda geçmediğini de itiraf etti.