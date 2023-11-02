Nişan, düğün bebek... Hepsi bir yılda oldu...Oğlunu özel uçaklarda büyütüyor

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KİMSE BU İLİŞKİYE ŞANS VERMEMİŞTİ

Çiftin kadın tarafı ise daha genç ve gerçekten de nefes kesecek kadar güzeldi. Zaten bu güzelliği de katıldığı bir yarışmada tescillenmişti. Yani bir taçlı güzeldi.

Başlarda herkes çiftin ilişkisinin fazla uzun ömürlü olacağına inanmadı. Her ne kadar taçlı bir güzel olsa da genç kadının yıllardır şöhretin zirvesinde olan sevgilisi sayesinde adını biraz daha duyurmak istediğini düşündü.

Ama hiç öyle olmadı... Çift, önce nişanlandı, sonra gösterişli bir törenle evlendi. Hemen ardından hamilelik ve bebek haberi geldi. Üstelik bütün bunlar bir yıl içinde oldu.

Şimdi o ünlü çift, bir yandan aşklarının keyfini çıkarırken diğer yandan da bebeklerini büyütüyor.

Konunun meraklıları, ünlü şarkıcı Marc Anthony ile genç karısı Nadia Ferreira'dan söz ettiğimizi çoktan anladı zaten.

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Aşkları hızlı bir şekilde başlayan ve yine aynı şekilde ilerleyen çift, ilişkilerine fazla uzun ömür biçmeyenlere inat, gayet uyumlu bir şekilde ortak hayatlarını sürdürüyor.

Gerçek adı Marco Antonio Muñiz olan 55 yaşındaki Marc Anthony ile 24 yaşındaki Paraguaylı eşi Nadia Ferreira, bir yandan geçen haziran ayında dünyaya gelen oğullarını büyütürken diğer yandan da sık sık birlikte kamera karşısına çıkıyor. Çift, son olarak geçen hafta Miami'deki bir defilede birlikte görüntülendi.

Ondan önce de yine ikisi birlikte büyük bir mutluluğu yaşamıştı. Marc Anthony ile Nadia Ferreira, Los Angeles'taki Şöhretler Kaldırımı'na ünlü şarkıcının yıldızının yerleştirildiği törende birlikteydi. O sırada da mutluluklarını gözler önüne serdi Anthony ile Ferreira.

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İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞTİ

Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini geçen yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile.

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Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez geçen yıl mart ayında Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu.

Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

Marc Anthony'nin, kendisinden 29 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ

Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve iki yıl önce ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi.

Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tarih sayfalarında yerini aldı.

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DÜĞÜNDEN 15 GÜN SONRA HAMİLELİK HABERİ GELMİŞTİ

Hamilelik haberini Marc Anthony ve Nadia Ferreira, geçtiğimiz şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan duyurmuştu.

Ortak paylaşım yapan çift, Ferreira'nın giderek büyüyen karnının görüntüsü eşliğinde "En güzel Sevgililer Günü Hediyesi" mesajını yazmıştı.

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Paraguaylı güzellik kraliçesi daha sonra da ana dili olan İspanyolcayı kullanarak "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" cümlesini de ekledi.

İLK ANNELİK SEVİNCİ, ÜNLÜ ŞARKICI YEDİNCİ KEZ BABA OLDU

Sözünü ettiğimiz ünlü çift, Jennifer Lopez'in eski eşi 54 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki eski güzellik kraliçesi eşi Nadia Ferreira. Bu yılın ilk ayında evlenen çift, ilk bebeklerinindünyaya geldiğini ortak paylaşımla duyurdu. Cinsiyeti ve adı açıklanmayan bu bebek, Ferreira'nın ilk, Anthony'nin ise yedinci çocuğu.



Düğünden iki hafta sonra, baba olmaya hazırlandığını duyuran Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebeğinin dünyaya gelişini yine sosyal medyadan ortak bir paylaşımla duyurdu.



Kucağına aldığı bebeğinin fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Anthony "Tanrı'nın zamanlaması her zaman mükemmeldir" diye yazdı. İngilizce ve İspanyolca mesajında hemcinslerinin Babalar Günü'nü de kutladı Marc Anthony.

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ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ: ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ: Nadia Ferreira , 2021 yılının aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.

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JENNIFER LOPEZ'İN ESKİ KOCASI

Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yaptı. Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasında süren evlilikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.



Anthony, Lopez'den boşandığı yıl model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.



Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasında Debbie Rosado ile birlikte olduğunu da hatırlatalım. Şarkıcının bu birliktelikten 1994 doğumlu Arianna adında bir kızı bulunuyor.